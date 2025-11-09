HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina rompe en llanto al escuchar las confesiones del diseñador Jorge Luis Salinas sobre sus padres: “Tengo una historia parecida”

Magaly Medina protagonizó inesperado momento durante entrevista al diseñador peruano Jorge Luis Salinas. 

Magaly Medina entrevistó al famoso diseñador Jorge Luis Salinas para su pódcast. Foto: YouTube.
Magaly Medina entrevistó al famoso diseñador Jorge Luis Salinas para su pódcast. Foto: YouTube.

Magaly Medina lloró durante la entrevista que le realizó al famoso diseñador peruano Jorge Luis Salinas para su pódcast en YouTube. La conmovedora escena ocurrió cuando el artista se sinceró y habló sobre el profundo amor que tiene hacia sus padres, ambos adultos mayores, llegando a confesar que se iría con ellos el día que los dos fallezcan.

La emotiva revelación tocó el corazón de Magaly, quien no pudo contener las lágrimas al sentirse identificada con la historia familiar del diseñador. “Tengo una historia parecida”, declaró la figura de ATV mientras se limpiaba los ojos con papel.

TE RECOMENDAMOS

EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Magaly Medina expone la verdadera razón por la que Christian Domínguez se distanció de su hija Camila: 'Problemas con el enamorado'

lr.pe

Magaly llora tras declaraciones de diseñador Jorge Luis Salinas sobre sus padres

Jorge Luis Salinas, diseñador peruano que disfruta del éxito año tras año, viene destacando en el mundo de la moda tras ganar en su categoría de los Latin American Fashion Awards de República Dominicana, donde fue nominado por personalidades de la talla de Donatella Versace. Sin embargo, nuestro compatriota confesó que su mayor logro no está relacionado con su trabajo, sino a los momentos que comparte junto a sus padres, a quienes considera sus verdaderos héroes.

“Yo soy el que más ha vivido con ellos. Cuando me fui a Estados Unidos por seis años, fueron los únicos años que no viví con ellos. Después yo he almorzado con ellos todos los días de mi vida. Era una obligación de mi papá conmigo comer juntos a la una en punto”, señaló.

Ante la pregunta de Magaly Medina sobre cómo enfrentaría el día en que sus padres ya no estén con él, Salinas lloró y dio una respuesta que conmovió a la conductora de ‘Magaly TV; la firme’. “Yo he pensado que me iría con ellos. Es difícil. Pero sé que me volveré a encontrar con los dos”, confesó el diseñador totalmente desbastado.

 Al escucharlo, Magaly también empezó a derramar algunas lágrimas. “Me has hecho llorar. Lo que pasa es que tengo una historia muy parecida con mi papá. Pero también tenemos que pensar que tenemos una vida qué vivir”, concluyó la figura de ATV mientras se limpiaba los ojos.

PUEDES VER: Jorge Salinas hace historia como el primer diseñador peruano en debutar en el Milán Fashion Week con ‘Sipán’

lr.pe

Magaly Medina y la buena relación que tuvo con su padre

Magaly Medina siempre hizo público el amor y admiración que tiene con sus padres. En diferentes entrevistas contó que su papá fue el gran artífice del éxito que hoy goza en la televisión peruana.

“Mi padre fue un gran padre, maravilloso, que me ayudó a conquistar mi sueño, no podría sentirme resentida por la niñez que tuve, yo tuve esas cosas humildes y mucha felicidad, mis padres me dieron mucho amor”, señaló Medina tiempo atrás. Su padre falleció en marzo de 2023 a los 93 años, lo que significó un duro golpe para la presentadora.

Notas relacionadas
Magaly Medina expone la verdadera razón por la que Christian Domínguez se distanció de su hija Camila: “Problemas con el enamorado”

Magaly Medina expone la verdadera razón por la que Christian Domínguez se distanció de su hija Camila: “Problemas con el enamorado”

LEER MÁS
Bryan Torres sorprende al revelar el método que usó para salvar su relación con Samahara Lobatón: “Le pedí ayuda”

Bryan Torres sorprende al revelar el método que usó para salvar su relación con Samahara Lobatón: “Le pedí ayuda”

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Loco Vargas' confiesa que su familia lo manda a callar cuando cela a su esposa Blanca Rodríguez: "Eres el menos indicado"

'Loco Vargas' confiesa que su familia lo manda a callar cuando cela a su esposa Blanca Rodríguez: "Eres el menos indicado"

LEER MÁS
La ‘Uchulú’ sorprende al someterse a cirugía de trasplante de cabello y presume su nueva imagen: “Una nueva versión de mí”

La ‘Uchulú’ sorprende al someterse a cirugía de trasplante de cabello y presume su nueva imagen: “Una nueva versión de mí”

LEER MÁS
Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

LEER MÁS
¿Volverá a la TV? Gisela Valcárcel generó sorpresa al pasar frente a conocida casa televisiva

¿Volverá a la TV? Gisela Valcárcel generó sorpresa al pasar frente a conocida casa televisiva

LEER MÁS
Ale Seijas revela entre lágrimas el sacrificio que hizo por entrar a Son del Duke y cómo todo se arruinó: "No todo es color de rosa"

Ale Seijas revela entre lágrimas el sacrificio que hizo por entrar a Son del Duke y cómo todo se arruinó: "No todo es color de rosa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Espectáculos

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025