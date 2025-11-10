HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal
PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal     PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal     PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal     
Espectáculos

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor con Gustavo Salcedo: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

La exreina de belleza, Maju Mantilla, conmovió a sus seguidores al compartir emotivas palabras para su hija, recordando además a su madre fallecida.

Maju Mantilla celebró la primera comunión de su hija. Foto: composición LR/difusión
Maju Mantilla celebró la primera comunión de su hija. Foto: composición LR/difusión

La exreina de belleza Maju Mantilla celebró la primera comunión de su hija menor, fruto de su relación con el empresario Gustavo Salcedo, con quien se separó en agosto de 2025. La exconductora de 'Arriba mi gente' compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje para su engreída, acompañado de un video que muestra momentos especiales junto con la pequeña Luna María.

“Nueve años después. Con Jesús en su corazón, después de su bautizo, un nuevo encuentro con Cristo a través de la Eucaristía. Que Jesús bendiga a mi niña hoy y siempre, sé que desde el cielo mi mami la acompaña con su amor”, expresó la modelo trujillana, a semanas de haber enfrentado el fallecimiento de su madre, Elvia García, a los 75 años.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Maju Mantilla y su hermana le dan el último adiós a su madre y revelan sus últimos días: 'Tu ausencia pesa en el alma'

lr.pe

Maju Mantilla publica sentido mensaje a su hija menor por su primera comunión

Tras su salida del programa 'Arriba mi gente', la modelo Maju Mantilla se mantiene activa en redes sociales, en las que comparte su rutina y momentos especiales de su vida personal. En su reciente publicación, la exconductora emocionó a sus seguidores al publicar un clip que recopila imágenes del bautizo de su hija Luna María, realizado en 2016, y de su primera comunión en 2025.

La modelo, quien tiene dos hijos con Gustavo Salcedo, continúa enfocada en su vida personal tras su separación con su esposo y los difíciles momentos familiares. La publicación de la modelo fue comentada por sus seguidores, quienes le enviaron felicitaciones y muestras de cariño por el paso espiritual de su hija.

PUEDES VER: La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: 'Tengo que ahorrar'

lr.pe

Maju Mantilla y el conmovedor mensaje tras el fallecimiento de su madre

El 27 de octubre, la madre de Maju Mantilla falleció a los 75 años tras una larga lucha contra el cáncer. La conductora compartió un conmovedor en el que expresó el dolor que aún la embarga: “Tu ausencia pesa en el alma… nuestro corazón tiene escrito tu nombre y en nosotros quedan tus abrazos y tu memoria”, escribió.

La también influencer recordó que su madre fue diagnosticada en 2020 y que, pese a los tratamientos, mantuvo siempre una fe inquebrantable. “Su amor por Dios traspasó cualquier dolor”, escribió la conductora, resaltando que uno de los mayores gozos de su madre era pasar tiempo con sus nietos, a quienes obsequiaba rosarios y medallitas como símbolo de su devoción.

Notas relacionadas
Maju Mantilla y su hermana le dan el último adiós a su madre y revelan sus últimos días: "Tu ausencia pesa en el alma"

Maju Mantilla y su hermana le dan el último adiós a su madre y revelan sus últimos días: "Tu ausencia pesa en el alma"

LEER MÁS
Presunto cura le pide una selfie a Maju Mantilla en pleno velorio de su madre y ‘Peluchín’ estalla: “¿Cómo le va a pedir eso?”

Presunto cura le pide una selfie a Maju Mantilla en pleno velorio de su madre y ‘Peluchín’ estalla: “¿Cómo le va a pedir eso?”

LEER MÁS
Ethel Pozo condena a Gustavo Salcedo por presentarse en el velorio de la madre de Maju Mantilla: “No lo hubiera dejado entrar”

Ethel Pozo condena a Gustavo Salcedo por presentarse en el velorio de la madre de Maju Mantilla: “No lo hubiera dejado entrar”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

LEER MÁS
Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

LEER MÁS
Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

Imitadora de popular cantante japonesa acusa a 'Yo soy' de impedirle hacer su casting: "Tu artista no es comercial"

LEER MÁS
Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: "No me hacía feliz"

Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: "No me hacía feliz"

LEER MÁS
Susy Díaz confiesa que Christian Cueva le escribió al Instagram y expone por qué el futbolista dejó de hablarle

Susy Díaz confiesa que Christian Cueva le escribió al Instagram y expone por qué el futbolista dejó de hablarle

LEER MÁS
Susy Díaz confiesa que pagaba 900 dólares al mes por departamento de Flor y Néstor en Miraflores: “Una como mamá apoya”

Susy Díaz confiesa que pagaba 900 dólares al mes por departamento de Flor y Néstor en Miraflores: “Una como mamá apoya”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Espectáculos

Susy Díaz revela su breve romance con el cantante El General y confiesa cómo fue su encuentro en Perú

Johanna San Miguel y la 'cobradora araña' protagonizan colaboración y desatan risas en redes: "Las mujeres resolvemos"

Alejandra Baigorria confiesa con orgullo todos sus logros, pero admite que aún le falta cumplir uno importante: "Soñé ser mamá"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025