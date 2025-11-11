HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre?     
Espectáculos

Laura Spoya rompe su silencio tras encuentro entre Brian Rullan y Pati Lorena, quien la acusó de infiel: "Estoy sorprendida"

La modelo peruana Laura Spoya se pronunció sobre el video que muestra el encuentro entre su exesposo Brian Rullan con Pati Lorena, la misma que días antes la había acusado públicamente de infidelidad.

Laura Spoya y Brian Rullan terminaron su matrimonio hace algunos meses. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Laura Spoya y Brian Rullan terminaron su matrimonio hace algunos meses. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

La polémica sigue rodeando a Laura Spoya, luego de que se viralizara un video en el que aparecen su expareja Brian Rullan y la exproductora de televisión Pati Lorena desayunando juntos en un restaurante limeño. Este encuentro se da poco después de que Spoya anunciara públicamente su intención de enviar una carta notarial a Lorena, quien la acusó de haberle sido infiel durante su matrimonio.

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta especializada en farándula Instarándula, liderada por el periodista Samuel Suárez, y han provocado una ola de especulaciones en redes sociales. Los seguidores del mundo del espectáculo han comenzado a debatir el trasfondo de esta reunión, que para muchos no parece ser una simple coincidencia.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: ¿Fueron abucheados por el público? Viralizan polémico video de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe en conocida discoteca

lr.pe

Laura Spoya se pronuncia sobre imágenes entre su esposo y Pati Lorena

Después de permanecer en silencio durante varias horas, Laura Spoya decidió referirse al video que ha causado revuelo. La Miss Perú 2015 se comunicó con Samuel Suárez, creador de Instarándula, para expresar su reacción al ver a su aún esposo, Brian Rullan, acompañado de Pati Lorena, la misma persona que días antes la había señalado como infiel en declaraciones públicas.

"No tenía idea y me sorprendió al igual que todos", fue la escueta, pero contundente respuesta de Spoya, la cual fue compartida por Suárez a través de sus redes sociales. Este mensaje refleja no solo su desconcierto, sino también que no estaba al tanto de ninguna relación o cercanía entre su exesposo y la exproductora.

Cabe recordar que Laura Spoya había anunciado que tomaría acciones legales contra Pati Lorena por difamación, ya que hace unos días, la también tiktoker la tildó de mentirosa e incluso aseguró que había sido infiel.

PUEDES VER: Exproductor de 'Good Time' confirma nueva etapa junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe: 'Es una sorpresa'

lr.pe

El encuentro entre Brian Rullan y Pati Lorena

El video que ha encendido las redes sociales muestra a Brian Rullan y Pati Lorena compartiendo un desayuno en un restaurante de Lima. Aunque no se ha confirmado la fecha exacta del encuentro, el material fue publicado recientemente por la cuenta de Instarándula, y en él se observa a ambos conversando de lo más distendido.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha emitido un comunicado oficial sobre el motivo de su encuentro. Tampoco se han revelado detalles sobre el contenido de su conversación. La atención, sin embargo, sigue centrada en los posibles vínculos entre ambos, en un contexto marcado por acusaciones, cartas notariales y una reciente ruptura sentimental.

Notas relacionadas
Captan a Bryan Rullan, expareja de Laura Spoya, junto con Pati Lorena tras polémica por carta notarial

Captan a Bryan Rullan, expareja de Laura Spoya, junto con Pati Lorena tras polémica por carta notarial

LEER MÁS
¿Fueron abucheados por el público? Viralizan polémico video de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe en conocida discoteca

¿Fueron abucheados por el público? Viralizan polémico video de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe en conocida discoteca

LEER MÁS
Laura Spoya tomaría acciones legales contra Pati Lorena por insinuar que tuvo 'affaire' con productor de podcast

Laura Spoya tomaría acciones legales contra Pati Lorena por insinuar que tuvo 'affaire' con productor de podcast

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

LEER MÁS
Periodista Ely Yutronic impacta al presentar al padre de su hijo por primera vez en romántica sesión de fotos

Periodista Ely Yutronic impacta al presentar al padre de su hijo por primera vez en romántica sesión de fotos

LEER MÁS
'Loco' Vargas enfrenta a Christian Domínguez y lo manda a asumir sus infidelidades: "Hay que apechugar"

'Loco' Vargas enfrenta a Christian Domínguez y lo manda a asumir sus infidelidades: "Hay que apechugar"

LEER MÁS
Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor por su primera comunión: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor por su primera comunión: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

LEER MÁS
Captan a Bryan Rullan, expareja de Laura Spoya, junto con Pati Lorena tras polémica por carta notarial

Captan a Bryan Rullan, expareja de Laura Spoya, junto con Pati Lorena tras polémica por carta notarial

LEER MÁS
Paul Michael impacta al asegurar que Pamela López postularía al Congreso: "Se está preparando, quiere luchar"

Paul Michael impacta al asegurar que Pamela López postularía al Congreso: "Se está preparando, quiere luchar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

Espectáculos

Prima' de Josimar responde luego de que el cantante amenazara con enviarla a la cárcel: "El que no la debe, no la teme"

Periodista Ely Yutronic impacta al presentar al padre de su hijo por primera vez en romántica sesión de fotos

Christian Domínguez envió fuerte mensaje a la producción de 'Amor y fuego': "Lo que hicieron es despreciable y de cobardes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

Martín Vizcarra: por qué la ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia y cuál es la nueva fórmula de Perú Primero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025