Hija de Melissa Klug festeja el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina en Jamaica

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, festejó el cumpleaños de su madrastra, Gabriela Castillo, junto a su padre, el empresario Raúl Marquina, y su pequeño hermano, Yarov.

Precisamente, su progenitor agradeció públicamente a la influencer por acompañarlos hasta Jamaica para celebrar los 27 años de su pareja. “Muchas gracias, hija mía por acompañarnos en este lindo viaje”, compartió en su cuenta oficial de Facebook.

La relación entre Gianella Marquina, de 24 años, y Gabriela Castillo, es la de las mejores. Cuando la influencer se graduó como abogada a inicios de este año, su madrastra estuvo presente en la ceremonia junto a Raúl Marquina y la propia Melissa Klug.

A través de Instagram, Gianella Marquina compartió un video de su estadía en Jamaica, donde se le vio disfrutando del sol, la playa y la arena en compañía de Gabriela Castillo, Raúl Marquina y su pequeño hermano, Yarov.

Además, el empresario compartió fotografías junto a su hija y pareja, en las que posan sonrientes, y acompañó las imágenes con un emotivo mensaje dedicado a su novia, reafirmando su amor hacia ella.

“El 18 de octubre no fue un día cualquiera, una vez más hicimos algo diferente para celebrar el cumpleaños de la mujer más linda, inteligente, trabajadora, decidida, empoderada y soñadora que me ha tocado en la vida”, compartió en un inicio Raúl Marquina.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida Gaby Castillo este año quedará por siempre en ti, porque pasamos tu cumple en un bello lugar y por primera vez con el ser que hoy en día y por siempre será el motor de tu vida, nuestro hijo Yarov”, escribió el empresario, quien años atrás tuvo una relación con Melissa Klug.

¿Qué relación mantienen Raúl Marquina y Melissa Klug?

Melissa Klug contó años atrás que Raúl Marquina, 12 años mayor que ella, fue una de sus primeras parejas y que, fruto de esa relación, quedó embarazada a los 14 años de Gianella Marquina. Años después, ambos pusieron fin a su romance, pero en buenos términos.

En la actualidad, mantienen una excelente relación como padres de la influencer. Incluso, en una reciente entrevista, Melissa Klug destacó el rol del empresario como padre, resaltando que siempre estuvo presente en la vida de su hija. “Es un buen padre, siempre estuvo presente en la vida de Gianella”, contó en ese entonces.