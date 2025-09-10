HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gustavo Salcedo arremete contra productor de 'Arriba mi gente' vinculado a su aún esposa Maju Mantilla: "Persona sin valores"

La conductora Maju Mantilla es relacionada al productor de 'Arriba mi gente' Cristian Rodríguez, con quien habría engañado a su esposo Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla acusada de ser infiel a su esposo con productor de 'Arriba mi gente'. Foto: composición LR/Instagram/ATV
Maju Mantilla acusada de ser infiel a su esposo con productor de 'Arriba mi gente'. Foto: composición LR/Instagram/ATV

Gustavo Salcedo confirmó a Magaly Medina que encontró a su aún esposa Maju Mantilla en su auto con el productor de 'Arriba mi gente', Cristian Rodríguez. El deportista reveló que intentó comunicarse con el empresario en su momento, pero no obtuvo respuesta por parte de él.

Aunque en un inicio Salcedo se negó a hablar sobre su matrimonio, todo cambió cuando le consultaron qué opinión le merecía el productor. En ese sentido, no dudó en arremeter contra el hombre vinculado a la recordada Miss Mundo. "No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores", declaró.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo expone a Maju Mantilla y revela que la encontró con productor de 'Arriba mi gente' en el auto de ella

lr.pe

Gustavo Salcedo afirma que intentó hablar con productor vinculado a Maju Mantilla

Según reveló Gustavo Salcedo, en algún momento llegó a ver a Maju Mantilla junto a Cristian Rodríguez Portugal. Aunque inicialmente sugirió que el encuentro se habría dado en un contexto laboral, luego fue consultado por una situación específica: haberlos encontrado juntos dentro del auto de la ex Miss Mundo. Ante la pregunta directa, Salcedo no dudó en confirmar el hecho, aunque evitó profundizar en lo ocurrido.

En esa misma línea, Salcedo reveló que intentó comunicarse directamente con el productor de 'Arriba mi gente', pero nunca obtuvo respuesta. "Es una persona sin valores. He tratado de hablar con él en algún momento, pero no da la cara", declaró con firmeza durante su entrevista en 'Magaly TV, la firme'. La producción del programa también intentó recoger la versión del empresario, pero este no respondió.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo lanza agresiva respuesta ante una posible reconciliación con Maju Mantilla: “Te pido que lo dejemos ahí”

lr.pe

Maju Mantilla habría engañado a su esposo durante dos años, según Magaly Medina

Las explosivas afirmaciones en 'Magaly TV, la firme' no terminaron ahí. La 'Urraca' aseguró que el mismo Gustavo Salcedo confirmó a sus reporteros que la información manejada sobre una presunta infidelidad de Maju Mantilla era verdad. Con base en ello, la conductora de 'Arriba mi gente' habría tenido un romance extramatrimonial con su productor durante dos años, según Magaly Medina.

Además, de acuerdo con la cronología manejada por Magaly Medina, el presunto romance entre Maju y el productor Cristian Rodríguez habría ocurrido antes del escándalo que involucró a Salcedo en 2023, cuando fue captado por las cámaras de 'Magaly TV: la firme' ingresando a un lujoso hotel con una mujer.

Ese episodio marcó un punto de quiebre en su relación con la ex Miss Mundo. Aunque legalmente siguen casados, Salcedo confirmó en agosto de 2025 que ya no son pareja. La separación se dio tras varios meses de distanciamiento y una conciliación firmada por ambas partes, según detalló el empresario en un comunicado público.

