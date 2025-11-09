En medio de los rumores sobre una posible reconciliación, Jesús Barco ha sido visto repetidamente en la vivienda de Melissa Klug en los últimos días. Las cámaras del programa ‘Amor y fuego’ registraron al jugador llegando al domicilio de su expareja, acompañado incluso por la hija que tienen en común. Estas imágenes han generado gran expectativa sobre el actual estado de su vínculo sentimental.

Durante un encuentro con un reportero del programa de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, el deportista decidió romper su silencio. Lejos de esquivar los cuestionamientos, Barco reconoció que ha estado frecuentando el hogar de la empresaria por temas de salud de su hija y ofreció declaraciones que alimentan las sospechas de un acercamiento entre ambos.

Jesús Barco solo tiene palabras de elogio para Melissa Klug

Tras cinco años de relación con Melissa Klug, el mediocampista no dudó en elogiar a la madre de su hija. En sus declaraciones al reportero de ‘Amor y fuego’, Barco calificó a la empresaria chalaca como “una gran mujer” y afirmó que es “espectacular en todo sentido”, una frase que rápidamente hizo en eco en los televidentes del programa de Willax.

Aunque Melissa Klug no ha emitido declaraciones al respecto, las constantes visitas de Jesús Barco a su domicilio, quien señaló que eran por temas estrictamente de salud de su menor hija, han encendido las especulaciones. Las imágenes también lo muestran usando el vehículo de la empresaria mientras ella va como copiloto, un detalle que no ha pasado desapercibido.

"Estamos conversando": Jesús Barco sobre término de su relación con Melissa Klug

Melissa Klug anunció hace algunas semanas el final de su relación con Jesús Barco. Esto se dio luego de unas imágenes de 'Magaly TV, la firme', donde se ve al exfutbolista de Alianza Universidad de Huánuco disfrutando junto a un grupo de amigas y amigas. Tras esto, la 'Blanca de Chucuito' incluso compartió algunos mensajes de usuarios quienes indicaban que el mediocentro de 28 años tendría un romance con una joven huanuqueña.

Respecto al estatus actual de su relación, Barco fue claro al señalar que aún existen asuntos personales pendientes con Melissa. “Es cosa que tengo que solucionar con ella, no tengo que dar más explicaciones que a ella (...) estamos tratando de solucionar nuestros temas, no es fácil, pero ahí vamos”, señaló.