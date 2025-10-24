HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

La ‘Gringa de Gamarra’ sorprendió con su mensaje al regresar a 'Esto es guerra', asegurando que dejará atrás las controversias tras su enfrentamiento con Onelia Molina.

Alejandra Baigorria sorprendió al presentarse en 'Esto es guerra'. Foto: composición LR/América TV
Alejandra Baigorria sorprendió al presentarse en 'Esto es guerra'. Foto: composición LR/América TV

La empresaria y chica reality Alejandra Baigorria sorprendió con su regreso a 'Esto es guerra' el pasado 23 de octubre, marcando su segunda participación en lo que va del año, luego de la eliminación de Rosángela Espinoza. Su inesperado retorno dejó sin palabras a los integrantes del reality, incluidos su esposo Said Palao y la propia Onelia Molina, con quien mantiene una relación distante tras polémica en su boda.

Durante su reaparición, la llamada 'Gringa de Gamarra' aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje que rápidamente generó comentarios entre sus compañeros y el público. “Para las caras largas, vengo en paz. No vengo con ganas de pelear con nadie; vengo con ganas de competir y de mostrarle al público una competencia divertida, que dé adrenalina y que todos disfruten”, expresó Baigorria.

TE RECOMENDAMOS

TU ELEMENTO ZODIACAL TIENE UN MENSAJE PARA TI: DESCÚBRELO CON JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: 'El hombre actúa de acuerdo a la mujer'

lr.pe

Ale Baigorria confiesa que regresa en 'paz' a 'Esto es guerra' tras polémica con Onelia Molina

Alejandra Baigorria afirmó que su retorno al reality no está motivado por la competencia directa, sino por el deseo de reconectarse con el público y aportar al entretenimiento del programa. “A los televidentes que me conocen de hace muchos años, que me tengan un poquito de paciencia porque al comienzo no voy a ser la mejor. Las chicas que están acá son súper fuertes, pero los que me conocen saben que vengo de abajo hacia arriba”, comentó durante su presentación.

Las cámaras captaron también la reacción de Onelia Molina, quien se mostró sorprendida ante la presencia de Alejandra en el set. Ambas mantienen una rivalidad que se arrastra desde temporadas anteriores de Esto es guerra, y que se intensificó tras la polémica boda de Baigorria y Said Palao.

PUEDES VER: Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: '¿Qué tiene que ver la ballena?'

lr.pe

¿Por qué Alejandra Baigorria y Onelia Molina no son amigas?

La enemistad entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina tiene su origen en abril de este año, durante la boda de Baigorria y Palao, que se vio envuelta en controversia por un video viral. En las imágenes se observa a Alejandra bailando con Mario Irivarren, pareja de Onelia, mientras le comentaba sobre su exnovia Vania Bludau, lo que generó una ola de críticas y tensiones entre los involucrados.

Antes de ese episodio, Alejandra ya había manifestado en una entrevista que no pensaba invitar a Onelia a su matrimonio porque no quería “gente con mala vibra”. No obstante, más tarde decidió hacerlo personalmente en Esto es guerra, intentando una reconciliación que finalmente no prosperó.

Pese a los intentos de dejar atrás el pasado, los gestos y comentarios en el set muestran que las diferencias entre ambas figuras de la farándula aún no se disipan. Aun así, Alejandra Baigorria aseguró que esta nueva etapa en Esto es guerra será de competencia y no de conflictos, marcando así un nuevo comienzo tras su regreso más comentado del año.

Notas relacionadas
Madre de Jesús Barco se pronuncia tras la ruptura con Melissa Klug y minimizó ampay de su hijo: “Exageran”

Madre de Jesús Barco se pronuncia tras la ruptura con Melissa Klug y minimizó ampay de su hijo: “Exageran”

LEER MÁS
Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, le responde a Macarena Vélez tras asegurar que se metió en su relación: "Me da risa"

Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, le responde a Macarena Vélez tras asegurar que se metió en su relación: "Me da risa"

LEER MÁS
Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

LEER MÁS
Periodista Kathy Sheen pide ayuda económica para costear delicada operación que podría salvar la vida de sus gemelas

Periodista Kathy Sheen pide ayuda económica para costear delicada operación que podría salvar la vida de sus gemelas

LEER MÁS
Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: “Me ha tocado un buen esposo”

Exmodelo Lesly Castillo sorprende al revelar cómo es su nueva vida junto a empresario minero en provincia: “Me ha tocado un buen esposo”

LEER MÁS
¡Jungkook de BTS llegó a 'Yo soy'! Joven peruano sorprende en casting y se gana al jurado con su imitación

¡Jungkook de BTS llegó a 'Yo soy'! Joven peruano sorprende en casting y se gana al jurado con su imitación

LEER MÁS
Melissa Klug expone comentarios que aseguran que Jesús Barco estaría saliendo con una joven de Huánuco: "Mira lo que me mandan"

Melissa Klug expone comentarios que aseguran que Jesús Barco estaría saliendo con una joven de Huánuco: "Mira lo que me mandan"

LEER MÁS
Mujer ampayada con Gustavo Salcedo lo habría defendido tras escándalo con Maju Mantilla: “¿Por qué culpan a Gustavo?”, afirmó Janet Barboza

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo lo habría defendido tras escándalo con Maju Mantilla: “¿Por qué culpan a Gustavo?”, afirmó Janet Barboza

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Espectáculos

Jackson Mora confiesa por primera vez que lloró por Tilsa Lozano un día antes de firmar su divorcio: "No rogué"

Telemundo elogia a Bad Bunny en Congreso de la Lengua en Arequipa: "Es el hispano que más defiende el español"

Jesús Barco reaparece en redes luego de que Melissa Klug confirmara su ruptura: “Reset, restart y refocus”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025