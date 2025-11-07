HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez
Jesús Barco es sorprendido entrando a la casa de Melissa Klug y habla sobre su ruptura: “Hay muchas cosas que solucionar"

Futbolista Jesús Barco habló por primera vez tras ser ampayado con mujeres en una piscina en Huánuco, hecho habría provocado el fin de su relación con Melissa Klug.

Melissa Klug y Jesús Barco comenzaron su romance en noviembre de 2020. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
Melissa Klug anunció hace unas semanas el fin de su relación con Jesús Barco. Sin embargo, el futbolista aún mantiene las esperanzas de reconciliarse con la madre de su bebé. Las cámaras de ‘Amor y fuego’ lo sorprendieron ingresando en dos ocasiones a la casa de ‘la blanca de Chucuito’, tal como se muestran en las imágenes expuestas en Willax.

Además, fueron captados juntos mientras Barco conducía la camioneta de Klug, lo que llevó al programa a especular que habrían retomado su romance. Ante esto, un reportero lo abordó para consultarle si habían solucionado sus problemas tras el ampay donde se le vio junto a mujeres en una piscina.

"Estamos conversando, hay muchas cosas que conversar, que solucionar entre los dos y todo por el bienestar de nuestra hija", declaró muy tranquilo el deportista, quien actualmente se encuentra sin equipo.

PUEDES VER: Diego Chávarri opina sobre la ruptura entre Jesús Barco y Melissa Klug y afirma: “Él tiene que comunicar”

Barco habla por primera vez del ampay que habría provocado su ruptura con Melissa Klug

Jesús Barco llegó a Lima con el objetivo de ver a su hija, quien se encuentra delicada de salud, y resolver los problemas con Melissa Klug. Por esa razón, fue visto llegando en su camioneta a la casa de la influencer, donde las cámaras lo captaron cargando víveres e ingresando y saliendo del inmueble. Según el informe, el futbolista se habría quedado algunos días.

En una de esas salidas, un reportero de ‘Amor y fuego’ lo interceptó y le preguntó por el ampay en el que fue visto con mujeres en Huánuco, acompañado de sus amigos. Sin embargo, evitó dar mayores detalles del hecho. "¿Te arrepientes de haber cometido ese pequeño error?", preguntó el periodista, a lo que él respondió muy sereno.  

"Son cosas que tengo que solucionar con ella, yo no tengo que darle más explicaciones a nadie más que a ella", sostuvo.

PUEDES VER: Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

Jesús Barco elogia a Melissa Klug

Cuando el hombre de prensa le consultó qué pensaba actualmente de Melissa Klug, el futbolista no dudó en elogiar a la madre de su bebé. Con una sonrisa en el rostro, afirmó que ella era una gran mujer, dejando entrever que las conversaciones que mantienen para retomar su relación marchan por buen camino.    

“Es una gran mujer, espectacular en todo sentido”, expresó Jesús Barco a ‘Amor y fuego’. Cabe recordar que, en noviembre de 2020, la empresaria oficializó su relación con el deportista de 28 años, por lo que ya habrían cumplido los cinco años de noviazgo.  

