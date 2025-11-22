Alejandra Baigorria sorprende con su disciplina al dirigir sus 2 empresas y recibe elogios: "Mis respetos"

La empresaria Alejandra Baigorria dio detalles de cómo maneja dos de sus empresas y sorprendió a usuarios de TikTok. Durante una transmisión en Kick, la exchica reality comentó a la tiktoker Moca que es muy rigurosa con los préstamos e inversiones que realiza entre sus emprendimientos, hasta por monto mínimo de 2 dólares (S/6 aproximadamente). Como era de esperarse, el clip se viralizó rápidamente y muchos elogiaron su disciplina.

Alejandra Baigorria revela cómo dirige sus dos empresas: "Tengo que tener todo ordenado"

Durante una conversación con la tiktoker Moca, Alejandra Baigorria comentó que es muy rigurosa con los ingresos y ganancias entre sus dos empresas, uno de ropa y su centro de belleza.

La exchica reality comentó que contabiliza todo y es muy rigurosa con la inversión y gastos que se realiza entre ambas empresas, así ella sea la dueña de estas. "Este salón se hizo con plata, inversión de Alejandra Ropa, que es el que tiene más años. Entonces, esta empresa le tiene que devolver", aseguró.

Empresaria textil Alejandra Baigorria tiene 37 años. Foto: Instagram

De esta forma, Alejandra Baigorria enfatizó que es muy rigurosa en cobrar hasta en objetos mínimos que haya entregado para una u otra empresa.

"Yo me mecho con mi mano y digo 'Oye, Alejandra Baigorria no me ha pagado lo que compré, los maquillajes'. Pero es que es así, porque si tú no llevas ese control, no. Cada empresa genera y vende su volumen. ¿Qué pasa si A no vende nada y este B vende más? Y la otra está pagando lo de acá, se va la quiebra. Entonces cada uno es independiente. Tú no puedes mezclar y eso de que 'Ya es mi empresa, entonces yo compro y no paso factura', no. Todo lo que yo compro acá le cobro a la administradora. Así me hayan costado 2 dólares, me tiene que pagar", comentó.

Usuarios elogian a Alejandra Baigorria por su disciplina empresarial

Como era de esperarse, usuarios resaltaron la rigurosidad que tiene Alejandra Baigorria sobre el manejo de sus empresas y muchos confirmaron porque es llamada la 'Reina de Gamarra'.

"Alejandra sabe mucho de administración, es muy madura", "Yo peleando con mi cuenta de Plin porque le prestó a mi cuenta de Yape y no le devolvió", "Mis respetos, podría escucharla todo el día y no aburrirme", "Yo me debo, me cobro y me dejo en visto", "Así es, negocio es negocio, tienes que devolver lo que prestas", "Por eso le va muy bien, lo que dijo es básico, para que un negocio funcione, mucha gente enreda todo y no sabe no de donde saco plata, ni cuanto gana. Cada negocio es individual y ni siquiera el dueño tiene libertad de poder sacar dinero", reaccionaron usuarios en TikTok.