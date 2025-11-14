Paco Bazán, conocido presentador de televisión, se ha convertido en el centro de la controversia tras ser señalado por Melissa Linares, madre de su hija menor, por abandono paterno. En medio de esta disputa, la joven decidió pronunciarse públicamente para aclarar su versión de los hechos y desmentir al exfutbolista.

Durante una conversación telefónica con el programa 'Magaly TV, la firme', Linares reveló que mantuvo una relación sentimental duradera con Bazán, la cual acabó en noviembre de 2022 y aseguró que su entorno estaba al tanto del vínculo que existía entre ambos. "Toda la gente que está alrededor mío lo ha conocido a él. Mis amigos del colegio, del trabajo, todos mis amigos lo conocen. Familiares, amigos de mi papá, todo el mundo lo conoce", afirmó durante el enlace con Magaly Medina.

Melisa Linares confiesa tener pruebas de su romance con Paco Bazán

En la misma llamada televisiva, Melissa Linares sorprendió al revelar que no solo tuvo una relación sentimental con el conductor, sino que esta fue extensa y marcada por episodios difíciles. Además, aseguró contar con evidencia que respalda su testimonio.

"Tengo pruebas (de la relación) y ha sido la relación más tóxica que he tenido en mi vida. Tuve una relación con él desde antes que nazca mi hija hasta noviembre de 2022", afirmó tajantemente la joven madre, dejando entrever que la historia entre ambos fue mucho más que un vínculo pasajero.

Según sus declaraciones, la ruptura definitiva ocurrió en noviembre del año pasado, momento en el que decidió poner límites y hacer frente a lo que ella considera una serie de humillaciones. "Terminamos y le dije 'lo siento Paco, pero yo me voy a defender con la verdad, porque yo no voy a quedar mal para que tú quedes bien. Las cosas se dicen cómo son, ya me cansé de aguantar tus humillaciones'", agregó Linares, visiblemente afectada.

Finalmente, sostuvo que está dispuesta a defender su versión con pruebas concretas y testigos que conocieron su vínculo con Paco Bazán. "Yo no soy una mentirosa. Tengo pruebas, personas que pueden constatar que hemos estado juntos. Yo te digo, no he sido la primera, ni la décima, solo fui la única que salió embarazada", concluyó.