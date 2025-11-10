La exreina de belleza Maju Mantilla celebró la primera comunión de su hija menor, fruto de su relación con el empresario Gustavo Salcedo, con quien se separó en agosto de 2025. La exconductora de 'Arriba mi gente' compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje para su engreída, acompañado de un video que muestra momentos especiales junto con la pequeña Luna María.

“Nueve años después. Con Jesús en su corazón, después de su bautizo, un nuevo encuentro con Cristo a través de la Eucaristía. Que Jesús bendiga a mi niña hoy y siempre, sé que desde el cielo mi mami la acompaña con su amor”, expresó la modelo trujillana, a semanas de haber enfrentado el fallecimiento de su madre, Elvia García, a los 75 años.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Maju Mantilla publica sentido mensaje a su hija menor por su primera comunión

Tras su salida del programa 'Arriba mi gente', la modelo Maju Mantilla se mantiene activa en redes sociales, en las que comparte su rutina y momentos especiales de su vida personal. En su reciente publicación, la exconductora emocionó a sus seguidores al publicar un clip que recopila imágenes del bautizo de su hija Luna María, realizado en 2016, y de su primera comunión en 2025.

La modelo, quien tiene dos hijos con Gustavo Salcedo, continúa enfocada en su vida personal tras su separación con su esposo y los difíciles momentos familiares. La publicación de la modelo fue comentada por sus seguidores, quienes le enviaron felicitaciones y muestras de cariño por el paso espiritual de su hija.

Maju Mantilla y el conmovedor mensaje tras el fallecimiento de su madre

El 27 de octubre, la madre de Maju Mantilla falleció a los 75 años tras una larga lucha contra el cáncer. La conductora compartió un conmovedor en el que expresó el dolor que aún la embarga: “Tu ausencia pesa en el alma… nuestro corazón tiene escrito tu nombre y en nosotros quedan tus abrazos y tu memoria”, escribió.

La también influencer recordó que su madre fue diagnosticada en 2020 y que, pese a los tratamientos, mantuvo siempre una fe inquebrantable. “Su amor por Dios traspasó cualquier dolor”, escribió la conductora, resaltando que uno de los mayores gozos de su madre era pasar tiempo con sus nietos, a quienes obsequiaba rosarios y medallitas como símbolo de su devoción.