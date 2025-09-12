La tensión en el mundo de la cumbia peruana ha escalado en las últimas semanas, luego de los enfrentamientos públicos entre Leslie Shaw y Marisol. Lo que comenzó como un apoyo por parte de la 'Faraona de la Cumbia' hacia Carlos Rincón, terminó convirtiéndose en una guerra de declaraciones que ha generado revuelo en la farándula nacional. En medio de este cruce, Ricky Trevitazo intervino con un mensaje directo a Shaw en defensa del género que lo vio nacer como artista.

"Te aconsejo que tengas conciencia", expresó el ex Skándalo en una entrevista reciente, en la que no ocultó su molestia por lo que considera una falta de respeto hacia las figuras del género musical.

Ricky Trevitazo defiende la cumbia y responde a Leslie Shaw

Ricky Trevitazo alzó la voz en medio de la controversia entre Leslie Shaw y Marisol, dejando clara su postura frente a los comentarios de la cantante. En declaraciones para 'Todo se filtra', el ex Skándalo cuestionó duramente a Shaw por referirse a figuras del género. "Me incomoda que hable de referentes de la cumbia, menciona a todo el mundo y son referentes definitivamente. Cuando chapoteas el agua, salpica a todo el mundo. Somos del mismo entorno, entonces sí jod**", expresó.

Trevitazo no se limitó a defender el género musical, sino que también envió un mensaje directo a la intérprete de 'Faldita': "Tiene que tener conciencia. Te aconsejo que tengas conciencia. Hoy en día tú comes de la cumbia, entonces no te metas con la gente de la cumbia", manifestó.

Ricky Trevitazo cuestiona el lugar de Leslie Shaw dentro de la cumbia

En la entrevista, Ricky Trevitazo no dudó en marcar distancia entre Leslie Shaw y el género que él considera parte de su identidad artística. El cantante fue enfático al señalar que la incursión de Shaw en la cumbia no responde a una trayectoria construida desde el género, sino a una momento circunstancial. "Cuando empezó en la cumbia ha sido un golpe de suerte para ella, obviamente con el empujón de otra persona", afirmó.

En esa línea, el conductor incluso mencionó a Marisol como posible responsable de su impulso en el género musical, aunque sin precisar detalles. "Ha sido Marisol u otra persona que le ha hecho incursionar. Yo no la considero cumbiambera", sentenció.