Espectáculos

Magaly Medina tendría como invitada en su pódcast a Tula Rodríguez este 2026: “Está más cerca de lo que creen”

El periodista John Cano reveló una información que vuelve a colocar en agenda un posible encuentro entre Magaly Medina y Tula Rodríguez. 

Magaly Medina tendría como invitada en su pódcast a Tula Rodríguez.
Magaly Medina tendría como invitada en su pódcast a Tula Rodríguez. | Podcast de Magaly - Instagram Tula

La posibilidad de un reencuentro público entre Magaly Medina y Tula Rodríguez vuelve a generar expectativa en el espectáculo. Una revelación periodística ha puesto en evidencia que el esperado cara a cara podría concretarse más pronto de lo imaginado.

La información fue expuesta por el periodista John Cano, quien aseguró que ya se habrían iniciado las coordinaciones para que la exvedette participe como invitada en el pódcast de la conductora. De concretarse, el diálogo tendría lugar durante la temporada 2026.

PUEDES VER: Doctora de Magaly Medina comparte detalles del postoperatorio de la figura de ATV tras cirugía: 'Quedará increíble'

lr.pe

¿Magaly Medina y Tula Rodríguez se verán las caras?

Durante su participación en el programa Show.pe, John Cano contó que personas cercanas al entorno de Magaly Medina tomaron la iniciativa para extender la invitación. Según detalló, Elizabeth Gamarra o Charito Vicentelo se comunicaron con Tula Rodríguez semanas atrás con la intención de sumarla al espacio digital.

Voy a contar una infidencia sobre Tula Rodríguez y Magaly Medina. Les cuento que Elizabeth Gamarra o Charito Vicentelo levantaron el teléfono para invitar la temporada que ha pasado, hace un mes y algo, a Tula Rodríguez, para que se siente con Magaly Medina en su pódcast. Información de Tula”, señaló Cano.

La duda de Tula Rodríguez ante la invitación de Magaly Medina

De acuerdo con el periodista, la exconductora no habría tomado una decisión inmediata. Incluso, buscó la opinión del propio Cano antes de definir si aceptaba sentarse frente a la popular “Urraca”.

“Tula me dice a mí: ‘John, ¿debería ir?’ y yo: ‘¿Por qué no?. Ya ha pasado tanto tiempo’. Y me dice: ‘Sí, ¿no?’ (...) así que ese encuentro que la gente dice: ¿Irá a Magaly si es tan macha? Créanme que está más cercano de lo que creen. Temporada 2026”, resaltó.

PUEDES VER: Magaly Medina encara a Paco Bazán y le aclara por qué no criticó a María Pía por trabajar con Paolo Guerrero: 'No tengo un doble discurso'

lr.pe

La hija de Tula Rodríguez admira a Magaly Medina, según periodista

Otro detalle que llamó la atención fue una revelación vinculada al entorno familiar de Tula Rodríguez. Según John Cano, existe una admiración declarada hacia Magaly Medina dentro de su círculo más cercano. La hija de la exbailarina, quien recientemente terminó el colegio, sería una seguidora fiel de la conductora.

“¿Saben quién es fanática, fanática de Magaly, respecto a Tula?. Valentina, su hija. Es fan número 1 de Magaly. No estoy metiendo floro”, afirmó el comunicador.

