Un video grabado en una discoteca limeña ha desatado una ola de comentarios en redes sociales. Las imágenes muestran a Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe durante una presentación, mientras se escucha al público gritar a viva voz, aparentemente abucheando a los populares exmiembros del desaparecido podcast 'Good Time', que llegó a su fin de manera abrupta hace tan solo unas semanas.

La situación, que acumula miles de vistas en TikTok, ha generado especulaciones sobre una posible reacción negativa de los asistentes hacia los conductores, quienes ya tenían una audiencia consolidada en el espacio del canal de YouTube 'Todo Good'.

¿Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe fueron abucheados?

El video viral muestra a los tres exintegrantes del podcast 'Good Time' en lo que parece ser una presentación en vivo. Mientras están en el escenario de la discoteca, se escucha repetidas veces y desde varias voces el grito "¡Quién chu*** eres!", lo que muchos interpretaron como una muestra de rechazo. Las imágenes se difundieron rápidamente en TikTok, donde miles de usuarios comentaron el supuesto incidente que empañó su aparición.

No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de que el grito haya sido emitido por el público presente. Algunos usuarios que aseguran haber asistido al lugar afirman que había una actividad cultural ajena a los influencers, y que su aparición habría provocado retrasos en el cronograma, generando incomodidad. Otros sostienen que el audio fue editado y superpuesto al video original. La discoteca no ha emitido ningún pronunciamiento, y los protagonistas tampoco han ofrecido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Influencer Ric La Torre tras video de Mario, Laura y Gerardo: "Para mí que todo esto es armani"

El incluencer Ric La Torre fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el video viral. "Para mí que todo esto es armani", manifestó en sus redes, sugiriendo que se trataría de una estrategia de promoción. "Me ha llegado la data de que no solamente un canal quisiera tenerlos el próximo año, sino que además unas personas van a lanzar un nuevo streaming", agregó el presentador de 'La noche habla'.

Horas después del supuesto incidente, el canal de TikTok NettiStudio compartió un nuevo video protagonizado por los exconductores de 'Good Time', en el que se observa material grabado en la misma discoteca. A diferencia del clip viral, en esta publicación se destacan imágenes donde el público parece disfrutar de su presencia. "¿Qué pasó con la manada? Llega algo alucinante junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe", se lee en la descripción, que deja entrever una posible sorpresa relacionada con los influencers, quienes recientemente lanzaron su nuevo programa titulado 'La Manada'.