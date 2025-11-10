HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
Onelia Molina revela que gastó S/1.800 por prenda en Zara y Leslie Shaw reacciona: "Devuélvelo, muy caro"

Chica reality desató reacciones en redes sociales tras comentar la compra de abrigo y cantante Leslie Shaw no dudó en cuestionarla.

Onelia Molina se arrepiente de compra en tienda Zara. | Foto: composición LR/ Doble Sentido/YouTube

La dentista Onelia Molina generó varias reacciones en redes sociales al revelar, durante el podcast 'Doble Sentido' en YouTube, el costo de una de sus últimas adquisiciones. La chica reality confesó que gastó una cifra considerable por un abrigo en la conocida tienda Zara. Sin embargo, se decepcionó al llegar a su casa debido a que el look final no cumplió sus expectativas. Al respecto, la cantante Leslie Shaw sorprendió con un radical comentario.

Onelia Molina revela arrepentimiento por compra en Zara

Durante el podcast 'Doble Sentido' en YouTube, Onelia Molina contó sobre la compra de un abrigado valorizado en S/1.800 en la tienda Zara. "Ni siquiera es como caro, pero era un abriguito en Zara que me costó como S/1.800. Sí, me gustó, de verdad. Y ahí llegué a mi casa y me arrepentí", comentó, sin esperar la inmediata y sin filtro reacción de la cantante Leslie Shaw.

PUEDES VER: Laura Spoya tomaría acciones legales contra Pati Lorena por insinuar que tuvo 'affaire' con productor de podcast

lr.pe

La cantante peruana, conocida por su estilo directo y por no tener reparos en criticar, no se guardó nada al respecto, dando un consejo radical a la conductora del podcast. "La ropa es muy bien fea ahí. Pero, devuélvelo, ¿qué vergüenza? 'Toma tu abrigo feo, no quiero'", sentenció.

La intérprete de 'Hay niveles' no solo criticó la marca, sino que enfatizó el factor económico al considerar la prenda excesivamente costosa para Zara. "Me muero, muy caro", sentenció Shaw, dejando claro su descontento con el precio de S/1.800 y provocando risas y reacciones divididas sobre la justificación de los costos en tiendas de prestigio internacional.

PUEDES VER: Diealis y Cristorata reaccionan a citación de la Fiscalía tras denuncia por presunto delito contra la tranquilidad pública: "No puedo, tengo pichanga"

lr.pe

¿Cuántas tiendas Zara hay en Perú?

Actualmente, Zara cuenta con un total de siete tiendas en el Perú, concentradas exclusivamente en la ciudad de Lima. Estos locales están ubicados en diversos centros comerciales y zonas comerciales, incluyendo Jockey Plaza, Las Begonias (en San Isidro), Salaverry, Mega Plaza y, la más reciente y considerada la más grande, en Plaza San Miguel.

