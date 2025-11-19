HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Shakira hace historia en Perú: es la primera mujer en realizar cuatro conciertos sold out en el Estadio Nacional

Shakira ofreció cuatro conciertos llenos en el Estadio Nacional en este 2025 y logró reunir a más de 180.000 asistentes, quienes disfrutaron el impecable show de la ídola colombiana.


Shakira hace historia en Perú con su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, logrando cuatro sold outs y 180,000 asistentes en Lima, reafirmando su influencia en la música global. Fotos: Elvis Cairo / URPI-LR
Shakira hace historia en Perú con su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, logrando cuatro sold outs y 180,000 asistentes en Lima, reafirmando su influencia en la música global. Fotos: Elvis Cairo / URPI-LR | Fotos: Elvis Cairo / URPI-LR

Shakira no deja de hacer historia en la música. La gira más poderosa del momento, ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, alcanzó un nuevo hito en Perú al lograr cuatro sold outs y una asistencia de 180.000 asistentes en sus presentaciones en la capital. Además del espectáculo que ofreció en febrero en el Estadio Nacional, la colombiana hizo feliz a miles de peruanos con sus tres conciertos en noviembre.

En sus cuatro conciertos, Shakira recorrió todas las etapas de su carrera: desde éxitos recientes como ‘Te felicito’ y ‘TQG’, hasta clásicos que marcaron generaciones como ‘Suerte’, ‘Las de la Intuición’ y la inolvidable ‘Antología’. De esa manera, se reafirma que la artista colombiana es una figura indiscutible de la música y recientemente reconocida por Billboard como Global Touring Icon.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD
Durante sus presentaciones, la artista recorrió su carrera con éxitos recientes y clásicos, causando una gran emoción entre más de 45,000 fans en su último concierto el 18 de noviembre. Foto: Elvis Cairo / URPI-LR

Durante sus presentaciones, la artista recorrió su carrera con éxitos recientes y clásicos, causando una gran emoción entre más de 45,000 fans en su último concierto el 18 de noviembre. Foto: Elvis Cairo / URPI-LR

PUEDES VER: Shakira hizo estallar el Nacional en su segunda noche en Lima: "Gracias Perú por hacerme sentir tan querida"

lr.pe

Shakira se despidió del Perú tras 4 conciertos

La noche del martes 18 de noviembre, la artista barranquillera ofreció su cuarto concierto consecutivo en Lima, un espectáculo rotundo que se convirtió en sold out y que hizo vibrar a más de 45 mil personas durante dos horas cargadas de energía, emoción y una producción de clase mundial.

Desde las 9:15 p.m. hasta las 11:15 p.m., el Estadio Nacional estalló en coros, gritos y aplausos, confirmando una vez más el profundo cariño del público peruano por una de las artistas latinas más grandes de todos los tiempos.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Shakira dedicó palabras especiales a Perú, improvisó pasos con ritmo local y expresó su cariño hacia los fans peruanos. El estadio respondió con una ovación ensordecedora, miles de luces encendidas y una atmósfera que solo una artista de su calibre puede generar.

PUEDES VER: Fan de Shakira expone actitud de Susy Díaz por la que no caminó al costado de La Loba: 'Había un protocolo estricto que cumplir'

lr.pe

Shakira movió la economía del país

El impacto de la llegada de Shakira al país también fue notable. Los vuelos y hoteles alcanzaron ocupación total; miles de fans viajaron desde distintas ciudades para vivir esta experiencia histórica, y las zonas aledañas al Estadio Nacional registraron una intensa actividad comercial en restaurantes, transporte y comercios. 

Un movimiento económico pocas veces visto en torno a un concierto. Con tecnología de última generación, un despliegue visual impresionante y una presencia escénica única, esta serie de conciertos se ha consolidado como un punto de inflexión para el entretenimiento en el Perú.

Notas relacionadas
Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

LEER MÁS
Shakira hizo estallar el Nacional en su segunda noche en Lima: "Gracias Perú por hacerme sentir tan querida"

Shakira hizo estallar el Nacional en su segunda noche en Lima: "Gracias Perú por hacerme sentir tan querida"

LEER MÁS
Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esposa de Luigui Carbajal lo defiende tras ser ampayado ingresando a hotel sin ella: “Está con la misma polera”

Esposa de Luigui Carbajal lo defiende tras ser ampayado ingresando a hotel sin ella: “Está con la misma polera”

LEER MÁS
Karla Tarazona pasa tenso momento con presentadora tras comentario sobre su edad en vivo: “Eso pasa cuando eres muy joven”

Karla Tarazona pasa tenso momento con presentadora tras comentario sobre su edad en vivo: “Eso pasa cuando eres muy joven”

LEER MÁS
Silvia Núñez del Arco enfrentó a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad en su cumpleaños: “Mentiroso y malhablado”

Silvia Núñez del Arco enfrentó a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad en su cumpleaños: “Mentiroso y malhablado”

LEER MÁS
Luigui Carbajal asegura que ingresó a hotel solo para "grabar un pódcast": "Mi esposa sabe"

Luigui Carbajal asegura que ingresó a hotel solo para "grabar un pódcast": "Mi esposa sabe"

LEER MÁS
Melissa Klug habla por primera vez sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: “Es difícil toda la situación”

Melissa Klug habla por primera vez sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: “Es difícil toda la situación”

LEER MÁS
Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Espectáculos

Susy Díaz contó en 'América hoy' detalles de cómo se produjo el abrazo a Shakira: "Le dije que viva la vida"

Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa perdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

Reik concierto Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para su show en Costa 21

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025