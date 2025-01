El evento, celebrado en el Colegio de Abogados de Lima, reunió a toda la familia de Gianella, incluyendo a Melissa Klug, su expareja Raúl Marquina y su actual pareja, Jesús Barco. Este logro personal también fue motivo para que la conocida ‘Blanca de Chucuito’ compartiera unas emotivas palabras y mostrara su orgullo a través de redes sociales.

Por su parte, Gianella Marquina también compartió su felicidad en redes sociales. En su cuenta de Instagram, publicó un video en el que mostró cómo se preparó para la ceremonia y dedicó un inspirador mensaje a sus seguidores: “Hoy me colegié como abogada. Más orgullosa y feliz no puedo estar. Que este lindo momento sea de inspiración para ustedes, para que no olviden que nunca es tarde para cumplir sus sueños, nunca es tarde para estudiar y seguir aquello que tanto te apasiona”.

Así celebró Melissa Klug la colegiatura de su hija Gianella Marquina

Melissa Klug utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicar un cariñoso mensaje a Gianella. En su publicación, la empresaria compartió un video de la ceremonia, donde la joven abogada recibió una medalla, un diploma y su carnet de colegiatura. “Mi abogada colegiada, Gianella Marquina. Mi corazón explota de felicidad, te amo. Muy orgullosa de ti, mi vida”, escribió la empresaria.

La ceremonia estuvo llena de emociones, y Melissa se mostró visiblemente conmovida. Este momento también marcó un reencuentro familiar entre Melissa, Raúl Marquina, y Jesús Barco, quienes se unieron para celebrar el logro de Gianella.

Padre de Gianella Marquina y Jesús Barco asistieron en la ceremonia

Raúl Marquina, padre de Gianella, también estuvo presente en este importante día. En un gesto que destacó la unidad familiar, Melissa dedicó unas palabras de agradecimiento a su expareja por acompañar a su hija en este paso profesional. Asimismo, Jesús Barco, actual pareja de Melissa Klug, estuvo presente, mostrando su apoyo a la familia.

Adempas, la hija de la mayor de las Klug y también influencer, recibió numerosos mensajes de felicitación de sus seguidores en redes sociales, quienes reconocieron el esfuerzo de la joven abogada.