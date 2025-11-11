HOYSuscripcion LR Focus

Maju Mantilla regresaría a América TV tras salida de Latina, según Christian Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

Un nuevo capítulo comenzaría para Maju Mantilla tras salir de Latina en medio de su polémica con Gustavo Salcedo. El periodista Christian Byro también reveló quién la acompañaría en América TV.

Maju Mantilla salió de Latina el 18 de septiembre, en medio de la polémica sobre una presunta infidelidad a su esposo con el productor Christian Rodríguez Portugal.
Maju Mantilla salió de Latina el 18 de septiembre, en medio de la polémica sobre una presunta infidelidad a su esposo con el productor Christian Rodríguez Portugal.

Un nuevo capítulo estaría por comenzar para Maju Mantilla. Según el reconocido periodista Christian Byro, la exreina de belleza volverá a la conducción, esta vez no en Latina, sino en las pantallas de América TV, canal donde anteriormente lideró espacios como 'Dos sapos, una reina' y 'En boca de todos'. El cambio no sería fortuito: el reportero aseguró que la presentadora no mantendría la mejor relación con el canal 2, del cual se desvinculó de forma abrupta en medio de la polémica que involucró a su aún esposo, Gustavo Salcedo, y al productor Christian Rodríguez Portugal.

El anuncio llega tras semanas especialmente duras para la recordada Miss Mundo 2006, quien no solo enfrentó una mediática separación, sino que, poco después, sufrió la pérdida de su madre, doña Elvia García Linares, tras una valiente lucha contra el cáncer.

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor por su primera comunión: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

Maju Mantilla volvería a América TV tras su abrupta salida de Latina

"Al 99.9%, permíteme asegurarte que regresa a América Televisión", soltó Christian Byro en pleno programa 'Chimi Churri', del canal Trivu TV, desatando la curiosidad inmediata de sus compañeros. La revelación encendió las alarmas en el set, donde todos querían saber de quién hablaba. Sin rodeos, el periodista aseguró que la decisión de esta figura estaría marcada por el mal sabor que le dejó su salida de su medio anterior. "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas, por eso regresa a América TV, bajo el yugo de las producciones de América. Regresa para el 2026: Maju Mantilla", anunció con firmeza.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Byro dejó a todos boquiabiertos al revelar quién sería el compañero de la ex Miss Mundo 2006 en esta nueva etapa: "¿Y saben quién acompañaría a Maju?: hombre, hermoso y, para colmo, mi amigo: Israel Dreyfus. Está en el radar", afirmó, mientras sus colegas reaccionaban con asombro.

Maju Mantilla y su hermana le dan el último adiós a su madre y revelan sus últimos días: "Tu ausencia pesa en el alma"

La mediática salida de Maju Mantilla de Latina

La mediática salida de Maju de Latina se produjo el 18 de septiembre de 2025, cuando la conductora, entre lágrimas, anunció en vivo su decisión de dejar 'Arriba mi gente'. Aquel día, rompió el silencio tras más de una semana de especulaciones sobre una presunta infidelidad con el productor del canal, Christian Rodríguez Portugal, y con el actor colombiano George Slebi. La polémica estalló el 10 de ese mes, luego de que Gustavo Salcedo, su aún esposo, declarara en 'Magaly TV, la firme' que habría sorprendido a Maju y a Christian dentro de un auto, desatando una ola de acusaciones y, posteriormente, asegurando que tenía pruebas del engaño.

Aunque la presentadora aseguró que su salida respondía al impacto emocional de la situación, versiones como la de Gigi Mitre apuntan a que tanto ella como Rodríguez Portugal habrían sido "invitados" a dejar el programa. La tensión escaló aún más cuando Salcedo agredió públicamente al productor, quien lo demandó por cargos como intento de homicidio.

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor con Gustavo Salcedo: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor con Gustavo Salcedo: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

Maju Mantilla y su hermana le dan el último adiós a su madre y revelan sus últimos días: "Tu ausencia pesa en el alma"

Maju Mantilla y su hermana le dan el último adiós a su madre y revelan sus últimos días: "Tu ausencia pesa en el alma"

Presunto cura le pide una selfie a Maju Mantilla en pleno velorio de su madre y 'Peluchín' estalla: "¿Cómo le va a pedir eso?"

Presunto cura le pide una selfie a Maju Mantilla en pleno velorio de su madre y ‘Peluchín’ estalla: “¿Cómo le va a pedir eso?”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Periodista Ely Yutronic impacta al presentar al padre de su hijo por primera vez en romántica sesión de fotos

Periodista Ely Yutronic impacta al presentar al padre de su hijo por primera vez en romántica sesión de fotos

Captan a Bryan Rullan, expareja de Laura Spoya, junto con Pati Lorena tras polémica por carta notarial

Captan a Bryan Rullan, expareja de Laura Spoya, junto con Pati Lorena tras polémica por carta notarial

Prima' de Josimar responde luego de que el cantante amenazara con enviarla a la cárcel: "El que no la debe, no la teme"

Prima' de Josimar responde luego de que el cantante amenazara con enviarla a la cárcel: "El que no la debe, no la teme"

Paul Michael impacta al asegurar que Pamela López postularía al Congreso: "Se está preparando, quiere luchar"

Paul Michael impacta al asegurar que Pamela López postularía al Congreso: "Se está preparando, quiere luchar"

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor por su primera comunión: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor por su primera comunión: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

Gisela Valcárcel protagoniza tenso momento con reportero de 'Amor y fuego' en la vía pública: "Si te da vergüenza, dime de dónde eres"

Gisela Valcárcel protagoniza tenso momento con reportero de 'Amor y fuego' en la vía pública: "Si te da vergüenza, dime de dónde eres"

