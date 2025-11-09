HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Jesús Barco impacta al llenar de elogios a Melissa Klug tras ser captado en su casa: "Espectacular en todo sentido"

El futbolista Jesús Barco no ocultó su encanto por Melissa Klug y no descartó una posible reconciliación. "Estamos tratando de solucionar nuestros temas", señaló.

Melissa Klug dio por finalizada su relación con Jesús Barco hace algunas semanas. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/Willax
Melissa Klug dio por finalizada su relación con Jesús Barco hace algunas semanas. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/Willax

En medio de los rumores sobre una posible reconciliación, Jesús Barco ha sido visto repetidamente en la vivienda de Melissa Klug en los últimos días. Las cámaras del programa ‘Amor y fuego’ registraron al jugador llegando al domicilio de su expareja, acompañado incluso por la hija que tienen en común. Estas imágenes han generado gran expectativa sobre el actual estado de su vínculo sentimental.

Durante un encuentro con un reportero del programa de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, el deportista decidió romper su silencio. Lejos de esquivar los cuestionamientos, Barco reconoció que ha estado frecuentando el hogar de la empresaria por temas de salud de su hija y ofreció declaraciones que alimentan las sospechas de un acercamiento entre ambos.

PUEDES VER: Diego Chávarri opina sobre la ruptura entre Jesús Barco y Melissa Klug y afirma: 'Él tiene que comunicar'

Jesús Barco solo tiene palabras de elogio para Melissa Klug

Tras cinco años de relación con Melissa Klug, el mediocampista no dudó en elogiar a la madre de su hija. En sus declaraciones al reportero de ‘Amor y fuego’, Barco calificó a la empresaria chalaca como “una gran mujer” y afirmó que es “espectacular en todo sentido”, una frase que rápidamente hizo en eco en los televidentes del programa de Willax.

Aunque Melissa Klug no ha emitido declaraciones al respecto, las constantes visitas de Jesús Barco a su domicilio, quien señaló que eran por temas estrictamente de salud de su menor hija, han encendido las especulaciones. Las imágenes también lo muestran usando el vehículo de la empresaria mientras ella va como copiloto, un detalle que no ha pasado desapercibido.

PUEDES VER: Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con acercamiento tras su polémica separación

"Estamos conversando": Jesús Barco sobre término de su relación con Melissa Klug

Melissa Klug anunció hace algunas semanas el final de su relación con Jesús Barco. Esto se dio luego de unas imágenes de 'Magaly TV, la firme', donde se ve al exfutbolista de Alianza Universidad de Huánuco disfrutando junto a un grupo de amigas y amigas. Tras esto, la 'Blanca de Chucuito' incluso compartió algunos mensajes de usuarios quienes indicaban que el mediocentro de 28 años tendría un romance con una joven huanuqueña.

Respecto al estatus actual de su relación, Barco fue claro al señalar que aún existen asuntos personales pendientes con Melissa. “Es cosa que tengo que solucionar con ella, no tengo que dar más explicaciones que a ella (...) estamos tratando de solucionar nuestros temas, no es fácil, pero ahí vamos”, señaló.

Jesús Barco es sorprendido entrando a la casa de Melissa Klug y habla sobre su ruptura: “Hay muchas cosas que solucionar"

Hija de Melissa Klug preocupa al revelar su delicado estado de salud en redes sociales: “Las pastillas no me ayudan en nada”

Diego Chávarri opina sobre la ruptura entre Jesús Barco y Melissa Klug y afirma: “Él tiene que comunicar”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Jesús Barco es sorprendido entrando a la casa de Melissa Klug y habla sobre su ruptura: “Hay muchas cosas que solucionar"

Hija de Melissa Klug preocupa al revelar su delicado estado de salud en redes sociales: “Las pastillas no me ayudan en nada”

Yiddá Eslava se quiebra tras fuertes críticas por pedir que vayan a ver su película: "No quise obligar a la gente a ir al cine"

Actor Gonzalo Revoredo es acusado por ex Miss Perú Jimena Elías Roca de no visitar a sus hijos ni aportar económicamente: "Él no quiere"

