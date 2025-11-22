Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, se pronunció acerca de su estado de salud luego de sufrir un aparatoso accidente vehicular la noche del viernes 21 en Pisco, Ica. La modelo utilizó sus redes sociales para informar al público que se encuentra estable, sin embargo, con diversas lesiones en el cuerpo.

En la historia de Instagram que compartió, Thamara indicó que el grave accidente comprometió parte de sus costillas y cabeza, pero recalcó que a pesar de ello logró salir con vida. "¡Estoy bien! Todavía tienen Thami para rato. Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva", sostuvo la joven de 23 años.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

Post de Thamara Medina en su cuenta oficial de Instagram.

Thamara Medina se pronuncia desde el hospital tras accidente

La hermana menor de la 'Gringa de Gamarra' señaló que su padre se encuentra en camino hacia Ica para hacerle compañía durante su estadía en el hospital. De igual manera, agradeció los mensajes de preocupación y apoyo que ha recibido tras el reporte del accidente. "Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse", indicó.

A pesar de que por el momento no mencionó a otros miembros de su familia, su hermano Sergio Baigorria Alcalá compartió un sentido mensaje por medio de sus redes, unas horas después del accidente de Thamara. "Dios, en su amor paciente, nos acompaña incluso cuando el día se vuelve incierto. Con Él, la luz siempre regresa, fuerzas", se lee en la publicación.

Hermana de Alejandra Baigorria sufre accidente en Ica

De acuerdo a reportes, el accidente automovilístico donde resultó herida Thamara Medina, ocurrió alrededor de las 7:30 p. m. de este viernes 21 de noviembre. El vehículo donde iban seis jóvenes, incluida Medina, se despistó y volcó tras realizar una maniobra para evitar el choque contra un tráiler que transitaba por la carretera rumbo a Paracas.

La modelo de 23 años fue una de las más afectadas y fue trasladada de emergencia al hospital San Juan de Dios de Pisco donde viene recibiendo atención médica.