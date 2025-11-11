HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre?
Espectáculos

Melissa Klug revela transformación estética tras terminar su relación con Jesús Barco: "Ya me verás"

La 'Blanca de Chucuito' se encuentra en recuperación tras la cirugía. Empresaria detalló que pronto compartirá los resultados en televisión.

"Estoy días de operada", comentó Melissa Klug.
"Estoy días de operada", comentó Melissa Klug. | Foto: composición LR/ Instagram

Melissa Klug sorprendió a sus seguidores tras revelar que se sometió a una nueva cirugía estética que consiste en una abdominoplastia y reducción de mamas. La empresaria confirmó la información al programa 'América Hoy' al detallar que pronto mostrará en televisión su nueva figura. Cabe resaltar, que la 'Blanca de Chucuito' finalizó hace un mes su relación con el futbolista Jesús Barco.

Melissa Klug comparte su proceso de recuperación tras operación estética

Durante la reciente edición del programa 'América Hoy', se compartió los mensajes de Melissa Klug con la producción sobre su delicado estado de salud. La empresaria comentó que se está recuperando y dentro de algunas semanas mostrará los resultados. "Estoy días de operada, estoy toda hinchada, en unas semanas voy al canal. Ya me verás", aseguró la 'Blanca de Chucuito'.

Al respecto, la cirujana plástica Roma Coletti confirmó que hace muy poco se le realizó la intervención quirúrgica a Melissa Klug y se encuentra en proceso de recuperación. "Recién la he operado, a las justas camina. Ella es súper sensible", expresó la especialista. Cabe resaltar, que Roma Coletti realizó trabajos estéticos para varias cantantes de salsa como Paula Arias, Kate Candela, María Gracia Polanco, Daniela Darcourt, entre otras.

De otro lado, Melissa Klug se dirigió a sus seguidores y anunció que regresará renovada. "Estoy en plena recuperación. Apenas esté lista en todos los canales me verán y en mis redes sociales, obviamente", indicó en su cuenta de Instagram.

¿Por qué terminaron Melissa Klug y Jesús Barco?

La separación de Melissa Klug y Jesús Barco ocurrió poco después de que el futbolista se viera envuelto en un escándalo mediático, destapado por Magaly Medina, donde fue captado consumiendo alcohol con otros jugadores, como Carlos Ascues y Alexi Gómez, y en compañía de mujeres, lo que resultó en su despido del club Alianza Universidad de Huánuco.

Tras ello, la empresaria confirmó el fin de la relación, aunque fue enfática en desmentir que una infidelidad o tercera persona fuese el motivo directo de la decisión.

