Alejandra Baigorria dejó de lado sus actividades como empresaria e influencer para viajar de urgencia a Pisco y verificar personalmente el estado de salud de su hermana, Thamara Medina Alcalá, quien sufrió un accidente automovilístico en la carretera. La ‘Gringa de Gamarra’ confirmó que la joven de 23 años está fuera de peligro y se viene recuperando en una clínica. “Gracias a Dios está bien, está estable. Gracias a todos por la preocupación”, expresó a través de sus historias de Instagram.

Acompañada de su esposo, Said Palao, y su hermano Sergio Baigorria, la empresaria indicó que retrasó un vuelo a Piura para poder visitar a Thamara en Pisco y descartar mayores complicaciones. Luego de su visita, reapareció desde el aeropuerto informando que retomaría su agenda laboral del día y su próximo destino era el norte del país.

Alejandra Baigorria revela el estado de salud de su hermana Thamara Medina tras accidente

La empresaria acudió a la clínica donde permanece internada Thamara Medina para conocer de primera mano cómo se encontraba tras el fuerte accidente ocurrido la noche del 21 de noviembre. Según relató Alejandra Baigorria, su hermana se encuentra estable pese a las graves lesiones sufridas. Aun así, destacó que la joven está consciente y evolucionando positivamente. "Gracias a todos por la preocupación. Dios es grande, amén", escribió en su historia de Instagram.

La 'Gringa de Gamarra' también informó que decidió cancelar un compromiso laboral programado para la mañana del 22 de noviembre con el fin de priorizar la visita a su hermana. Luego de ver a la joven de 23 años, la empresaria retomó sus actividades y anunció que llegaría a Piura por la tarde para cumplir con un evento pactado con una conocida tienda por departamento.

“Así que chicos de Piura sí que tenía que salir en la mañana, pero voy a llegar ahorita, a las 5:00 p. m., para Riplay de Piura. Así que nos vemos ahí, ahorita ya está saliendo el vuelo en este momento y llegamos a las 4:00 p. m. al hotel. Así que ahí nos vemos con muchas sorpresas”, afirmó la exintegrante de 'Esto es guerra'.

Thamara Medina reaparece con actitud optimista tras accidente

Pese al fuerte impacto del accidente, Thamara Medina se ha mostrado de buen ánimo. La joven compartió un video en su cuenta de TikTok donde aparece vendada de la cabeza y tarareando una canción viral, acompañado de la frase: “Thami para rato”.

Su actitud positiva llamó la atención de los usuarios, quienes destacaron su fortaleza y le enviaron numerosos mensajes de apoyo. A pesar de las lesiones, la hermana menor de Alejandra Baigorria continúa mostrando un espíritu optimista durante su proceso de recuperación.