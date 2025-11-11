La controversia en torno a Laura Spoya continúa acaparando comentarios en redes, esta vez tras la difusión de un video en el que su aún esposo, Brian Rullan, aparece compartiendo un desayuno con la exproductora de televisión Pati Lorena. Este encuentro, captado en un restaurante limeño, ocurre en medio de la tensión mediática provocada por las recientes declaraciones de la exMiss Perú, quien anunció que enviará una carta notarial a Lorena tras ser acusada de haber sido infiel durante su matrimonio. La conductora aseguró estar sorprendida por la situación.

En respuesta al revuelo, Pati Lorena decidió romper su silencio y brindar su versión de los hechos en una reciente entrevista con el podcast ‘Eso háblalo’. Durante la conversación, reveló detalles inéditos del encuentro con Brian Rullan y confirmó que sí hablaron de Laura Spoya. No obstante, lo que más impactó fue una frase cargada de misterio y tensión: “Si hablo, estaría haciéndole daño a su familia”, dejando entrever que hay más detrás de esta historia que aún no ha salido a la luz.

Laura Spoya revela de qué conversó con Brian Rullan

Desde su ruptura, Laura Spoya también ha dado su versión sobre la situación con Brian Rullan, aclarando que, pese a estar en proceso de separación, aún mantienen comunicación por el bienestar de sus hijos. La modelo peruana expresó su desconcierto ante las declaraciones de Pati Lorena, asegurando que muchas de las afirmaciones hechas en su contra no corresponden a la verdad. Además, reiteró que no desea entrar en un conflicto mediático, pues su prioridad es proteger a su familia y mantener su vida privada al margen del espectáculo.

Por su parte, Pati Lorena comentó en el podcast que Brian Rullan le pidió expresamente que no hablara de ciertos temas relacionados con Laura, lo que sugiere que hay aspectos delicados en juego. “Hay cosas que, Brian, me pidió que por favor no hablara, que no hablara de ella”, reveló.

Asimismo, destacó el papel de Rullan como padre, señalando que actualmente él está más enfocado en sus hijos que en revivir cualquier vínculo sentimental. “Sí, creo que a él le dolió la separación... Me pareció, sobre todo, un buen padre”, afirmó Lorena, dejando entrever que el empresario está atravesando una etapa de reflexión y priorización familiar.