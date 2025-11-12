Milena Zárate sorprendió a sus seguidores al revelar que su pareja, el tatuador profesional Carlos Mendoza, le pidió matrimonio durante una romántica estancia en Chicago. “Después de besar tantos sapos, por fin encontré a mi príncipe azul”, expresó la artista, luciendo orgullosa el anillo de compromiso. La propuesta llegó en medio del paisaje nevado de la ciudad estadounidense, donde ambos viven actualmente, y fue compartida por Milena en sus redes sociales, recibiendo cientos de mensajes de felicitación.

La relación entre Milena y Carlos comenzó hace cinco años en Lima, cuando ella acudió a su estudio de tatuajes sin imaginar que esa cita marcaría el inicio de una historia de amor. Pese a las diferencias y los prejuicios, la colombiana asegura haber encontrado en él a un hombre noble y trabajador, cualidades que le brindan la paz que siempre buscó. Hace un par de semanas, la cantante celebró su cumpleaños número 38 en Estados Unidos junto a su prometido, que la terminó sorprendiendo con una boda simbólica.

Milena Zárate mantiene una relación a distancia con su prometido en Chicago

La relación entre Milena Zárate y Carlos Mendoza enfrenta el reto de la distancia. Desde hace un año, el tatuador reside en Chicago por motivos laborales, mientras la artista continúa con sus proyectos en Perú y Colombia. Pese a la separación, Milena viaja cada vez que puede para reencontrarse con su pareja y fortalecer el vínculo que los une desde hace cinco años. “No es fácil, pero cuando hay amor verdadero, se encuentra la manera”, expresó la colombiana, destacando que la confianza ha sido la clave para mantener su relación estable.

El tema no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien en su programa bromeó diciendo: “Ojalá que no sea amor de lejos y felices los cuatro”, recordando las polémicas relaciones de Pamela Franco y Christian Cueva. Pese a los comentarios, Milena se mostró tranquila y segura de su compromiso. “Así le pongas GPS hasta en el podo, si alguien quiere hacer algo, lo hará igual. Yo ya estoy purgada de eso. No perdonaría una infidelidad”, aseguró la artista, dejando en claro que esta vez apuesta por un amor maduro y sincero.

Magaly Medina felicita relación de Milena Zárate: "Ahora sí se nota que eligió bien"

Magaly Medina no dudó en comentar la reciente pedida de mano de Milena Zárate, resaltando el crecimiento y la serenidad que hoy refleja la artista colombiana. “Si ya tiene la seguridad de que la respeta y la ama, entonces el anillo es solo un símbolo”, expresó la conductora, destacando que lo importante es la decisión de ambos de dar un paso adelante. Milena, por su parte, compartió que el valor del anillo no está en su tamaño ni en su costo, sino en el compromiso y respeto que su pareja, el tatuador Carlos Mendoza, ha demostrado.

Aunque la boda aún no tiene fecha, Milena sueña con una ceremonia íntima y romántica en las playas de San Andrés, rodeada de flores y de su familia más cercana. Tras vivir romances complicados y situaciones mediáticas difíciles, la artista asegura haber encontrado finalmente estabilidad emocional y un amor sincero. Magaly coincidió en esa percepción y cerró su comentario con un mensaje de aliento: “Después de todo lo que le ha tocado a Milena, se nota que ha aprendido a elegir. A veces la vida da segundas oportunidades, y cuando llegan, hay que aprovecharlas”.