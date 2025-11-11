La polémica sigue rodeando a Laura Spoya, luego de que se viralizara un video en el que aparecen su expareja Brian Rullan y la exproductora de televisión Pati Lorena desayunando juntos en un restaurante limeño. Este encuentro se da poco después de que Spoya anunciara públicamente su intención de enviar una carta notarial a Lorena, quien la acusó de haberle sido infiel durante su matrimonio.

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta especializada en farándula Instarándula, liderada por el periodista Samuel Suárez, y han provocado una ola de especulaciones en redes sociales. Los seguidores del mundo del espectáculo han comenzado a debatir el trasfondo de esta reunión, que para muchos no parece ser una simple coincidencia.

Laura Spoya se pronuncia sobre imágenes entre su esposo y Pati Lorena

Después de permanecer en silencio durante varias horas, Laura Spoya decidió referirse al video que ha causado revuelo. La Miss Perú 2015 se comunicó con Samuel Suárez, creador de Instarándula, para expresar su reacción al ver a su aún esposo, Brian Rullan, acompañado de Pati Lorena, la misma persona que días antes la había señalado como infiel en declaraciones públicas.

"No tenía idea y me sorprendió al igual que todos", fue la escueta, pero contundente respuesta de Spoya, la cual fue compartida por Suárez a través de sus redes sociales. Este mensaje refleja no solo su desconcierto, sino también que no estaba al tanto de ninguna relación o cercanía entre su exesposo y la exproductora.

Cabe recordar que Laura Spoya había anunciado que tomaría acciones legales contra Pati Lorena por difamación, ya que hace unos días, la también tiktoker la tildó de mentirosa e incluso aseguró que había sido infiel.

El encuentro entre Brian Rullan y Pati Lorena

El video que ha encendido las redes sociales muestra a Brian Rullan y Pati Lorena compartiendo un desayuno en un restaurante de Lima. Aunque no se ha confirmado la fecha exacta del encuentro, el material fue publicado recientemente por la cuenta de Instarándula, y en él se observa a ambos conversando de lo más distendido.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha emitido un comunicado oficial sobre el motivo de su encuentro. Tampoco se han revelado detalles sobre el contenido de su conversación. La atención, sin embargo, sigue centrada en los posibles vínculos entre ambos, en un contexto marcado por acusaciones, cartas notariales y una reciente ruptura sentimental.