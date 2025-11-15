HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Hija de Melissa Klug, Gianella Marquina, celebra que podrá congelar sus óvulos tras superar problema de salud: "El próximo mes ya estoy congelando"

Gianella Marquina, quien pronto cumplirá 25 años, confirmó que su reserva ovárica ya se encuentra en niveles óptimos luego de someterse a un tratamiento para mejorar su salud.

Hija de Melissa Klug congelará sus óvulos. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Hija de Melissa Klug congelará sus óvulos. Foto: composición LR/difusión/Instagram

Gianella Marquina, la hija mayor de Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores al revelar que finalmente podrá iniciar el proceso de congelación de óvulos, un tratamiento que había postergado debido a un problema de salud que afectaba su reserva ovárica. La también influencer, que está próxima a cumplir 25 años, contó que logró regularizar los efectos del síndrome de ovario poliquístico (SOP), condición que impedía que el procedimiento fuera efectivo. “Si Dios quiere, el próximo mes ya estoy congelando”, expresó emocionada.

La primogénita de la ‘Blanca de Chucuito’ explicó qué pasó varios meses bajo tratamiento médico para estabilizar la hormona antimülleriana, la cual determina la capacidad reproductiva. Con los niveles ya regulados, Gianella Marquina aseguró que podrá someterse al procedimiento sin riesgos. “Tenía que tratar el síndrome de ovario poliquístico para poder estar en condiciones óptimas”, comentó en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Gianella Marquina anuncia que podrá congelar sus óvulos tras superar problema hormonal

En un video que grabó mientras se maquillaba para un compromiso social, Gianella Marquina se sinceró con sus seguidores y detalló el camino que ha recorrido para poder iniciar el proceso de congelación de óvulos. La joven explicó que, debido al síndrome de ovario poliquístico, su reserva ovárica estaba “ligeramente baja”, situación que debía corregirse antes de someterse al tratamiento.

“He tomado la decisión porque ahorita no quiero ser mamá, pero sí en unos años. El problema era mi reserva ovárica. Tenía que tratar el síndrome para poder congelar”, comentó. Asimismo, resaltó que todo el proceso lo viene realizando con su especialista, el doctor Noriega, en la clínica Concebir.

¿Qué estudió Gianella Marquina y dónde trabaja?

La hija mayor de Melissa Klug estudió Derecho y es egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Su carrera profesional comenzó en febrero de 2022, cuando inició prácticas en un estudio jurídico, función que desempeñó hasta agosto de 2023, poco antes de finalizar sus estudios universitarios.

Actualmente, Gianella Marquina está colegiada y forma parte del prestigioso Estudio Peña & Abogados, reconocido en el ámbito deportivo por representar a figuras como Renato Tapia, Raúl Ruidíaz y Piero Quispe. Su incorporación a esta firma destaca su crecimiento profesional y su dedicación académica.

