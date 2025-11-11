HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina expone quién es el nuevo amor de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

Mávila Huertas grita su amor a los cuatro y Magaly Medina fue la encargada de exhibir detalles de quién es la nueva pareja de la periodista. "Lo que se ve, no se pregunta", expresó con una sonrisa la comunicadora.

Mávila Huertas vuelve a creer en el amor. Foto: Composición LR/Captura/ATV
Mávila Huertas vuelve a creer en el amor. Foto: Composición LR/Captura/ATV

La reconocida periodista Mávila Huertas es noticia por su vida sentimental. Luego de permanecer soltera desde inicios del 2024 tras su ruptura con el exministro Miguel Castilla, la conductora de 'Ocurre ahora' ha sorprendido al público al mostrarse nuevamente ilusionada en el amor. Cabe recordar que antes de su relación con Castilla, Huertas estuvo casada con el empresario Roberto Reátegui entre 2009 y 2013. Tras declarar en meses pasados su deseo de volver a enamorarse, todo parece indicar que ese anhelo se ha hecho realidad... y con una figura del pasado.

Fue Magaly Medina quien encendió la chispa mediática al revelar en su programa 'Magaly TV, la firme' que Mávila Huertas estaría retomando su relación con su exesposo Roberto Reátegui. La 'Urraca' presentó un informe detallado donde se evidencian los múltiples 'likes' que se intercambian en redes sociales, así como imágenes de viajes, cenas y encuentros en restaurantes exclusivos. Lejos de negar el romance, Huertas respondió con contundencia a la exposición mediática, dejando claro que no tiene nada que ocultar: “Lo que se ve, no se pregunta”.

Magaly Medina arruina exclusiva de Mávila Huertas y revela qué presentadora recibió dinero de 'Chibolín': 'No soy yo'

lr.pe

Mávila Huertas nuevamente ilusionada con Roberto Reátegui

Magaly Medina no dejó pasar los detalles y presentó un informe minucioso que confirma el renacer del amor entre Mávila Huertas y su exesposo Roberto Reátegui. Según el reportaje emitido en 'Magaly TV, la firme', el pasado 20 de julio ambos fueron captados compartiendo una sofisticada cena en un restaurante exclusivo de Lima.

En una fotografía difundida durante el programa, se les ve sonrientes y cómplices, dejando en evidencia la confianza y cercanía que ya habían retomado desde entonces. A esto se suma el seguimiento mutuo en Instagram y la constante interacción con ‘likes’, una señal clara de su conexión más allá de lo virtual.

Lo que parecía una historia cerrada desde 2013, cuando finalizaron su matrimonio, ha dado un giro inesperado. Tras más de una década sin contacto, Mávila y Roberto se han dejado ver juntos en distintas actividades, como una visita reciente a un mariposario en Miraflores y un viaje a Arequipa, donde compartieron momentos que quedaron inmortalizados en diversas fotografías.

Además, el 14 de febrero de este año, Día de San Valentín, Reátegui sorprendió a la periodista con un ramo de flores firmado con la inicial 'R', un gesto romántico que terminó de alimentar las sospechas sobre esta reconciliación amorosa.

Magaly Medina rompe en llanto al escuchar las confesiones del diseñador Jorge Luis Salinas sobre sus padres: 'Tengo una historia parecida'

lr.pe

Mávila Huertas confirma su romance con su exesposo

Las cámaras del programa de Magaly Medina abordaron a la conductora de 'Ocurre ahora' a su entrada al canal ATV, siendo sorprendida cuando le preguntaron por Roberto Reátegui. La conductora, sonriente, confirmó lo que era un secreto a voces.

"Roberto a vuelto a mis redes sociales. Estoy muy contenta y creo que él también", respondió Mávila Huertas.

