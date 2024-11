A sus 24 años, Gianella Marquina Klug sorprendió y emocionó a sus seguidores al revelar que ha obtenido su título de abogada. La hija mayor de Melissa Klug y Raúl Marquina celebró este logro compartiendo fotos del día especial en sus redes sociales, acompañadas de un emotivo mensaje de gratitud hacia todos quienes la apoyaron en este camino, incluyendo, de manera especial, a sus padres.

La expareja de Jefferson Farfán acompañó a su hija a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) para que recibiera su título. La empresaria presumió el logro alcanzado por su hija en Instagram, acompañándolo con un conmovedor mensaje por el éxito académico logrado.

Gianella Marquina agradeció por su título a Melissa Klug

Este jueves 7 de noviembre, la influencer Gianella Marquina compartió con entusiasmo que ha obtenido su título de abogada, tan solo ocho meses después de haber celebrado su graduación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). A través de sus historias de Instagram, la hija mayor de Melissa Klug compartió con entusiasmo y orgullo la celebración de su logro.

“¡Lo logramos! Tengo demasiados sentimientos encontrados, me siento muy feliz y agradecida con la vida, con mi familia, con mis amigas lindas que me acompañaron todos estos años, viviendo en tiempo real los parciales y finales conmigo. Los adoro, nada de esto sería posible sin su amor y apoyo”, publicó en un video donde se le observa retirar su título profesional del sobre con emoción.

Asimismo, Gianella Marquina aprovechó su publicación en Instagram para compartir algunas fotos junto a Melissa Klug, acompañándolas de un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a su madre: “Realmente me encuentro superagradecida con mis padres porque sin ellos esto jamás hubiera podido hacerse realidad, ellos me dieron las alas y siempre me apoyaron en cada decisión, cada paso y me impulsaron a cumplir cada meta y sueño”, compartió la también influencer y hermana de Samahara Lobatón.

¿Cómo reaccionó Melissa Klug por el título de su hija Gianella Marquina?

Melissa Klug expresó su orgullo a través de sus historias de Instagram, celebrando la reciente titulación como abogada de su hija mayor, Gianella Marquina Klug. “Tan orgullosa de ti, mi vida. Titulada. Ya tengo quien me defienda”, compartió la exnovia de Jefferson Farfán, advirtiendo a todos que ahora tiene su propia abogada.

A raíz de ello, Marquina Klug le respondió el halago: “Te amo mami. Gracias por ser mi motor e impulsarme cada día a ser constante y resiliente, por enseñarme, a no rendirme y a seguir mis sueños, gracias por acompañarme y apoyarme en cada paso de esta larga y bonita etapa, gracias por enseñarme a ser agradecida y valorar cada oportunidad que me da la vida. Te amo”, se aprecia en su texto.