Hermanos Yaipén revelan distanciamiento con Leslie Shaw tras colaboración musical con Michelle Soifer: "Dice que dejamos de ser sus amigos"
La agrupación Los Hermanos Yaipén celebran 25 años de trayectoria musical, pero Leslie Shaw no será parte del evento. Walter Yaipén reveló que la cantante no fue invitada por diferencias de amistad.
Los Hermanos Yaipén celebran 25 años de trayectoria musical, pero la gran ausente será Leslie Shaw. Walter Yaipén confirmó en Magaly TV La Firme que la cantante no fue considerada para el evento, ya que, según dijo: "Dice que dejamos de ser sus amigos".
En contraste, la agrupación mostró su respaldo a Micheille Soifer, con quien recientemente lanzaron Ojo por ojo, tema que se ha convertido en tendencia en plataformas digitales. Incluso, los músicos se declararon “Michi Lovers”, dejando en evidencia su preferencia por la exintegrante de Esto es Guerra.
La disputa entre Michelle Soifer y Leslie Shaw
La decisión de excluir a Shaw ocurre en medio de la disputa que mantiene con Soifer, marcada por indirectas y enfrentamientos públicos. El conflicto se reavivó tras el estreno de Rubia con tu plata, canción de Soifer que cuestiona el talento y trayectoria de su colega.
En la letra, Soifer señala que Shaw recurrió a la cumbia “para sobrevivir” y hace alusión a su fallida colaboración con Thalía. También menciona a Sergio Romero “Chechito”, quien en su momento vinculó sentimentalmente a la intérprete de Faldita.
La respuesta de Leslie Shaw
Aunque Shaw no ha respondido de manera directa, sí ha publicado en redes sociales logros profesionales como la obtención de discos de oro por parte de Sony Music, mensajes que muchos interpretan como una respuesta indirecta a las críticas de Soifer.
Mientras tanto, los Hermanos Yaipén continúan con los preparativos de su esperado concierto de aniversario, que contará con invitados nacionales e internacionales. Entre ellos destaca el venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la agrupación de cumbia.