Laura Spoya tomaría acciones legales contra Pati Lorena por insinuar que tuvo 'affaire' con productor de podcast
La exMiss Perú, Laura Spoya no se quedó callada y advirtió a Pati Lorena que le enviaría una carta notarial por dar a entender que habría terminado su relación con su esposo, Brian Rullan, para iniciar un romance con su productor, Abner Robles.
La exproductora de televisión, Pati Lorena, reconocida por trabajar con famosos personajes de la farándula peruana como Gisela Valcárcel y Ethel Pozo, se presentó en el programa de streaming 'Tampoco Tampodcast' para conversar sobre su trayectoria detrás de cámaras y su nueva faceta como influencer en TikTok. Entre sus declaraciones recordó la vez que acusó a Laura Spoya de ser el 'títere de la directora del Miss Perú'.
Sin embargo, en esta ocasión, la exproductora arremetió nuevamente contra la exintegrante de 'Good Time'. Durante su intervención, dio a entender que Laura Spoya habría terminado su relación con su esposo, el chef Brian Rullan, por una supuesta cercanía con su productor Abneer Robles.
"Esa chiquita (Laura Spoya) también me da pena, ¿sabes? Porque su marido tan bueno que es. El chico está demostrando que es un buen papá, que es un hombre sereno, guapo, trabajador y esta 'pispireta' acá con su productor que dicen que salía con él. Horrible. Osea, cómo vas a dejar a tu familia, tus hijos, un hombre que te quiere y te está apoyando lo que tú quieres hacer en tus redes por irte a 'vegelear' por unos que no valen la pena. Está loca. Te vas a arrepentir, hijita, de haber perdido un hombre que te quiera", comentó Pati Lorena.
Laura Spoya mandaría carta notarial a Pati Lorena
La exMiss Perú no se quedó callada ante las acusaciones brindadas por Pati Lorena. En un comentario en TikTok le advirtió que tomaría acciones legales en su contra si continúa difundiendo información falsa sobre su persona.
"Su rica carta notarial le va a llegar a ver si sigue hablando", comentó Laura Spoya desde su cuenta oficial de TikTok.