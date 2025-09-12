HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     
Espectáculos

Ricky Trevitazo lanza fuerte mensaje a Leslie Shaw tras peleas mediáticas con Marisol: "Te aconsejo que tengas conciencia"

El cantante Ricky Trevitazo intervino en el enfrentamiento entre Marisol y Leslie Shaw con una crítica a la 'Barbie de la Cumbia'. Además, aseguró que no la considera parte del género musical.

El ex Skándalo Ricky Trevitazo habló sobre Leslie Shaw en 'Todo se filtra'.
El ex Skándalo Ricky Trevitazo habló sobre Leslie Shaw en 'Todo se filtra'. | Foto: composición LR/ATV/Instagram

La tensión en el mundo de la cumbia peruana ha escalado en las últimas semanas, luego de los enfrentamientos públicos entre Leslie Shaw y Marisol. Lo que comenzó como un apoyo por parte de la 'Faraona de la Cumbia' hacia Carlos Rincón, terminó convirtiéndose en una guerra de declaraciones que ha generado revuelo en la farándula nacional. En medio de este cruce, Ricky Trevitazo intervino con un mensaje directo a Shaw en defensa del género que lo vio nacer como artista.

"Te aconsejo que tengas conciencia", expresó el ex Skándalo en una entrevista reciente, en la que no ocultó su molestia por lo que considera una falta de respeto hacia las figuras del género musical.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

PUEDES VER: Cantante Folclórica expone a Leslie Shaw y detalla la insólita cifra que le habría exigido para cantar juntas

lr.pe

Ricky Trevitazo defiende la cumbia y responde a Leslie Shaw

Ricky Trevitazo alzó la voz en medio de la controversia entre Leslie Shaw y Marisol, dejando clara su postura frente a los comentarios de la cantante. En declaraciones para 'Todo se filtra', el ex Skándalo cuestionó duramente a Shaw por referirse a figuras del género. "Me incomoda que hable de referentes de la cumbia, menciona a todo el mundo y son referentes definitivamente. Cuando chapoteas el agua, salpica a todo el mundo. Somos del mismo entorno, entonces sí jod**", expresó.

Trevitazo no se limitó a defender el género musical, sino que también envió un mensaje directo a la intérprete de 'Faldita': "Tiene que tener conciencia. Te aconsejo que tengas conciencia. Hoy en día tú comes de la cumbia, entonces no te metas con la gente de la cumbia", manifestó.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia se niega a cantar tema con Marisol y olvida la letra en vivo: "Nunca me había sentido tan obligada"

lr.pe

Ricky Trevitazo cuestiona el lugar de Leslie Shaw dentro de la cumbia

En la entrevista, Ricky Trevitazo no dudó en marcar distancia entre Leslie Shaw y el género que él considera parte de su identidad artística. El cantante fue enfático al señalar que la incursión de Shaw en la cumbia no responde a una trayectoria construida desde el género, sino a una momento circunstancial. "Cuando empezó en la cumbia ha sido un golpe de suerte para ella, obviamente con el empujón de otra persona", afirmó.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

En esa línea, el conductor incluso mencionó a Marisol como posible responsable de su impulso en el género musical, aunque sin precisar detalles. "Ha sido Marisol u otra persona que le ha hecho incursionar. Yo no la considero cumbiambera", sentenció.

Notas relacionadas
Cantante Folclórica expone a Leslie Shaw y detalla la insólita cifra que le habría exigido para cantar juntas

Cantante Folclórica expone a Leslie Shaw y detalla la insólita cifra que le habría exigido para cantar juntas

LEER MÁS
Yahaira Plasencia se niega a cantar tema con Marisol y olvida la letra en vivo: "Nunca me había sentido tan obligada"

Yahaira Plasencia se niega a cantar tema con Marisol y olvida la letra en vivo: "Nunca me había sentido tan obligada"

LEER MÁS
Estrella Torres despotrica contra la voz de Leslie Shaw y asegura que hace playback en sus conciertos: "Le sale feo"

Estrella Torres despotrica contra la voz de Leslie Shaw y asegura que hace playback en sus conciertos: "Le sale feo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

LEER MÁS
¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad?

¿Quién es George Slebi, el actor colombiano vinculado a Maju Mantilla tras supuesta infidelidad?

LEER MÁS
Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

LEER MÁS
Magaly Medina minimiza renuncia definitiva de su reportera, la voz de los 'ampays', a su programa: "La única imprescindible soy yo"

Magaly Medina minimiza renuncia definitiva de su reportera, la voz de los 'ampays', a su programa: "La única imprescindible soy yo"

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son 'ampayados' juntos tras escándalo por presunta infidelidad: 'Amor y fuego' expone sorpresivo video

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son 'ampayados' juntos tras escándalo por presunta infidelidad: 'Amor y fuego' expone sorpresivo video

LEER MÁS
Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

Pamela Franco revela conversación con Christian Cueva por presunta fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[TV Perú en vivo] Gonzalo Bueno vs Nuno Borges HOY por la Copa Davis 2025 entre Perú y Portugal: tercer set

Este video no muestra sesión del Congreso de Nepal antes de las protestas que terminaron con su destrucción

Tres homicidios en las últimas 24 horas

Espectáculos

Gustavo Salcedo le habría pedido el divorcio a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor, según Ric La Torre

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota