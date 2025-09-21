Los Hermanos Yaipén comentaron que no invitaron a Leslie Shaw a su concierto debido a que la cantante afirmó que ya no eran amigos tras su colaboración musical con Michelle Soifer. | Foto: Composición LR/ Andina/ Instagram de Leslie Shaw

Los Hermanos Yaipén comentaron que no invitaron a Leslie Shaw a su concierto debido a que la cantante afirmó que ya no eran amigos tras su colaboración musical con Michelle Soifer. | Foto: Composición LR/ Andina/ Instagram de Leslie Shaw

Los Hermanos Yaipén celebran 25 años de trayectoria musical, pero la gran ausente será Leslie Shaw. Walter Yaipén confirmó en Magaly TV La Firme que la cantante no fue considerada para el evento, ya que, según dijo: "Dice que dejamos de ser sus amigos".

En contraste, la agrupación mostró su respaldo a Micheille Soifer, con quien recientemente lanzaron Ojo por ojo, tema que se ha convertido en tendencia en plataformas digitales. Incluso, los músicos se declararon “Michi Lovers”, dejando en evidencia su preferencia por la exintegrante de Esto es Guerra.

TE RECOMENDAMOS LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

PUEDES VER: Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto durante concierto por el aniversario de los Hermanos Yaipén

La disputa entre Michelle Soifer y Leslie Shaw

La decisión de excluir a Shaw ocurre en medio de la disputa que mantiene con Soifer, marcada por indirectas y enfrentamientos públicos. El conflicto se reavivó tras el estreno de Rubia con tu plata, canción de Soifer que cuestiona el talento y trayectoria de su colega.

En la letra, Soifer señala que Shaw recurrió a la cumbia “para sobrevivir” y hace alusión a su fallida colaboración con Thalía. También menciona a Sergio Romero “Chechito”, quien en su momento vinculó sentimentalmente a la intérprete de Faldita.

La respuesta de Leslie Shaw

Aunque Shaw no ha respondido de manera directa, sí ha publicado en redes sociales logros profesionales como la obtención de discos de oro por parte de Sony Music, mensajes que muchos interpretan como una respuesta indirecta a las críticas de Soifer.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Mientras tanto, los Hermanos Yaipén continúan con los preparativos de su esperado concierto de aniversario, que contará con invitados nacionales e internacionales. Entre ellos destaca el venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la agrupación de cumbia.