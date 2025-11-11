HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'
Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     Atacan con bala a un bus de empresa 'El Chino'     
Espectáculos

Pati Lorena expone detalles de su encuentro con Brian Rullan tras acusaciones a Laura Spoya; "Si hablo, estaría haciéndole daño a su familia"

¡Se fue con todo! Pati Lorena no se quedó callada y luego de tildar de infiel a Laura Spoya, ahora reveló algunos datos del encuentro que tuvo con Brian Rullan, en el cual, aceptan que hablaron de la exMiss Perú.

Pati Lorena se reunió con el aún esposo de Laura Spoya. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Pati Lorena se reunió con el aún esposo de Laura Spoya. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

La controversia en torno a Laura Spoya continúa acaparando comentarios en redes, esta vez tras la difusión de un video en el que su aún esposo, Brian Rullan, aparece compartiendo un desayuno con la exproductora de televisión Pati Lorena. Este encuentro, captado en un restaurante limeño, ocurre en medio de la tensión mediática provocada por las recientes declaraciones de la exMiss Perú, quien anunció que enviará una carta notarial a Lorena tras ser acusada de haber sido infiel durante su matrimonio. La conductora aseguró estar sorprendida por la situación.

En respuesta al revuelo, Pati Lorena decidió romper su silencio y brindar su versión de los hechos en una reciente entrevista con el podcast ‘Eso háblalo’. Durante la conversación, reveló detalles inéditos del encuentro con Brian Rullan y confirmó que sí hablaron de Laura Spoya. No obstante, lo que más impactó fue una frase cargada de misterio y tensión: “Si hablo, estaría haciéndole daño a su familia”, dejando entrever que hay más detrás de esta historia que aún no ha salido a la luz.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Jefferson Farfán lanza canal de streaming 'Satélite+' y ficharía a exconductores de 'Good Time', según Ric La Torre

lr.pe

Laura Spoya revela de qué conversó con Brian Rullan

Desde su ruptura, Laura Spoya también ha dado su versión sobre la situación con Brian Rullan, aclarando que, pese a estar en proceso de separación, aún mantienen comunicación por el bienestar de sus hijos. La modelo peruana expresó su desconcierto ante las declaraciones de Pati Lorena, asegurando que muchas de las afirmaciones hechas en su contra no corresponden a la verdad. Además, reiteró que no desea entrar en un conflicto mediático, pues su prioridad es proteger a su familia y mantener su vida privada al margen del espectáculo.

Por su parte, Pati Lorena comentó en el podcast que Brian Rullan le pidió expresamente que no hablara de ciertos temas relacionados con Laura, lo que sugiere que hay aspectos delicados en juego. “Hay cosas que, Brian, me pidió que por favor no hablara, que no hablara de ella”, reveló.

Asimismo, destacó el papel de Rullan como padre, señalando que actualmente él está más enfocado en sus hijos que en revivir cualquier vínculo sentimental. “Sí, creo que a él le dolió la separación... Me pareció, sobre todo, un buen padre”, afirmó Lorena, dejando entrever que el empresario está atravesando una etapa de reflexión y priorización familiar.

Notas relacionadas
Jefferson Farfán lanza canal de streaming 'Satélite+' y ficharía a exconductores de 'Good Time', según Ric La Torre

Jefferson Farfán lanza canal de streaming 'Satélite+' y ficharía a exconductores de 'Good Time', según Ric La Torre

LEER MÁS
Mario Irivarren revela la verdadera razón por la que fue 'abucheado' con Laura Spoya y Gerardo Pe: "El audio es real"

Mario Irivarren revela la verdadera razón por la que fue 'abucheado' con Laura Spoya y Gerardo Pe: "El audio es real"

LEER MÁS
Laura Spoya rompe su silencio tras encuentro entre Brian Rullan y Pati Lorena, quien la acusó de infiel: "Estoy sorprendida"

Laura Spoya rompe su silencio tras encuentro entre Brian Rullan y Pati Lorena, quien la acusó de infiel: "Estoy sorprendida"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

LEER MÁS
Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor por su primera comunión: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor por su primera comunión: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

LEER MÁS
Enamorada de Mark Vito anuncia fin de su relación tras revelaciones de Susy Díaz, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

Enamorada de Mark Vito anuncia fin de su relación tras revelaciones de Susy Díaz, pero borra el post: "Le agradezco por el tiempo compartido"

LEER MÁS
Rodrigo González se pronuncia tras pedido de Yiddá Eslava para ver su película: “No vamos a andar de beneficencia”

Rodrigo González se pronuncia tras pedido de Yiddá Eslava para ver su película: “No vamos a andar de beneficencia”

LEER MÁS
'El valor de la verdad': biografía, carrera y vida personal de Milena Zárate

'El valor de la verdad': biografía, carrera y vida personal de Milena Zárate

LEER MÁS
Periodista Ely Yutronic impacta al presentar al padre de su hijo por primera vez en romántica sesión de fotos

Periodista Ely Yutronic impacta al presentar al padre de su hijo por primera vez en romántica sesión de fotos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Palta peruana rompe récord en 2025 y se convierte en la fruta más exportada con US$1.452 millones

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Espectáculos

Prima' de Josimar responde luego de que el cantante amenazara con enviarla a la cárcel: "El que no la debe, no la teme"

Periodista Ely Yutronic impacta al presentar al padre de su hijo por primera vez en romántica sesión de fotos

Christian Domínguez envió fuerte mensaje a la producción de 'Amor y fuego': "Lo que hicieron es despreciable y de cobardes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025