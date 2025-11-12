El enfrentamiento mediático entre Laura Spoya y Pati Lorena alcanzó un nuevo nivel tras la últimas declaraciones de la exproductora de Gisela Valcárcel, quién aseguró haber visto a la Miss Perú 2015 en una piscina junto a Mario Iribarren, sugiriendo un vínculo más que amical entre los exintegrantes del desaparecido programa de streaming 'Good Time'. Además, en más de una oportunidad, la radicada en Estados Unidos ha dado a entender que el matrimonio entre la modelo y Brian Rullán finalizó por infidelidad.

Magaly Medina se pronunció al respecto y cuestionó las declaraciones de Lorena por carecer de pruebas y, le advirtió, que podrían arrastrar consecuencias legales. "Eso es algo que no se puede probar. Yo nunca escuché ese rumor. Hay que tener un poco más de responsabilidad con los chismes que se lanzan, porque hay muchos ahora - como yo les llamo - 'monos con metralleta' en redes sociales, que escuchan cualquier cosa y la dan por cierta", agregó la popular 'Urraca'.

TE RECOMENDAMOS LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Pati Lorena busca polémica para ganar visibilidad, aseguró Magaly Medina

La conductora de 'Magaly TV, la firme' fue tajantes y señaló que Pati Lorena busca ganar visibilidad generando polémica. "Creo que aquí ya entro en un terreno peligroso, quizás por granjearse más seguidores. Ha llamado a Laura de diferentes formas: lambiscona, pizpireta, mentirosa", señaló. Además, Medina reflexionó sobre la delgada línea entre hacer entretenimiento y crear un espacio sin ética. "Ella estaba creando un personajes bastante divertido, que no dañaba a nadie, pero de ahí a pasar a lanzar informaciones que escucha", cuestionó.

Asimismo, le recordó a la exproductora y ahora creadora de contenido que especular sobre los motivos de la separación entre Laura Spoya y Brian Rullán es "cruzar una línea que no se debe traspasar" porque rozan lo difamatorio. “Yo creo que acá se está ganando un juicio Pati Lorena. Ella dice: ‘Ay, que me manden la carta notarial hasta Estados Unidos porque vivo allá’. Pero no necesariamente: si la ofensa fue hecha en Perú, la demanda puede presentarse aquí", agregó.

Laura Spoya se pronuncia tras declaraciones de Pati Lorena

Laura Spoya decidió romper su silencio y le envió un mensaje a Samuel Suárez de 'Instarándula', la personalidad de internet recalcó: "Mi separación jamás fue por una infidelidad. Niego rotundamente las afirmaciones de la señora sin oficio. Es todo lo que diré". De esta forma, la modelo le puso fin a la especulaciones y dejó en claro que no permitirá que ninguna persona se atreva a levantar falsas injurias que afecten su integridad como persona.

En el mensaje, la modela precisó que prefiere centrarse en sus proyectos personales y profesionales. "No tengo tiempo para tonterías. Se viene cosas enormes que me tienen más feliz que perro con dos colas", finalizó la exreina de belleza.