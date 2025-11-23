Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al revelar, durante una transmisión en vivo junto a la tiktoker ‘Moca’, su deseo de convertirse en madre a inicios de 2026 y formar una familia con Said Palao, integrante del reality ‘Esto es guerra’. Durante el stream, la empresaria fue directa al compartir sus proyecciones a futuro y confirmó que entre sus principales metas está quedar embarazada, un objetivo que considera fundamental en esta nueva etapa de su vida tras haberse casado en abril de 2025.

El deseo de Alejandra Baigorria de ser madre en 2026

La empresaria compartió abiertamente varios aspectos de su vida personal, entre ellos su relación con Said Palao y los planes que tienen como pareja. En la conversación que sostuvo con la tiktoker ‘Moca’, indicó que dejará de tomar pastillas anticonceptivas a partir del 1 de enero de 2026, con la finalidad de cumplir su deseo de quedar embarazada y formar una familia junto a su esposo.

''Yo me cuido con pastillas, me voy a dejar de cuidar en diciembre... no, no en diciembre, el primero de enero ya no voy a tomar mis pastillas, y si sale a la semana, sale a la semana'', declaró durante la conversación en vivo con 'Moca'.

La noticia que generó un sinfín de reacciones entre sus seguidores

Aunque no brindó más detalles sobre esta decisión, Alejandra Baigorria abordó el tema con total tranquilidad y naturalidad. Por ello, el sorpresivo anuncio de la popular ‘rubia’ generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes expresaron su asombro y entusiasmo ante la posibilidad de verla iniciar una nueva etapa como madre. La declaración se viralizó rápidamente en redes sociales.

Las declaraciones de la empresaria de moda podrían marcar el inicio de una nueva etapa en su vida y la de su actual pareja, Said Palao, como esposos, lo que da a entender que la llegada de su primer hijo estaría más cerca de lo que muchos imaginan. Por lo tanto, dejó entrever que la “dulce espera” podría concretarse muy pronto, lo que refuerza los planes familiares que la ‘rubia’ ha manifestado en distintas oportunidades.