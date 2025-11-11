La actriz hizo un divertido pedido antes de su boda religiosa con Sergio Coloma. Foto: Composición LR

La actriz hizo un divertido pedido antes de su boda religiosa con Sergio Coloma. Foto: Composición LR

A pocos días de su esperada boda religiosa, Natalia Salas y Sergio Coloma se mostraron emocionados por la ceremonia que sellará su amor. En entrevista con Magaly Medina, la pareja contó cómo avanzan los detalles, una semana después de haber celebrado su matrimonio civil.

El evento, que se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre, reunirá alrededor de 260 invitados, según reveló la reconocida actriz a la conductora de espectáculos.

Natalia Salas hace peculiar pedido a los invitados de su boda religiosa

Natalia Salas y su ahora esposo, Sergio Coloma, se sentaron en el set de Magaly TV La Firme para contar cómo se van dando los preparativos para su matrimonio religioso. Fiel a su estilo divertido, la actriz bromeó sobre los gastos del evento y lanzó una petición a especial a sus invitados.

“Amigos, que tengo un millón, si cada uno me diera un sol la boda no saldría tan cara. (…) En lugar de poner el código QR para que cuelguen sus fotos, le ponemos nuestro código de Yape. Van a entrar y se van a sentir obligados. No me manden adornitos, cubiertos, yapéenme”, soltó entre risas.

Recuerda como vivió su boda civil

Durante la entrevista, la actriz recordó su boda civil que se realizó el 5 de noviembre, en una reunión íntima con familiares y amigos cercanos. Salas contó que aquel día fue mucho más emotivo de lo que imaginaba, al punto que pidió a su maquilladora un cambio especial para el próximo evento.

“Creíamos que la boda civil iba a ser tranquila, pero llamé a mi amiga que me va a maquillar y le dije: ‘Cemento me tienes que poner’. Me he derretido, todo ha sido emocionante. Ha sido bien bonito, con la gente que ha tenido que estar, con amigos”, agregó.

Finalmente, la pareja adelantó que aún no tiene definido el destino de su luna de miel, aunque comentaron que después de su boda, viajarán con su familia al extranjero. “Vamos a pasar Año Nuevo con mi familia en Europa y de ahí nos daremos un saltito”, comentaron.