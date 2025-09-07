HOYSuscripcion LR Focus

Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha
Cantante Folclórica expone a Leslie Shaw y detalla la insólita cifra que le habría exigido para cantar juntas

La cantante Elvia Abril habló por primera vez sobre las acusaciones de Leslie Shaw por interpretar su tema ‘Hay niveles’ sin autorización. 

Leslie Shaw y Elvia Abril protagonizaron una fuerte discusión meses atrás. Foto: Composición LR/Instagram.
Leslie Shaw y Elvia Abril protagonizaron una fuerte discusión meses atrás. Foto: Composición LR/Instagram.

La cantante folclórica Elvia Abril rompió su silencio tras ser acusada meses atrás por Leslie Shaw de interpretar la canción ‘Hay niveles’ sin su autorización ni pago de derechos de autor. Por esa razón, la rubia anunció públicamente que tomaría acciones legales.

En respuesta, la artista vernacular afirmó que recibió una llamada de los abogados de la rubia, quienes, en nombre de ella, le habrían exigido el pago de S/ 45.000 para concretar una colaboración musical o cantar juntas.

lr.pe

Elvia Abril señala que Leslie Shaw le habría pedido S/ 45.000 para cantar juntas

“Llamaron los abogados de la señora Leslie, dijeron que querían hacer un feat, una colaboración, pero después de lo que me han hecho, me han insultado, me han humillado. Para la colaboración estaban pidiendo 45 mil soles”, contó Elvia Abril durante una entrevista con el programa ‘Ponte en la cola’, de Latina.

La artista folclórica reveló que la cifra parecía insólita y totalmente desproporcionada. Por ello, un dueto en el escenario entre Abril y Shaw interpretando ‘Hay niveles’ estaría lejos de concretarse, pese a que Elvia Abril es actualmente una de las cantantes vernaculares con mayor crecimiento en redes sociales.

¿Por qué Leslie Shaw y Elvia Abril están enfrentadas?

Todo comenzó en mayo de este año, cuando Leslie Shaw alzó su voz de protesta al descubrir que grupos bolivianos interpretaban su tema ‘Hay niveles’ sin autorización. Sin embargo, también señaló que la cantante folclórica peruana Elvia Abril venía incluyendo esa canción durante sus conciertos.

Ambas se encontraron en un aeropuerto, donde protagonizaron una fuerte discusión. Leslie Shaw la encaró públicamente, mientras que Abril se defendió asegurando que intentó comunicarse con sus representantes, pero sin éxito. Eso generó la molestia de la ‘barbie de la cumbia’, quien más tarde grabó un video afirmando que no permitiría que nadie interprete de su tema sin su permiso.

Carlos Rincón, autor de 'Hay niveles', le dice de todo a Leslie Shaw: “Después de interpretar mis temas, solo hizo canciones malas”

Carlos Rincón, autor de 'Hay niveles', le dice de todo a Leslie Shaw: “Después de interpretar mis temas, solo hizo canciones malas”

Yahaira Plasencia se niega a cantar tema con Marisol y olvida la letra en vivo: "Nunca me había sentido tan obligada"

Yahaira Plasencia se niega a cantar tema con Marisol y olvida la letra en vivo: "Nunca me había sentido tan obligada"

Lucía de la Cruz despotrica contra Leslie Shaw tras insulto al videoclip de Marisol: “Es una sin talento”

Lucía de la Cruz despotrica contra Leslie Shaw tras insulto al videoclip de Marisol: “Es una sin talento”

¿Dónde ver los MTV VMAs 2025 gratis online, canales y a qué hora inicia la transmisión de los ganadores de los Video Music Awards en vivo?

¿Dónde ver los MTV VMAs 2025 gratis online, canales y a qué hora inicia la transmisión de los ganadores de los Video Music Awards en vivo?

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

Hija de Christian Meier y Marisol Aguirre se gradúa en prestigiosa escuela de Londres y celebra a lo grande

Hija de Christian Meier y Marisol Aguirre se gradúa en prestigiosa escuela de Londres y celebra a lo grande

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Pamela López revela cómo es su nueva rutina al cuidar a sus tres hijos tras perder a sus nanas: "Me levanto 5:20 de la mañana"

Elecciones legislativas en Buenos Aires 2025, en vivo: LLA de Milei sufre derrota frente al peronismo, según resultados preliminares

Milei sufre derrota frente al peronismo en elecciones en Buenos Aires, según resultados preliminares

Entretenimiento

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' EN VIVO hoy con Milena Zárate parte 2?: canal y hora para ver el programa vía Panamericana

Hija de Christian Meier y Marisol Aguirre se gradúa en prestigiosa escuela de Londres y celebra a lo grande

¿Dónde ver los MTV VMAs 2025 gratis online, canales y a qué hora inicia la transmisión de los ganadores de los Video Music Awards en vivo?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Martín Vizcarra califica a Dina Boluarte como un "adorno del Gobierno" y dice que Juan Santiváñez "es el presidente"

