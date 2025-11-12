HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Onelia Molina responde firme sobre vinculación de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Sé a quién tengo a mi lado”

La influencer se refirió a los comentarios que involucran a Mario y a la exreina de belleza, dejando claro que no se siente incómoda ni insegura.

La guerrera se refirió a la relación amical entre su pareja y Laura Spoya. Foto: Composición LR
La guerrera se refirió a la relación amical entre su pareja y Laura Spoya. Foto: Composición LR

En medio de especulaciones que circulan sobre la cercanía entre Mario Irivarren y Laura Spoya, su pareja, Onelia Molina, decidió pronunciarse ante las cámaras de América Espectáculos. La modelo, quien actualmente participa en Esto es Guerra, abordó el tema y dejó en claro la confianza que existe en su relación.

Mario y Laura, quienes han sido vistos juntos por haber compartido trabajo en el programa Good Time, generaron diversas reacciones del público respecto a su amistad. Sin embargo, Onelia tomó con naturalidad los comentarios y no dudó en aclarar su postura.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER Onelia Molina revela que gastó S/1.800 por prenda en Zara y Leslie Shaw reacciona: "Devuélvelo, muy caro"

lr.pe

Onelia se refiere al vínculo entre Mario y Laura y reafirma la confianza en su relación

Durante la entrevista, la guerrera fue consultada directamente sobre los comentarios que vinculan a su pareja con la exreina de belleza. Onelia respondió muy segura, recalcando que confía plenamente en Mario y que se siente tranquila con la relación que construyen día a día.

“De por sí, yo no soy celosa; no me incomoda. Hay comentarios, pero yo vivo día a día con él, con un hombre que me tiene muy segura”, comentó.

PUEDES VER Onelia Molina revela que se enteró del fin de 'Good Time' por redes sociales y no por Mario: "No sé qué pasó”

lr.pe

Las palabras de la también influencer reflejaron una actitud madura y serena. Lejos de entrar en polémicas, Molina optó por reafirmar el buen momento que atraviesa junto al modelo.

Aclara la amistad entre el modelo y la exreina de belleza

Onelia también se refirió a la amistad que existe entre Irivarren y Laura Spoya, asegurando que conoce de cerca la relación que ambos mantienen como compañeros de trabajo.

“Yo he vivido de cerca su relación. Sé que son patazas, que se llevan muy bien. Hemos salido los tres juntos, así que a mí no me molesta”, agregó.

Con esta declaración, la chica reality cerró el tema resaltando que no existe ningún tipo de tensión ni incomodidad respecto a la amistad entre los exconductores de Good Time.

Notas relacionadas
Onelia Molina revela que gastó S/1.800 por prenda en Zara y Leslie Shaw reacciona: "Devuélvelo, muy caro"

Onelia Molina revela que gastó S/1.800 por prenda en Zara y Leslie Shaw reacciona: "Devuélvelo, muy caro"

LEER MÁS
Onelia Molina revela que se enteró del fin de 'Good Time' por redes sociales y no por Mario: "No sé qué pasó”

Onelia Molina revela que se enteró del fin de 'Good Time' por redes sociales y no por Mario: "No sé qué pasó”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Enamorada de Mark Vito anuncia fin de su relación tras revelaciones de Susy Díaz, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

Enamorada de Mark Vito anuncia fin de su relación tras revelaciones de Susy Díaz, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

LEER MÁS
Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor por su primera comunión: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor por su primera comunión: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

LEER MÁS
Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

LEER MÁS
La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

LEER MÁS
Magaly Medina expone quién es el nuevo amor de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

Magaly Medina expone quién es el nuevo amor de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

LEER MÁS
Alfredo Benavides: ¿quién es Roma Coletti y qué cercano vínculo tiene con el cómico?

Alfredo Benavides: ¿quién es Roma Coletti y qué cercano vínculo tiene con el cómico?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un nuevo panóptico, por Jorge Bruce

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Palta peruana rompe récord en 2025 y se convierte en la fruta más exportada con US$1.452 millones

Espectáculos

Prima' de Josimar responde luego de que el cantante amenazara con enviarla a la cárcel: "El que no la debe, no la teme"

Periodista Ely Yutronic impacta al presentar al padre de su hijo por primera vez en romántica sesión de fotos

Christian Domínguez envió fuerte mensaje a la producción de 'Amor y fuego': "Lo que hicieron es despreciable y de cobardes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025