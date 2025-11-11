El pasado fin de semana, un video viral desató confusión en redes sociales al mostrar a Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe aparentemente siendo abucheados por el público durante una presentación en una discoteca. Las imágenes, difundidas inicialmente en TikTok, generaron una ola de comentarios y especulaciones entre los seguidores de los creadores de contenido.

El clip muestra a los tres personajes sobre un escenario mientras se escuchan gritos que muchos interpretaron como insultos o expresiones de rechazo. Frases como “¡Quién chu... eres!”, resonaron entre los asistentes, lo que llevó a pensar que se trataba de una mala recepción del público hacia los tres personajes. Sin embargo, el contexto detrás de esas imágenes es muy distinto al que se creyó en un inicio. "El audio es real", apuntó Irivarren.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Mario Irivarren destapa el verdadero motivo de los 'abucheos' en video viral

En declaraciones para el programa matutino ‘América Hoy’, Mario Irivarren explicó que el video fue grabado durante una jornada de filmación en un evento universitario y no durante una presentación pública como se había asumido. Según detalló, se trataba de la grabación de un spot promocional, y los gritos que se escuchan corresponden a una expresión propia del evento denominado 'La Peña', organizado por estudiantes de una reconocida universidad peruana.

“Estábamos grabando un spot. Están diciendo ‘¡Peña, Peña, Peña!’. Es que era un evento de la universidad donde se presentan grupos de música de distintas facultades y se llama La Peña, creo. Solo que por temas de tiempo, ese era el único momento en el que podíamos grabar”, explicó Irivarren en el espacio televisivo.

A diferencia de lo que se pensó inicialmente, el audio sí es auténtico, pero fue malinterpretado en redes sociales. El exchico reality recalcó que los gritos no eran insultos dirigidos a ellos, sino parte del ambiente propio del evento estudiantil. “No, no, el audio sí es real, pero están gritando ‘¡Peña, Peña, Peña!’, porque era un evento que se llama La Peña”, sostuvo.

Por su parte, ni Laura Spoya ni Gerardo Pe se han pronunciado públicamente sobre el hecho, aunque en redes sociales se han mostrado activos compartiendo contenido relacionado con sus proyectos conjuntos.