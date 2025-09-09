HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Onelia Molina comete indiscreción sobre relación de Mario Irivarren y su madre, pero él se defiende: "No me difames"

La odontóloga lanzó una confesión inesperada en 'Good Time' sobre Mario Irivarren, lo que provocó la intervención del chico reality, quien se defendió respecto a su relación con su madre.

Onelia Molina visitó el programa de Mario Irivarren en 'Good Time'. Foto: composición LR/difusión/Good Time
Onelia Molina visitó el programa de Mario Irivarren en 'Good Time'. Foto: composición LR/difusión/Good Time

Onelia Molina sorprendió durante su visita al programa 'Good Time', conducido por Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren, en el que compartió detalles de su relación sentimental con el chico reality. La odontóloga hizo una inesperada confesión sobre la relación entre el integrante de 'Esto es guerra' y su madre, Marcela León, lo cual terminó con la intervención del popular 'Chupete'.

La pareja que se ha mostrado más unida que nunca hablaron sobre cómo se llevan con sus respectivas familias. Sin embargo, Onelia Molina lanzó una indiscreción que no pasó desapercibida al asegurar que en más de una ocasión notó que Mario Irivarren no saludaba a su mamá al llegar a casa, situación que llamó su atención. Ante estas palabras, el chico reality no tardó en defenderse y aclarar cómo es realmente su vínculo con su madre.

PUEDES VER: Isabella Ladera habría retomado su relación con Beéle pese a intercambio de románticos mensajes con Hugo García

Onelia Molina revela la inusual relación de Mario Irivarren y su madre

En medio de la conversación, Onelia Molina explicó que tiene una relación muy cercana con sus padres y que suele ser muy cariñosa con ellos. “En el transcurso de mi vida estoy muy acostumbrada a hablar con mis papás, a llegar, a besarlos, abrazarlos, a dar mucho amor”, contó.
Por ello, le sorprendió la manera en la que Mario Irivarren se relacionaba con su madre en casa.

“Las primeras veces decía: ‘Okay, de repente va cuando yo no lo veo, cuando me voy al baño, cuando me baño’, pero de ahí veía que no saludaba a su mamá y le decía: ‘Amor, ¿por qué no saludas a tu mamá?’ (…) Entonces siento que ahora sí lo hace”, relató la odontóloga, causando sorpresa en el set. Cabe resaltar que Onelia mantiene una buena relación con Marcela León, madre del chico reality, incluso en los momentos en los que estuvo separada de él, lo que ha reforzado el vínculo de confianza entre ambas.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria y Onelia Molina se vieron las caras en fiesta del hijo de Ignacio Baladán tras fuertes enfrentamientos

Mario Irivarren se defiende y aclara su postura

Tras la revelación de su pareja, Mario Irivarren no se quedó callado y defendió su relación con su madre, negando que exista distanciamiento o frialdad. “Siempre voy y saludo a mi mamá. No me difames tampoco. Tú no te percatarás, pero yo todas las noches que llego a mi casa, lo primero que hago es ir, voy al cuarto de mi mamá, le abro la puerta. ‘Hola, mami, ¿cómo estás?’”, explicó.

El integrante de 'Esto es guerra' añadió que su madre pasa gran parte del tiempo enferma, por lo que, aunque no suele conversar mucho, sí mantiene un contacto constante con ella. “Tal vez no converso, no le pregunto qué tal su día, pero siempre voy y la saludo y le pregunto cómo está”, aseguró.

