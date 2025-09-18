HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Maju Mantilla se quiebra y anuncia su renuncia en vivo a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

Luego de tres años en la conducción, Maju Mantilla anunció entre lágrimas que dejará 'Arriba mi gente' en medio del escándalo mediático que vive tras su separación de Gustavo Salcedo.

Maju renuncia en vivo a 'Arriba mi gente'. Foto: composición LR/Latina
Maju renuncia en vivo a 'Arriba mi gente'. Foto: composición LR/Latina

“Ha sido una decisión muy difícil”, expresó Maju Mantilla al confirmar su salida del programa matutino de Latina. La exMiss Mundo señaló que atraviesa un momento personal complicado que no le permite continuar, y aprovechó para agradecer el apoyo de sus compañeros de set y del canal.

En los últimos minutos de 'Arriba mi gente', la modelo tomó la palabra para anunciar su retiro, dejando sorprendidos a sus compañeros Santi Lesmes y Fernando Díaz. En medio de rumores de infidelidad, la exMiss Mundo expresó que los rumores la continúan afectando: "Estos días han sido muy duros para mí y muy duros para mi familia. En base a chismes han afirmado cosas sobre mí que son falsa, soy un humano, que reconoce errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionadas".

