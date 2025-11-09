Magaly Medina lloró durante la entrevista que le realizó al famoso diseñador peruano Jorge Luis Salinas para su pódcast en YouTube. La conmovedora escena ocurrió cuando el artista se sinceró y habló sobre el profundo amor que tiene hacia sus padres, ambos adultos mayores, llegando a confesar que se iría con ellos el día que los dos fallezcan.

La emotiva revelación tocó el corazón de Magaly, quien no pudo contener las lágrimas al sentirse identificada con la historia familiar del diseñador. “Tengo una historia parecida”, declaró la figura de ATV mientras se limpiaba los ojos con papel.

Magaly llora tras declaraciones de diseñador Jorge Luis Salinas sobre sus padres

Jorge Luis Salinas, diseñador peruano que disfruta del éxito año tras año, viene destacando en el mundo de la moda tras ganar en su categoría de los Latin American Fashion Awards de República Dominicana, donde fue nominado por personalidades de la talla de Donatella Versace. Sin embargo, nuestro compatriota confesó que su mayor logro no está relacionado con su trabajo, sino a los momentos que comparte junto a sus padres, a quienes considera sus verdaderos héroes.

“Yo soy el que más ha vivido con ellos. Cuando me fui a Estados Unidos por seis años, fueron los únicos años que no viví con ellos. Después yo he almorzado con ellos todos los días de mi vida. Era una obligación de mi papá conmigo comer juntos a la una en punto”, señaló.

Ante la pregunta de Magaly Medina sobre cómo enfrentaría el día en que sus padres ya no estén con él, Salinas lloró y dio una respuesta que conmovió a la conductora de ‘Magaly TV; la firme’. “Yo he pensado que me iría con ellos. Es difícil. Pero sé que me volveré a encontrar con los dos”, confesó el diseñador totalmente desbastado.

Al escucharlo, Magaly también empezó a derramar algunas lágrimas. “Me has hecho llorar. Lo que pasa es que tengo una historia muy parecida con mi papá. Pero también tenemos que pensar que tenemos una vida qué vivir”, concluyó la figura de ATV mientras se limpiaba los ojos.

Magaly Medina y la buena relación que tuvo con su padre

Magaly Medina siempre hizo público el amor y admiración que tiene con sus padres. En diferentes entrevistas contó que su papá fue el gran artífice del éxito que hoy goza en la televisión peruana.

“Mi padre fue un gran padre, maravilloso, que me ayudó a conquistar mi sueño, no podría sentirme resentida por la niñez que tuve, yo tuve esas cosas humildes y mucha felicidad, mis padres me dieron mucho amor”, señaló Medina tiempo atrás. Su padre falleció en marzo de 2023 a los 93 años, lo que significó un duro golpe para la presentadora.