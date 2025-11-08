HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Entretenimiento

Laura Spoya tomaría acciones legales contra Pati Lorena por insinuar que tuvo 'affaire' con productor de podcast

La exMiss Perú, Laura Spoya no se quedó callada y advirtió a Pati Lorena que le enviaría una carta notarial por dar a entender que habría terminado su relación con su esposo, Brian Rullan, para iniciar un romance con su productor, Abner Robles.

Pati Lorena dejó entreveer que Laura Spoya habría tenido un 'affaire' con su productor Abneer Robles.
Pati Lorena dejó entreveer que Laura Spoya habría tenido un 'affaire' con su productor Abneer Robles. | Foto: composición LR/YouTube/Tampodcast

La exproductora de televisión, Pati Lorena, reconocida por trabajar con famosos personajes de la farándula peruana como Gisela Valcárcel y Ethel Pozo, se presentó en el programa de streaming 'Tampoco Tampodcast' para conversar sobre su trayectoria detrás de cámaras y su nueva faceta como influencer en TikTok. Entre sus declaraciones recordó la vez que acusó a Laura Spoya de ser el 'títere de la directora del Miss Perú'.

Sin embargo, en esta ocasión, la exproductora arremetió nuevamente contra la exintegrante de 'Good Time'. Durante su intervención, dio a entender que Laura Spoya habría terminado su relación con su esposo, el chef Brian Rullan, por una supuesta cercanía con su productor Abneer Robles.

TE RECOMENDAMOS

EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Exproductor de 'Good Time' confirma nueva etapa junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe: "Es una sorpresa"

lr.pe

"Esa chiquita (Laura Spoya) también me da pena, ¿sabes? Porque su marido tan bueno que es. El chico está demostrando que es un buen papá, que es un hombre sereno, guapo, trabajador y esta 'pispireta' acá con su productor que dicen que salía con él. Horrible. Osea, cómo vas a dejar a tu familia, tus hijos, un hombre que te quiere y te está apoyando lo que tú quieres hacer en tus redes por irte a 'vegelear' por unos que no valen la pena. Está loca. Te vas a arrepentir, hijita, de haber perdido un hombre que te quiera", comentó Pati Lorena.

Laura Spoya mandaría carta notarial a Pati Lorena

La exMiss Perú no se quedó callada ante las acusaciones brindadas por Pati Lorena. En un comentario en TikTok le advirtió que tomaría acciones legales en su contra si continúa difundiendo información falsa sobre su persona.

"Su rica carta notarial le va a llegar a ver si sigue hablando", comentó Laura Spoya desde su cuenta oficial de TikTok.

Notas relacionadas
Exproductor de 'Good Time' confirma nueva etapa junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe: "Es una sorpresa"

Exproductor de 'Good Time' confirma nueva etapa junto a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe: "Es una sorpresa"

LEER MÁS
Laura Spoya confirma interés de otros canales de streaming por exconductores de 'Good Time': “Donde se mueve uno, se mueven todos”

Laura Spoya confirma interés de otros canales de streaming por exconductores de 'Good Time': “Donde se mueve uno, se mueven todos”

LEER MÁS
Exconductores de ‘Good Time’ anuncian pausa en sus transmisiones tras su retorno con 'La Manada': "Pronto volvemos"

Exconductores de ‘Good Time’ anuncian pausa en sus transmisiones tras su retorno con 'La Manada': "Pronto volvemos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gigi Mitre TROLEA a Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado: "Es bien farandulero"

Gigi Mitre TROLEA a Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado: "Es bien farandulero"

LEER MÁS
Del cine a la TV: Sergio Armasgo, protagonista de ‘Chabuca’, sorprende como el villano en ‘Tu nombre y el mío’

Del cine a la TV: Sergio Armasgo, protagonista de ‘Chabuca’, sorprende como el villano en ‘Tu nombre y el mío’

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Entretenimiento

Guns N’ Roses encendió Lima: tres horas de rock eterno y devoción absoluta

Mr. Nawat reconoce agresión verbal a Miss México, Fátima Bosch, en el Miss Universo 2025 y ofrece disculpas públicas

Concierto de Guns N’ Roses en Lima 2025: todo lo que debes saber antes del show

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025