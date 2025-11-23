HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina revela cuanto ganaría Said Palao en ‘EEG’ luego de que Alejandra Baigorria exija que no lo llamen mantenido

Magaly Medina desmintió en vivo las declaraciones de Alejandra Baigorria, quien aseguró que su esposo Said Palao tiene su propio dinero porque, además de su sueldo en ‘EEG’, es dueño de una constructora. 

Magaly Medina ha sido muy crítica contra Alejandra Baigorria y Said Palao. Foto: Composición LR/Tiktok.
Magaly Medina ha sido muy crítica contra Alejandra Baigorria y Said Palao. Foto: Composición LR/Tiktok.

Magaly Medina reveló el sueldo aproximado de Said Palao en ‘Esto es Guerra’, luego de que Alejandra Baigorria reclamara que no lo llamen “mantenido” durante una transmisión en Tiktok. “¿Sabes cuánto gana un guerrero (en EEG)? Said tiene su plata y yo tengo mi plata. Nos hemos casado por bienes separados; además, él tiene su constructora”, declaró la influencer.

Sin embargo, la polémica conductora salió a desmentirla en vivo y aseguró que el chico reality estaría ganando entre S/7.000 a S/8.000, cifra que, según dijo, no alcanzaría para el estilo de vida que ambos mantienen. Además, la ‘urraca’ afirmó que el chico reality no sería el dueño de la constructora, sino solo la imagen.

Alejandra Baigorria se hace viral al revelar cómo trata a sus trabajadoras del hogar: "Es como mi segunda mamá"



Magaly desmiente declaraciones de Alejandra Baigorria sobre sueldo y empresa de Said

Magaly Medina dejó entrever en su último programa que Alejandra Baigorria estaría manteniendo a Said Palao, debido a que el sueldo que el modelo recibiría en ‘EEG’ no superaría el de su esposa ni alcanzaría para cubrir los lujos que ambos se dan.

“Ella sí es la empresaria, pero de Said no lo sabemos, no nos consta. Ella genera mucha más plata que él. (…) ¿Cuánto ganará Said? Siete u ocho mil soles, y para el común de los mortales eso es un montón de dinero, pero para el nivel de vida de ellos dos esa plata se diluye al toque. Tienen que pagar hipoteca, viajar y asumir más gastos”, expuso la conductora.

Además, la figura de ATV afirmó que la famosa constructora no sería de Said Palao, sino que él solo sería la imagen, contradiciendo lo dicho por la ‘gringa de Gamarra’. “Ahora dice ‘su constructora’, pero cuando la mostraba aparecía una señora que parecía la dueña real de la constructora y él, más bien, parecía la imagen”, comentó.  

Magaly Medina muestra miradas y guiños que delatarían que Luigui Carbajal no habría estado solo en hotel de Lince



Alejandra Baigorria pide que no llamen ‘mantenido’ a Said Palao

Alejandra Baigorria se juntó con la tiktoker Moca para una transmisión en vivo, donde la empresaria no dudó en defender a Said Palao y expresar su molestia porque lo llaman ‘mantenido’. Aseguró que eso no es cierto y que el chico reality gana lo suficiente para darse un buen estilo de vida.

“La gente dice: ‘Tú mantienes a Said’. No, hijita, yo puedo ser todo lo que tú quieras, pero Said tiene su plata y yo tengo mi plata. Nos hemos casado por bienes separados. ¿Sabes cuánto gana un guerrero? Entonces, ¿cómo van a decir que Said no tiene plata? Además, Said tiene su propia constructora”, señaló.

