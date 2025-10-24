La empresaria y chica reality Alejandra Baigorria sorprendió con su regreso a 'Esto es guerra' el pasado 23 de octubre, marcando su segunda participación en lo que va del año, luego de la eliminación de Rosángela Espinoza. Su inesperado retorno dejó sin palabras a los integrantes del reality, incluidos su esposo Said Palao y la propia Onelia Molina, con quien mantiene una relación distante tras polémica en su boda.

Durante su reaparición, la llamada 'Gringa de Gamarra' aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje que rápidamente generó comentarios entre sus compañeros y el público. “Para las caras largas, vengo en paz. No vengo con ganas de pelear con nadie; vengo con ganas de competir y de mostrarle al público una competencia divertida, que dé adrenalina y que todos disfruten”, expresó Baigorria.

Ale Baigorria confiesa que regresa en 'paz' a 'Esto es guerra' tras polémica con Onelia Molina

Alejandra Baigorria afirmó que su retorno al reality no está motivado por la competencia directa, sino por el deseo de reconectarse con el público y aportar al entretenimiento del programa. “A los televidentes que me conocen de hace muchos años, que me tengan un poquito de paciencia porque al comienzo no voy a ser la mejor. Las chicas que están acá son súper fuertes, pero los que me conocen saben que vengo de abajo hacia arriba”, comentó durante su presentación.

Las cámaras captaron también la reacción de Onelia Molina, quien se mostró sorprendida ante la presencia de Alejandra en el set. Ambas mantienen una rivalidad que se arrastra desde temporadas anteriores de Esto es guerra, y que se intensificó tras la polémica boda de Baigorria y Said Palao.

¿Por qué Alejandra Baigorria y Onelia Molina no son amigas?

La enemistad entre Alejandra Baigorria y Onelia Molina tiene su origen en abril de este año, durante la boda de Baigorria y Palao, que se vio envuelta en controversia por un video viral. En las imágenes se observa a Alejandra bailando con Mario Irivarren, pareja de Onelia, mientras le comentaba sobre su exnovia Vania Bludau, lo que generó una ola de críticas y tensiones entre los involucrados.

Antes de ese episodio, Alejandra ya había manifestado en una entrevista que no pensaba invitar a Onelia a su matrimonio porque no quería “gente con mala vibra”. No obstante, más tarde decidió hacerlo personalmente en Esto es guerra, intentando una reconciliación que finalmente no prosperó.

Pese a los intentos de dejar atrás el pasado, los gestos y comentarios en el set muestran que las diferencias entre ambas figuras de la farándula aún no se disipan. Aun así, Alejandra Baigorria aseguró que esta nueva etapa en Esto es guerra será de competencia y no de conflictos, marcando así un nuevo comienzo tras su regreso más comentado del año.