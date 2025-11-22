HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | La 'U' pierde 2-0 con Los Chankas en Andahuaylas
EN VIVO | La 'U' pierde 2-0 con Los Chankas en Andahuaylas     EN VIVO | La 'U' pierde 2-0 con Los Chankas en Andahuaylas     EN VIVO | La 'U' pierde 2-0 con Los Chankas en Andahuaylas     
Se registra temblor en Lima
Se registra temblor en Lima     Se registra temblor en Lima     Se registra temblor en Lima     
Espectáculos

Alejandra Baigorria se pronuncia tras viajar de urgencia a Pisco por accidente de su hermana Thamara Medina: "Dios es grande"

Alejandra Baigorria pausó sus actividades para viajar a ver a su hermana Thamara Medina, quien terminó con las costillas rotas y una herida en la cabeza tras sufrir el accidente en Pisco.

Alejandra Baigorria aseguró que su hermana está estable tras sufrir accidente. Foto: composición LR/difusión
Alejandra Baigorria aseguró que su hermana está estable tras sufrir accidente. Foto: composición LR/difusión

Alejandra Baigorria dejó de lado sus actividades como empresaria e influencer para viajar de urgencia a Pisco y verificar personalmente el estado de salud de su hermana, Thamara Medina Alcalá, quien sufrió un accidente automovilístico en la carretera. La ‘Gringa de Gamarra’ confirmó que la joven de 23 años está fuera de peligro y se viene recuperando en una clínica. “Gracias a Dios está bien, está estable. Gracias a todos por la preocupación”, expresó a través de sus historias de Instagram.

Acompañada de su esposo, Said Palao, y su hermano Sergio Baigorria, la empresaria indicó que retrasó un vuelo a Piura para poder visitar a Thamara en Pisco y descartar mayores complicaciones. Luego de su visita, reapareció desde el aeropuerto informando que retomaría su agenda laboral del día y su próximo destino era el norte del país.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, comparte video desde el hospital y recibe apoyo de usuarios en redes: 'Una segunda oportunidad'

lr.pe

Alejandra Baigorria revela el estado de salud de su hermana Thamara Medina tras accidente

La empresaria acudió a la clínica donde permanece internada Thamara Medina para conocer de primera mano cómo se encontraba tras el fuerte accidente ocurrido la noche del 21 de noviembre. Según relató Alejandra Baigorria, su hermana se encuentra estable pese a las graves lesiones sufridas. Aun así, destacó que la joven está consciente y evolucionando positivamente. "Gracias a todos por la preocupación. Dios es grande, amén", escribió en su historia de Instagram.

La 'Gringa de Gamarra' también informó que decidió cancelar un compromiso laboral programado para la mañana del 22 de noviembre con el fin de priorizar la visita a su hermana. Luego de ver a la joven de 23 años, la empresaria retomó sus actividades y anunció que llegaría a Piura por la tarde para cumplir con un evento pactado con una conocida tienda por departamento.

“Así que chicos de Piura sí que tenía que salir en la mañana, pero voy a llegar ahorita, a las 5:00 p. m., para Riplay de Piura. Así que nos vemos ahí, ahorita ya está saliendo el vuelo en este momento y llegamos a las 4:00 p. m. al hotel. Así que ahí nos vemos con muchas sorpresas”, afirmó la exintegrante de 'Esto es guerra'.  

PUEDES VER: Alejandra Baigorria se hace viral al revelar cómo trata a sus trabajadoras del hogar: 'Es como mi segunda mamá'

lr.pe

Thamara Medina reaparece con actitud optimista tras accidente

Pese al fuerte impacto del accidente, Thamara Medina se ha mostrado de buen ánimo. La joven compartió un video en su cuenta de TikTok donde aparece vendada de la cabeza y tarareando una canción viral, acompañado de la frase: “Thami para rato”.

Su actitud positiva llamó la atención de los usuarios, quienes destacaron su fortaleza y le enviaron numerosos mensajes de apoyo. A pesar de las lesiones, la hermana menor de Alejandra Baigorria continúa mostrando un espíritu optimista durante su proceso de recuperación.

Notas relacionadas
Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, comparte video desde el hospital y recibe apoyo de usuarios en redes: "Una segunda oportunidad"

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, comparte video desde el hospital y recibe apoyo de usuarios en redes: "Una segunda oportunidad"

LEER MÁS
Hermano de Alejandra Baigorria comparte sentido mensaje tras accidente de Thamara Medina: "Dios, en su amor paciente"

Hermano de Alejandra Baigorria comparte sentido mensaje tras accidente de Thamara Medina: "Dios, en su amor paciente"

LEER MÁS
Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, reporta su estado de salud tras grave accidente vehicular: "Las costillas rotas"

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, reporta su estado de salud tras grave accidente vehicular: "Las costillas rotas"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandra Baigorria se hace viral al revelar cómo trata a sus trabajadoras del hogar: “Es como mi segunda mamá”

Alejandra Baigorria se hace viral al revelar cómo trata a sus trabajadoras del hogar: “Es como mi segunda mamá”

LEER MÁS
Canchita Centeno, mejor amiga de Melissa Klug, revela si la empresaria volvió con Jesús Barco: "Es un tema complicado"

Canchita Centeno, mejor amiga de Melissa Klug, revela si la empresaria volvió con Jesús Barco: "Es un tema complicado"

LEER MÁS
Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, reporta su estado de salud tras grave accidente vehicular: "Las costillas rotas"

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, reporta su estado de salud tras grave accidente vehicular: "Las costillas rotas"

LEER MÁS
Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, queda gravemente herida tras accidente automovilístico en Pisco

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, queda gravemente herida tras accidente automovilístico en Pisco

LEER MÁS
Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, comparte video desde el hospital y recibe apoyo de usuarios en redes: "Una segunda oportunidad"

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, comparte video desde el hospital y recibe apoyo de usuarios en redes: "Una segunda oportunidad"

LEER MÁS
Laura Spoya confiesa lo que sintió luego de separarse de su expareja Brian Rullán: ''No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo''

Laura Spoya confiesa lo que sintió luego de separarse de su expareja Brian Rullán: ''No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Espectáculos

Esposa de Luigui Carbajal revela por qué él fue a una habitación de hotel para entrevista de pódcast: “Algo de una conexión”

Melissa Klug reaparece y da sensible respuesta sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: “Es difícil toda la situación”

Ely Yutronic anuncia, conmovida, su pausa de la conducción de 'ATV Noticias Edición Central': "Muchas gracias"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025