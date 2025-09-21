HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Espectáculos

Hermanos Yaipén revelan distanciamiento con Leslie Shaw tras colaboración musical con Michelle Soifer: "Dice que dejamos de ser sus amigos"

La agrupación Los Hermanos Yaipén celebran 25 años de trayectoria musical, pero Leslie Shaw no será parte del evento. Walter Yaipén reveló que la cantante no fue invitada por diferencias de amistad.

Los Hermanos Yaipén comentaron que no invitaron a Leslie Shaw a su concierto debido a que la cantante afirmó que ya no eran amigos tras su colaboración musical con Michelle Soifer.
Los Hermanos Yaipén comentaron que no invitaron a Leslie Shaw a su concierto debido a que la cantante afirmó que ya no eran amigos tras su colaboración musical con Michelle Soifer. | Foto: Composición LR/ Andina/ Instagram de Leslie Shaw

Los Hermanos Yaipén celebran 25 años de trayectoria musical, pero la gran ausente será Leslie Shaw. Walter Yaipén confirmó en Magaly TV La Firme que la cantante no fue considerada para el evento, ya que, según dijo: "Dice que dejamos de ser sus amigos".

En contraste, la agrupación mostró su respaldo a Micheille Soifer, con quien recientemente lanzaron Ojo por ojo, tema que se ha convertido en tendencia en plataformas digitales. Incluso, los músicos se declararon “Michi Lovers”, dejando en evidencia su preferencia por la exintegrante de Esto es Guerra.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

PUEDES VER: Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto durante concierto por el aniversario de los Hermanos Yaipén

lr.pe

La disputa entre Michelle Soifer y Leslie Shaw

La decisión de excluir a Shaw ocurre en medio de la disputa que mantiene con Soifer, marcada por indirectas y enfrentamientos públicos. El conflicto se reavivó tras el estreno de Rubia con tu plata, canción de Soifer que cuestiona el talento y trayectoria de su colega.

En la letra, Soifer señala que Shaw recurrió a la cumbia “para sobrevivir” y hace alusión a su fallida colaboración con Thalía. También menciona a Sergio Romero “Chechito”, quien en su momento vinculó sentimentalmente a la intérprete de Faldita.

PUEDES VER: Conciertos en Lima este fin de semana: entradas, fecha y lugar para Salsa Lima Festival, Hermanos Yaipén y Sonido 2000

lr.pe

La respuesta de Leslie Shaw

Aunque Shaw no ha respondido de manera directa, sí ha publicado en redes sociales logros profesionales como la obtención de discos de oro por parte de Sony Music, mensajes que muchos interpretan como una respuesta indirecta a las críticas de Soifer.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Mientras tanto, los Hermanos Yaipén continúan con los preparativos de su esperado concierto de aniversario, que contará con invitados nacionales e internacionales. Entre ellos destaca el venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la agrupación de cumbia.

Notas relacionadas
Michelle Soifer lanza ‘Rubia con tu plata’ y usuarios aseguran que es una tiradera contra Leslie Shaw: “Una indirecta bien directa”

Michelle Soifer lanza ‘Rubia con tu plata’ y usuarios aseguran que es una tiradera contra Leslie Shaw: “Una indirecta bien directa”

LEER MÁS
Ricky Trevitazo lanza fuerte mensaje a Leslie Shaw tras peleas mediáticas con Marisol: "Te aconsejo que tengas conciencia"

Ricky Trevitazo lanza fuerte mensaje a Leslie Shaw tras peleas mediáticas con Marisol: "Te aconsejo que tengas conciencia"

LEER MÁS
Cantante Folclórica expone a Leslie Shaw y detalla la insólita cifra que le habría exigido para cantar juntas

Cantante Folclórica expone a Leslie Shaw y detalla la insólita cifra que le habría exigido para cantar juntas

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Janet Barboza llora al hablar de su hija mayor y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

Janet Barboza llora al hablar de su hija mayor y le pide perdón en pleno programa: “El tiempo se perdió”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

LEER MÁS
Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

LEER MÁS
Dilbert Aguilar hace fuerte confesión tras ser visto trabajando en silla de ruedas: “No puedo dejar de cumplir”

Dilbert Aguilar hace fuerte confesión tras ser visto trabajando en silla de ruedas: “No puedo dejar de cumplir”

LEER MÁS
Anthony Aranda arruina momento romántico que preparó para Melissa Paredes y ella lo expone: "Se delató"

Anthony Aranda arruina momento romántico que preparó para Melissa Paredes y ella lo expone: "Se delató"

LEER MÁS
¡Cristian Benavente es papá! Novia del futbolista enternece al compartir las primeras fotos de su bebé

¡Cristian Benavente es papá! Novia del futbolista enternece al compartir las primeras fotos de su bebé

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela vs Brasil EN VIVO HOY por la final del Sudamericano de Vóley sub-17: juegan el segundo set

Marcha de la Generación Z: PNP empieza a lanzar las primeras bombas lacrimógenas contra manifestantes en la av. Abancay

La potencia mundial que superaría a China, Rusia y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo crudo en 2050

Espectáculos

'El valor de la verdad' hoy en vivo: hora y dónde ver a Néstor Villanueva en el sillón rojo

¡Cristian Benavente es papá! Novia del futbolista enternece al compartir las primeras fotos de su bebé

Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto durante concierto por el aniversario de los Hermanos Yaipén

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la Generación Z: PNP empieza a lanzar las primeras bombas lacrimógenas contra manifestantes en la av. Abancay

Marcha de la Generación Z EN VIVO: PNP lanza bombas lacrimógenas contra manifestantes en la avenida Abancay

César Acuña: lanzan huevos al fundador de APP durante evento proselitista en Huancayo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota