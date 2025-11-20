Leslie Shaw arremete contra artistas e influencers que caminaron con Shakira en concierto: “Una debe darse su lugar”

Leslie Shaw aseguró que habría rechazado la invitación si en caso la hubieran invitado a desfilar junto a Shakira. Foto: Composición LR/Instagram.

Leslie Shaw aseguró que habría rechazado la invitación si en caso la hubieran invitado a desfilar junto a Shakira. Foto: Composición LR/Instagram.

Leslie Shaw lanzó fuertes declaraciones contra los artistas e influencers nacionales que desfilaron junto a Shakira en los cuatro conciertos que la colombiana ofreció en Lima. La intérprete de ‘Hay niveles’ también reveló que no fue invitada para acompañar a la ‘La loba’, pero aclaró que, de haber ocurrido, habría rechazado la propuesta.

“No es que no me rebaje, sino que una debe darse su lugar como artista”, expresó muy tranquila ante los medios de comunicación que la abordaron en plena vía pública.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

Leslie Shaw lanza polémica mensaje a artistas e influencers que desfilaron con Shakira: “Huele pedos”

“Imagínate, pobrecitas. Si me hubieran llamado, igual no hubiera ido. ¡Qué roche! ¿Qué voy a estar ahí de ‘huele pedos’ de Shakira?”, arremetió Leslie Shaw contra los influencers y artistas que se tomaron fotos y mostraron su emoción por caminar junto a la cantante colombiana durante sus conciertos en Lima. La rubia explicó que piensa así porque respeta su carrera artística y recordó el esfuerzo que le tomó llegar a donde está.

Además, criticó a las influencers que se quitaron los lentes mientras desfilaban junto a Shakira antes de iniciar el show. “¡Qué roche! ¿Qué dirá Shakira? Estas igualadas. ¡Hay niveles!”, señaló la llamada ‘Barbie de la cumbia’.

PUEDES VER: Cantante Folclórica expone a Leslie Shaw y detalla la insólita cifra que le habría exigido para cantar juntas

¿Qué artistas e influencers desfilaron junto a Shakira en Lima?

Durante los cuatro conciertos que dio Shakira, diversos artistas e influencers desfilaron junto a la cantante colombiana. Entre ellos se encontraban Susy Díaz, Rebeca Escribens, María Pía Copello, Flavia Laos, Mayra Goñi, la streamer Zully, Zumba, la actriz Adriana Campos –Salazar, Merly Morello, Macla Yamada, Francisca Aronsson, Fiorella Cayo, Ric la Torre, Luana Barrón, Valery Revello, Carol Reali (Cachaza), Korina Rivadeneira y Giacomo Benavides.

Muchos de ellos expresaron su emoción al abrazar o saludar a ‘La loba’, generando contenido viral en sus redes sociales.