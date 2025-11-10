La dentista Onelia Molina generó varias reacciones en redes sociales al revelar, durante el podcast 'Doble Sentido' en YouTube, el costo de una de sus últimas adquisiciones. La chica reality confesó que gastó una cifra considerable por un abrigo en la conocida tienda Zara. Sin embargo, se decepcionó al llegar a su casa debido a que el look final no cumplió sus expectativas. Al respecto, la cantante Leslie Shaw sorprendió con un radical comentario.

Onelia Molina revela arrepentimiento por compra en Zara

Durante el podcast 'Doble Sentido' en YouTube, Onelia Molina contó sobre la compra de un abrigado valorizado en S/1.800 en la tienda Zara. "Ni siquiera es como caro, pero era un abriguito en Zara que me costó como S/1.800. Sí, me gustó, de verdad. Y ahí llegué a mi casa y me arrepentí", comentó, sin esperar la inmediata y sin filtro reacción de la cantante Leslie Shaw.

La cantante peruana, conocida por su estilo directo y por no tener reparos en criticar, no se guardó nada al respecto, dando un consejo radical a la conductora del podcast. "La ropa es muy bien fea ahí. Pero, devuélvelo, ¿qué vergüenza? 'Toma tu abrigo feo, no quiero'", sentenció.

La intérprete de 'Hay niveles' no solo criticó la marca, sino que enfatizó el factor económico al considerar la prenda excesivamente costosa para Zara. "Me muero, muy caro", sentenció Shaw, dejando claro su descontento con el precio de S/1.800 y provocando risas y reacciones divididas sobre la justificación de los costos en tiendas de prestigio internacional.

¿Cuántas tiendas Zara hay en Perú?

Actualmente, Zara cuenta con un total de siete tiendas en el Perú, concentradas exclusivamente en la ciudad de Lima. Estos locales están ubicados en diversos centros comerciales y zonas comerciales, incluyendo Jockey Plaza, Las Begonias (en San Isidro), Salaverry, Mega Plaza y, la más reciente y considerada la más grande, en Plaza San Miguel.