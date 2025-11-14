HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer     
Espectáculos

Madre de hija de Paco Bazán confirma que fueron pareja, pese a que él lo negó: "Todos mis amigos lo conocen"

Melisa Linares, madre de la hija de Paco Bazán, aseguró que tiene pruebas de la relación que mantuvo por años con la figura de ATV. Además, confesó que todo su círculo cercano lo conoce y lo tilda como se relación más tóxica.

Paco Bazán es acusado de padre ausente. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Paco Bazán es acusado de padre ausente. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Paco Bazán, conocido presentador de televisión, se ha convertido en el centro de la controversia tras ser señalado por Melissa Linares, madre de su hija menor, por abandono paterno. En medio de esta disputa, la joven decidió pronunciarse públicamente para aclarar su versión de los hechos y desmentir al exfutbolista.

Durante una conversación telefónica con el programa 'Magaly TV, la firme', Linares reveló que mantuvo una relación sentimental duradera con Bazán, la cual acabó en noviembre de 2022 y aseguró que su entorno estaba al tanto del vínculo que existía entre ambos. "Toda la gente que está alrededor mío lo ha conocido a él. Mis amigos del colegio, del trabajo, todos mis amigos lo conocen. Familiares, amigos de mi papá, todo el mundo lo conoce", afirmó durante el enlace con Magaly Medina.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

PUEDES VER: Melissa Linares, madre de la hija de Paco Bazán, responde con firmeza tras mea culpa del conductor: 'No ve a su hija porque no quiere'

lr.pe

Melisa Linares confiesa tener pruebas de su romance con Paco Bazán

En la misma llamada televisiva, Melissa Linares sorprendió al revelar que no solo tuvo una relación sentimental con el conductor, sino que esta fue extensa y marcada por episodios difíciles. Además, aseguró contar con evidencia que respalda su testimonio.

"Tengo pruebas (de la relación) y ha sido la relación más tóxica que he tenido en mi vida. Tuve una relación con él desde antes que nazca mi hija hasta noviembre de 2022", afirmó tajantemente la joven madre, dejando entrever que la historia entre ambos fue mucho más que un vínculo pasajero.

Según sus declaraciones, la ruptura definitiva ocurrió en noviembre del año pasado, momento en el que decidió poner límites y hacer frente a lo que ella considera una serie de humillaciones. "Terminamos y le dije 'lo siento Paco, pero yo me voy a defender con la verdad, porque yo no voy a quedar mal para que tú quedes bien. Las cosas se dicen cómo son, ya me cansé de aguantar tus humillaciones'", agregó Linares, visiblemente afectada.

Finalmente, sostuvo que está dispuesta a defender su versión con pruebas concretas y testigos que conocieron su vínculo con Paco Bazán. "Yo no soy una mentirosa. Tengo pruebas, personas que pueden constatar que hemos estado juntos. Yo te digo, no he sido la primera, ni la décima, solo fui la única que salió embarazada", concluyó.

Notas relacionadas
Melissa Linares, madre de la hija de Paco Bazán, responde con firmeza tras mea culpa del conductor: "No ve a su hija porque no quiere"

Melissa Linares, madre de la hija de Paco Bazán, responde con firmeza tras mea culpa del conductor: "No ve a su hija porque no quiere"

LEER MÁS
Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

Paco Bazán fue ampayado en junio de 2022 junto con Melissa Linares, madre de su última hija: estas son las imágenes

LEER MÁS
Melissa Linares exigiría casi S/5000 a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

Melissa Linares exigiría casi S/5000 a Paco Bazán por pensión de alimentos: incluye pago de nana y colegio

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

LEER MÁS
¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

LEER MÁS
Helen Ballón, novia de Claudio Pizarro, revela tiernas imágenes del exfutbolista junto a su hija: "Lo manifesté con tanta fuerza"

Helen Ballón, novia de Claudio Pizarro, revela tiernas imágenes del exfutbolista junto a su hija: "Lo manifesté con tanta fuerza"

LEER MÁS
Nickol Sinchi sería la nueva integrante de Son del Duke y causa revuelo en 'Esta Noche' tras renuncia masiva de sus cantantes

Nickol Sinchi sería la nueva integrante de Son del Duke y causa revuelo en 'Esta Noche' tras renuncia masiva de sus cantantes

LEER MÁS
Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

LEER MÁS
Daniela Sarfati, histórica actriz de 'Al fondo hay sitio' sorprende al confesar que es adoptada: "Somos y siempre seremos una familia"

Daniela Sarfati, histórica actriz de 'Al fondo hay sitio' sorprende al confesar que es adoptada: "Somos y siempre seremos una familia"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí participarán y los que no

¿Quién va ganando las Elecciones en Chile 2025, según las últimas encuestas?

Espectáculos

Nickol Sinchi sería la nueva integrante de Son del Duke y causa revuelo en 'Esta Noche' tras renuncia masiva de sus cantantes

Daniela Sarfati, histórica actriz de 'Al fondo hay sitio' sorprende al confesar que es adoptada: "Somos y siempre seremos una familia"

Hermana de Alejandra Baigorria se pronuncia tras revelar mala relación con su madre, Verónica Alcalá: "Ya dije todo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha de la Generación Z EN VIVO este 14 de noviembre: ciudadanos de Cusco marchan por principales avenidas

Marcha del 14N: Generación Z y sindicatos salieron a las calles en Lima y regiones

Se frustra golpe en el Ministerio Público: Tomás Gálvez se mantendrá solo como fiscal de la Nación interino

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025