'El valor de la verdad' de Yolanda Medina EN VIVO: horario y canal de TV donde ver el programa de Beto Ortiz EVDLV en Perú, Estados Unidos, España y otros países

Yolanda Medina hablará de Marisol y más en 'El valor de la verdad'. | Foto: captura YouTube

Yolanda Medina, líder y fundadora de Alma Bella, será la próxima invitada de 'El valor de la verdad', el programa conducido por Beto Ortiz que ha generado polémica en la farándula nacional a través de Panamericana Televisión. La reconocida cantante de cumbia se sentará en el sillón rojo para revelar confesiones que abarcan tanto su trayectoria artística como aspectos de su vida personal.

La expectativa por su participación es alta, ya que se espera que aborde su prolongado enfrentamiento con Marisol, quien en el pasado la acusó de haberse entrometido en su relación con George Núñez. Como ocurre en cada edición, el público aguarda con interés hasta dónde llegará la artista en sus respuestas y qué revelaciones marcarán la noche.

¿A qué hora inicia 'El valor de la verdad' con Yolanda Medina?

El 'Valor de la verdad' con Yolanda Medina se emitirá este domingo 16 de noviembre de 2025, inmediatamente después de 'Panorama'. La cita está programada para las 10.00 p. m. (hora de Perú), momento en el que se dará inicio a la transmisión de la entrevista con Beto Ortiz. Si sigues el programa desde otros países, estos son los horarios que debes tener en cuenta:

'El valor de la verdad' de Yolanda Medina en Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 p. m. del domingo 16 de noviembre

10.00 p. m. del domingo 16 de noviembre 'El valor de la verdad' de Yolanda Medina en México, Nicaragua y El Salvador: 9.00 p. m. del domingo 16 de noviembre

9.00 p. m. del domingo 16 de noviembre 'El valor de la verdad' de Yolanda Medina en Estados Unidos (PST): 7.00 p. m. del domingo 16 de noviembre

7.00 p. m. del domingo 16 de noviembre 'El valor de la verdad' de Yolanda Medina en España: 4:00 a.m. del lunes 17 de noviembre

4:00 a.m. del lunes 17 de noviembre 'El valor de la verdad' de Yolanda Medina en Bolivia y Venezuela: 11:00 p. m. del domingo 16 de noviembre

11:00 p. m. del domingo 16 de noviembre 'El valor de la verdad' de Yolanda Medina en Chile, Argentina y Brasil: 12:00 a.m. del lunes 17 de noviembre.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' con Yolanda Medina?

En territorio peruano, 'El valor de la verdad' se transmite por la señal de Panamericana Televisión, que mantiene la exclusividad del formato. Los televidentes podrán seguir la participación de Yolanda Medina a través de la señal abierta del canal 5 en todo el país y también por operadores de cable como DirecTV.

Además de la transmisión televisiva, 'El valor de la verdad' estará disponible en el canal de YouTube del programa, que ofrece acceso completamente gratuito y en vivo. Los usuarios podrán ingresar desde cualquier dispositivo con conexión a internet y seguir el programa sin costo adicional.