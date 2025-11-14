HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samahara Lobatón revela que su último hijo con Bryan Torres estuvo 6 días en UCI tras nacer prematuramente: "'Chino', has sido valiente"

La influencer Samahara Lobatón abrió su corazón y contó detalles desconocidos sobre la llagada de su hijo con Bryan Torres, Asael, quien necesitó cuidados intensivos tras nacer mucho antes de los anticipado.

El último hijo de Samahara Lobatón nació el 3 de octubre de 2025.
El último hijo de Samahara Lobatón nació el 3 de octubre de 2025. | Foto: composición LR/Instagram

Samahara Lobatón abrió su corazón al hablar de la llegada de su último hijo, fruto de su relación con el cantante Bryan Torres. Un mes después del nacimiento, la influencer de 23 años reveló que su pequeño Asael tuvo que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante seis días.

El parto ocurrió el 3 de octubre de 2025 en Estados Unidos, apenas un día después de que Torres asegurara desde Perú que no existían planes para que el parto se realizara en el extranjero. La noticia generó sorpresa en la farándula nacional, pero ahora la heredera de Melissa Klug y Abel Lobatón decidió compartir detalles inéditos sobre el complicado proceso.

Bryan Torres sorprende al revelar el método que usó para salvar su relación con Samahara Lobatón: Le pedí ayuda

lr.pe

Samahara Lobatón revela que su último hijo nació prematuramente y estuvo 6 días en UCI

A través de sus historias en Instagram, Samahara Lobatón compartió un video grabado desde el hospital, en el que se aprecia aparentemente a Asael dentro de una incubadora. Sobre las imágenes, la influencer escribió: "Noviembre es el mes de los prematuros", en alusión a la condición con la que llegó su bebé. En esa línea, continuó revelando detalles sobre el nacimiento de su tercer hijo, quien arribó al mundo mucho antes de lo esperado.

"Mi bebé nació de 34 semanas, pesó 2.480 gramos y midió 43 centímetros. (Estuvo) 6 días en UCI", relató con sinceridad. Finalmente, cerró su publicación con un mensaje cargado de gratitud y ternura hacia el pequeño: "Gracias, 'Chino', tú has sido muy valiente". Aunque antes ya había mencionado que su hijo fue prematuro y necesitó cuidados urgentes, esta es la primera vez que comparte datos específicos sobre el difícil inicio de vida de Asael.

Samahara Lobatón impacta al vender su cuenta de Instagram con 60.000 usuarios a insólito precio en dólares: Seguidores orgánicos

lr.pe

Samahara Lobatón sorprende el vender su cuenta de Instagram con más de 60.000 seguidores

Un mes después de la llegada de su tercer hijo —el segundo junto a Bryan Torres—, Samahara Lobatón sorprendió al anunciar que había puesto en venta su cuenta de Instagram. La influencer explicó que el perfil contaba con 60.000 seguidores, todos conseguidos de manera orgánica, lo que para ella justificaba el valor que le asignó.

En su mensaje, precisó que el precio de venta ascendía a 6.000 dólares, lo que generó un intenso debate entre sus seguidores y en redes sociales. Aunque no brindó mayores detalles sobre las razones de su decisión, la revelación sobre el nacimiento de Asael y los seis días que pasó en UCI aportaron un contexto más emotivo a su anuncio, dejando entrever que atraviesa una etapa de cambios y nuevas prioridades.

