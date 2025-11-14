HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Jefferson Farfán confirma el regreso de 'La Manada' a su nuevo streaming 'Satélite+' y oficializa fecha de estreno

Jefferson Farfán confirma la llegada de 'La Manada' a su canal de streaming Satélite+. El grupo, que incluye a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, inicia una nueva etapa tras dejar 'Good Time'.

Jefferson Farfán hizo oficial el ingreso de 'La Manada', grupo conformado por Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, a su nuevo canal de streaming Satélite+. Tras varios días de rumores, este viernes se confirmó a través de las plataformas oficiales que los exintegrantes de 'Good Time' estrenarán un nuevo programa dentro de la parrilla del canal, marcando así una nueva etapa en sus carreras digitales.

'La Manada' regresa y formará parte del canal de streaming de Jefferson Farfán

A través de sus historias de Instagram, Jefferson Farfán, oficializó la llegada de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe a su nuevo canal de streaming: Satélite+. Por lo que, reiniciarán el grupo denominado 'La Manada' desde el lunes 17 de noviembre a las 11.00 a. m.

Mediante un divertido video en el que aparecen caracterizados como astronautas, los creadores de contenido confirmaron finalmente lo que ya se venía adelantando desde hace varios días. Con esta puesta en escena, despejaron todas las dudas y oficializaron su incorporación al nuevo proyecto digital de Jefferson Farfán.

"Somos los nuevos GALÁCTICOS y estamos listos para hacer PURAS LOCURITAS", posteó Laura Spoya en su cuenta de Instagram.

¿Qué sucedió con el programa 'Good Time' conducido por Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren?

El programa 'Good Time' se dio por terminado a fines de octubre de 2025 debido a una reestructuración interna del canal Todo Good y a que no se lograron ciertos acuerdos necesarios para continuar con el formato; sus conductores señalaron que no hubo conflictos graves ni motivos económicos, sino diferencias en la dirección del proyecto, por lo que decidieron concluir el programa y “cortar por lo sano” mientras el canal iniciaba una nueva etapa de contenidos.

