Shakira hace historia en Perú con su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, logrando cuatro sold outs y 180,000 asistentes en Lima, reafirmando su influencia en la música global. Fotos: Elvis Cairo / URPI-LR | Fotos: Elvis Cairo / URPI-LR

Shakira no deja de hacer historia en la música. La gira más poderosa del momento, ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, alcanzó un nuevo hito en Perú al lograr cuatro sold outs y una asistencia de 180.000 asistentes en sus presentaciones en la capital. Además del espectáculo que ofreció en febrero en el Estadio Nacional, la colombiana hizo feliz a miles de peruanos con sus tres conciertos en noviembre.

En sus cuatro conciertos, Shakira recorrió todas las etapas de su carrera: desde éxitos recientes como ‘Te felicito’ y ‘TQG’, hasta clásicos que marcaron generaciones como ‘Suerte’, ‘Las de la Intuición’ y la inolvidable ‘Antología’. De esa manera, se reafirma que la artista colombiana es una figura indiscutible de la música y recientemente reconocida por Billboard como Global Touring Icon.

Durante sus presentaciones, la artista recorrió su carrera con éxitos recientes y clásicos, causando una gran emoción entre más de 45,000 fans en su último concierto el 18 de noviembre. Foto: Elvis Cairo / URPI-LR

Shakira se despidió del Perú tras 4 conciertos



La noche del martes 18 de noviembre, la artista barranquillera ofreció su cuarto concierto consecutivo en Lima, un espectáculo rotundo que se convirtió en sold out y que hizo vibrar a más de 45 mil personas durante dos horas cargadas de energía, emoción y una producción de clase mundial.

Desde las 9:15 p.m. hasta las 11:15 p.m., el Estadio Nacional estalló en coros, gritos y aplausos, confirmando una vez más el profundo cariño del público peruano por una de las artistas latinas más grandes de todos los tiempos.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Shakira dedicó palabras especiales a Perú, improvisó pasos con ritmo local y expresó su cariño hacia los fans peruanos. El estadio respondió con una ovación ensordecedora, miles de luces encendidas y una atmósfera que solo una artista de su calibre puede generar.

Shakira movió la economía del país



El impacto de la llegada de Shakira al país también fue notable. Los vuelos y hoteles alcanzaron ocupación total; miles de fans viajaron desde distintas ciudades para vivir esta experiencia histórica, y las zonas aledañas al Estadio Nacional registraron una intensa actividad comercial en restaurantes, transporte y comercios.

Un movimiento económico pocas veces visto en torno a un concierto. Con tecnología de última generación, un despliegue visual impresionante y una presencia escénica única, esta serie de conciertos se ha consolidado como un punto de inflexión para el entretenimiento en el Perú.

