Onelia Molina responde firme sobre vinculación de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Sé a quién tengo a mi lado”
La influencer se refirió a los comentarios que involucran a Mario y a la exreina de belleza, dejando claro que no se siente incómoda ni insegura.
En medio de especulaciones que circulan sobre la cercanía entre Mario Irivarren y Laura Spoya, su pareja, Onelia Molina, decidió pronunciarse ante las cámaras de América Espectáculos. La modelo, quien actualmente participa en Esto es Guerra, abordó el tema y dejó en claro la confianza que existe en su relación.
Mario y Laura, quienes han sido vistos juntos por haber compartido trabajo en el programa Good Time, generaron diversas reacciones del público respecto a su amistad. Sin embargo, Onelia tomó con naturalidad los comentarios y no dudó en aclarar su postura.
Onelia se refiere al vínculo entre Mario y Laura y reafirma la confianza en su relación
Durante la entrevista, la guerrera fue consultada directamente sobre los comentarios que vinculan a su pareja con la exreina de belleza. Onelia respondió muy segura, recalcando que confía plenamente en Mario y que se siente tranquila con la relación que construyen día a día.
“De por sí, yo no soy celosa; no me incomoda. Hay comentarios, pero yo vivo día a día con él, con un hombre que me tiene muy segura”, comentó.
Las palabras de la también influencer reflejaron una actitud madura y serena. Lejos de entrar en polémicas, Molina optó por reafirmar el buen momento que atraviesa junto al modelo.
Aclara la amistad entre el modelo y la exreina de belleza
Onelia también se refirió a la amistad que existe entre Irivarren y Laura Spoya, asegurando que conoce de cerca la relación que ambos mantienen como compañeros de trabajo.
“Yo he vivido de cerca su relación. Sé que son patazas, que se llevan muy bien. Hemos salido los tres juntos, así que a mí no me molesta”, agregó.
Con esta declaración, la chica reality cerró el tema resaltando que no existe ningún tipo de tensión ni incomodidad respecto a la amistad entre los exconductores de Good Time.