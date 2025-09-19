HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Michelle Soifer lanza ‘Rubia con tu plata’ y usuarios aseguran que es una tiradera contra Leslie Shaw: “Una indirecta bien directa”

Micheille Soifer lanza su nuevo sencillo 'Rubia con tu plata', una cumbia pop fresca y atrevida. Aunque la cantante aseguró que no tiene intención de generar polémicas, algunos usuarios interpretan el tema como una indirecta hacia Leslie Shaw.

Micheille Soifer lanza su nuevo sencillo 'Rubia con tu plata', una cumbia pop fresca y atrevida. El videoclip, estrenado el 15 de septiembre, ya supera las 40 mil reproducciones. Foto: difusión
Micheille Soifer lanza su nuevo sencillo 'Rubia con tu plata', una cumbia pop fresca y atrevida. El videoclip, estrenado el 15 de septiembre, ya supera las 40 mil reproducciones. Foto: difusión | Foto: difusión

Micheille Soifer no deja de hacer música. A pesar de tener un programa en Latina, la cantante desea seguir fortaleciendo su carrera musical, por eso lanzó su más reciente sencillo, ‘Rubia con tu plata’, una cumbia pop que destaca por su estilo fresco, atrevido y lleno de humor. El videoclip se estrenó el pasado 15 de septiembre y ya superó las 40 mil reproducciones.

La canción, escrita y producida por Viejo Rodríguez, se caracteriza por una letra divertida, ritmos contagiosos y una producción moderna que fusiona la esencia tradicional de la cumbia con influencias del pop contemporáneo. Más allá de ser una invitación a bailar, ‘Rubia con tu plata’ propone una mirada humorística a situaciones cotidianas del entorno social.

“Es una canción para reírnos un poco de la coyuntura, para pasarla bien, sin entrar en dimes y diretes. Es una propuesta pensada para que el público saque sus propias conclusiones sin necesidad de peleas ni controversias”, comenta Michelle Soifer.

¿La canción de Michelle Soifer es una indirecta para Leslie Shaw?

Aunque Michelle Soifer asegura que el objetivo de ‘Rubia con tu plata’ no es crear polémicas innecesarias, los usuarios aseguran que el tema es una real tiradera contra Leslie Shaw, quien en más de una oportunidad ha minimizado la carrera de la conductora de ‘Ponte en la cola’.

“Una indirecta, bien directa”, “Qué buena letra, me encanta, pa’ esa odiosa, buen tema”, “Ay no, todas monetizan con Leslie, cero originales”, “Bien ah, me sorprendió. Tiraderas en la cumbia peruana”, “Eres la reina, pero de las envidiosas. Si no te cuelgas de Leslie, no suenas ni truenas, ya probaste como la comadrita bamba. Ahora otra vez te vemos en otra versión Temu” y “Te apoyo, pero la verdad no vale la pena darle tanta importancia”; fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

El videoclip de ‘Rubia con tu plata’ fue grabado íntegramente en un estudio, y presenta una propuesta visual divertida, colorida y sin complicaciones. El enfoque fue claro: transmitir buena energía, autenticidad y un mensaje que entretenga sin ofender. “Quisimos hacer algo distinto, algo que simplemente divierta. El videoclip es ligero, sin pretensiones, porque la música también es para pasarla bien”, agrega la cantante.

