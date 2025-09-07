La cantante folclórica Elvia Abril rompió su silencio tras ser acusada meses atrás por Leslie Shaw de interpretar la canción ‘Hay niveles’ sin su autorización ni pago de derechos de autor. Por esa razón, la rubia anunció públicamente que tomaría acciones legales.

En respuesta, la artista vernacular afirmó que recibió una llamada de los abogados de la rubia, quienes, en nombre de ella, le habrían exigido el pago de S/ 45.000 para concretar una colaboración musical o cantar juntas.

Elvia Abril señala que Leslie Shaw le habría pedido S/ 45.000 para cantar juntas

“Llamaron los abogados de la señora Leslie, dijeron que querían hacer un feat, una colaboración, pero después de lo que me han hecho, me han insultado, me han humillado. Para la colaboración estaban pidiendo 45 mil soles”, contó Elvia Abril durante una entrevista con el programa ‘Ponte en la cola’, de Latina.

La artista folclórica reveló que la cifra parecía insólita y totalmente desproporcionada. Por ello, un dueto en el escenario entre Abril y Shaw interpretando ‘Hay niveles’ estaría lejos de concretarse, pese a que Elvia Abril es actualmente una de las cantantes vernaculares con mayor crecimiento en redes sociales.

¿Por qué Leslie Shaw y Elvia Abril están enfrentadas?

Todo comenzó en mayo de este año, cuando Leslie Shaw alzó su voz de protesta al descubrir que grupos bolivianos interpretaban su tema ‘Hay niveles’ sin autorización. Sin embargo, también señaló que la cantante folclórica peruana Elvia Abril venía incluyendo esa canción durante sus conciertos.

Ambas se encontraron en un aeropuerto, donde protagonizaron una fuerte discusión. Leslie Shaw la encaró públicamente, mientras que Abril se defendió asegurando que intentó comunicarse con sus representantes, pero sin éxito. Eso generó la molestia de la ‘barbie de la cumbia’, quien más tarde grabó un video afirmando que no permitiría que nadie interprete de su tema sin su permiso.