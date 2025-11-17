HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa perdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

Onelia Molina y su novio Mario Irivarren expresaron su profundo dolor tras una inesperada pérdida que los ha dejado afectados. A través de sus redes sociales, compartieron lo sucedido en su entorno familiar.

Mario Irivarren y Onelia Molina expresaron su dolor tras muerte de su mascota. Foto: composición LR/difusión
Mario Irivarren y Onelia Molina expresaron su dolor tras muerte de su mascota. Foto: composición LR/difusión

Mario Irivarren y Onelia Molina atraviesan uno de los momentos más difíciles de su relación tras anunciar la muerte de su mascota Nieve, una perrita que consideraban su hija y que los acompañó durante cuatro años. La chica reality confirmó que la pequeña falleció el sábado 15 de noviembre debido a un accidente que prefirió no detallar públicamente. Ambos dedicaron emotivos mensajes en redes sociales para despedir a la compañera inseparable que estuvo presente en sets de televisión, entrevistas y pódcast.

“La bebé de mamá se fue de mi lado”, escribió Onelia en un mensaje donde expresó el profundo dolor que siente por la partida de Nieve. Mario Irivarren también se sumó a la despedida con palabras cargadas de tristeza y nostalgia: “Nunca en mi vida sentí un dolor tan fuerte y un vacío tan profundo como el que me deja tu partida (…) siempre vivirás en nuestros corazones. Te amamos por siempre hijita hermosa".

Mario Irivarren y Onelia Molina despiden a su mascota con emotivo mensaje

Onelia Molina, integrante de 'Esto es guerra', dedicó un extenso y conmovedor mensaje en el que recordó cada momento vivido con Nieve, a quien describió como su apoyo incondicional y “la que nunca me falló”. La influencer compartió un video recopilatorio con momentos especiales al lado de su mascota y confesó que su partida le ha destrozado el corazón.

“Tuve 4 años, 2 meses y 23 días a la mejor, la que siempre estuvo ahí, la que me vio reír, llorar, gritar, sufrir… te voy a extrañar por siempre”, escribió. También agregó: “Espero haberte hecho el 1% feliz de lo que tú me hiciste. Me cambiaste la vida y me hiciste una mejor mamá”.

Mario Irivarren, integrante del podcast 'La manada', también se mostró devastado por la pérdida de quien consideró su hija de cuatro patas. “Aún sigo pensando que es solo un mal sueño… tú no eras una simple mascota, eras parte de esta familia”, expresó. El exchico reality aseguró que recordará siempre la alegría y amor que Nieve llevó a sus vidas: “Te voy a extrañar todos los días de mi vida, hijita hermosa”.

Mensaje de Mario Irivarren. Foto: Instagram

Mensaje de Mario Irivarren. Foto: Instagram

Mensaje de Onelia Molina. Foto: Instagram

Mensaje de Onelia Molina. Foto: Instagram

Hermano de Onelia Molina lamenta profundamente la muerte de la mascota de la chica reality

Leonardo Molina, hermano de Onelia, también compartió un doloroso mensaje tras enterarse de la muerte de Nieve, con quien mantenía un vínculo muy cercano. El joven reveló que no pudo despedirse de ella, algo que le ha generado una profunda tristeza.

“Necesito sacar este dolor que me rompe por dentro. No pude estar cerca para darle su último beso… esa impotencia me está matando”, escribió. Con palabras llenas de nostalgia, recordó cómo Nieve lo acompañaba siempre y le brindaba un amor incondicional: “Ella fue mi compañerita de verdad. Creció conmigo, vivió conmigo, me conoció mejor que muchos humanos”.

Mensaje del hermano de Onelia Molina. Foto: Instagram

Mensaje del hermano de Onelia Molina. Foto: Instagram

