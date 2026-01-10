Alexandra Horler expone la delicada condición que aqueja a su bebé. | Foto composición LR / Instagram de Alexandra Horler

Alexandra Horler expone la delicada condición que aqueja a su bebé. | Foto composición LR / Instagram de Alexandra Horler

Alexandra Horler atraviesa uno de los momentos más sensibles desde que se convirtió en madre. Aunque ha compartido con entusiasmo los primeros meses de vida de su hija, esta vez decidió abrir su corazón para contar una situación que la mantiene en alerta y preocupación.

A través de sus redes sociales, la periodista explicó que su pequeña presenta un problema de salud en la vista, razón por la cual sigue un tratamiento específico mientras los médicos evalúan su evolución.

Alexandra Horler y la condición médica de su bebé

La comunicadora utilizó sus historias de Instagram para detallar el diagnóstico que afecta a Isabella. En su mensaje que escribió en su historia de Instagram, explicó el procedimiento que debe seguir y la posibilidad de una intervención quirúrgica si no hay mejoras.

“Aquí con mucha penita Isabella tiene obstrucción d ela via lagrimal. Tiene que usar gotitas y hacerle masajitos en sus ojos porque si no mejora, necesitará cirugía”, expresó Alexandra Horler, generando inmediatas muestras de apoyo por parte de sus seguidores.

Alexandra Horler celebra los dos meses de su hija

Pese a la preocupación, la conductora también compartió un emotivo mensaje por los dos meses de vida de su bebé. En la publicación destacó el profundo amor que siente y el impacto que la maternidad ha tenido en su vida personal.

“Dos meses de mi caracolito. Y en medio del cansancio y el amor más real, ella llegó a cambiar mi mundo. Hoy mi corazón vive fuera de mi. Confirmo que ella y su papá son mis amores infinitos. Nada más. Todo eso”, escribió la periodista junto a fotografías familiares.

Internautas muestran su apoyo a Alexandra Horler tras revelar delicado estado de salud de su bebé

El mensaje generó una ola de comentarios cargados de cariño y buenos deseos. Usuarios de Instagram no tardaron en felicitarla por la fortaleza que demuestra en esta nueva etapa.

“Felices 2 meses Caracolita Isabellita”, “Hermosaaaa. Dios la bendiga siempre” y “Qué bella tu hijita, feliz cumpleaños para ella”, fueron algunas de las respuestas que recibió la comunicadora.