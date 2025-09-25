Leslie Shaw no se guardó nada y finalmente le respondió a Michelle Soifer tras la serie de indirectas en la canción "Rubia con tu plata', tema que la popular 'Michi' estrenó hace días donde arremetió contra la intérprete de la 'Faldita'. A través de una entrevista con el programa 'Magaly TV, La Firme', Shaw sostuvo que le tendría envidia y cuestionó la carrera musical de Michelle.

"No entiendo qué quiere hacer esa chica con su vida, con 35 años ya debería tener bien claro qué quiere (...) Parece que quiere intentar ser Leslie Shaw y bueno le deseo suerte, pero no creo que lo logre", señaló tajantemente la cantante, quien también sostuvo que a Soifer le "falta talento" para igualarse a ella.

Leslie Shaw arremete contra Michelle Soifer por "Rubia con tu plata"

Debido a que en 'Rubia con tu plata' Michelle criticó la colaboración de Leslie junto a Thalía con la canción 'Estoy soltera', la 'Rubia' calificó de "envidiosa" y "picona" la actitud de la ex chica reality destacando que cantó junto a una de las máximas referentes del la música latinoamericana. "La envidia mata el alma y envenena, ya quisiera ella que Thalía sepa que existe. Es un sueño cumplido, y pues se le nota la piconería", dijo entre risas.

Leslie Shaw minimiza carrera musical de Michelle Soifer

La popular 'Gringa' continuó soltando toda su artillería y aprovechó para cuestionar la carrera como cantante de Soifer, indicando que no ha tenido un solo éxito como solista en los años que lleva en el rubro. "Qué canción exitosa ella ha tenido, ninguna", aseguró. Además, sostuvo que 'Michi' se metió con ella porque no tendría a otra persona con quién enfrentarse.

"Me parece malazo desmerecer tantos años de mi trabajo, hablar así de mí porque simplemente no tiene con quién pelear. Que se busque a otra de su target, hay un montón de chicas reality como ella, por qué meterse conmigo. Hay niveles mamita, relájate, ubícate", sentenció Leslie.

Leslie le dedicará canción a Michelle

La intérprete de 'Pendejerete' también se mostró incrédula por las indirectas de Michelle, pues aseguró que el conflicto era con la cantante de cumbia 'Marisol', no con ella. "Nadie la invitó, el chongo era con Marisol. Me río, pero llega un momento en dije qué igualada. Pobrecita lo que le espera", manifestó.

De esa manera, dejó a entrever que próximamente le dedicará una canción para responderle de la misma manera, debido a que actualmente se encuentra realizando otros proyectos musicales. "Vamos a dedicarle algo más adelante ahorita no tengo tiempo", señaló la 'Gringa'.

