Presunto cura le pide una selfie a Maju Mantilla en pleno velorio de su madre y ‘Peluchín’ estalla: “¿Cómo le va a pedir eso?”

Mientras Maju Mantilla le daba el último adiós a su madre y tenía el ataúd frente a ella, un presunto cura se acercó a la exmodelo para pedirle una fotografía. El gesto generó indignación en los conductores de ‘Amor y fuego’. 

'Peluchín' y Gigi Mitre quedaron atónitos al ver que un presunto cura le estaba pidiendo foto a Maju Mantilla en su velorio. Foto: composición LR/Willax.
La muerte de la madre de Maju Mantilla, a los 75 años, ha generado gran consternación en la exmiss Mundo y en sus familiares más cercanos. Ella, junto a sus seres queridos y Gustavo Salcedo, le dieron el último adiós durante el velorio realizado en Miraflores.

Sin embargo, cuando todo transcurría con normalidad, las cámaras de ‘Amor y fuego’ captaron un insólito momento: un hombre, quien sería un presunto cura, se acercó a la exreina de belleza en medio de su tristeza para pedirle una selfie. Pese a esa interrupción, Maju accedió amablemente y posó para la fotografía.

El hecho generó la indignación de Rodrigo Gonzales y de Gigi Mitre, quienes no podían creer lo que ocurrido. “¿Cómo le va a pedir eso en un momento así?”, exclamó ‘Peluchín’ muy molesto.  

PUEDES VER: Ethel Pozo condena a Gustavo Salcedo por presentarse en el velorio de la madre de Maju Mantilla: “No lo hubiera dejado entrar”

‘Peluchín’ y Gigi estallan tras ver a presunto cura, pedirle selfie a Maju en velorio

Tras emitir las imágenes en las que un presunto cura le pide a Maju Mantilla tomarse un selfie, ‘Peluchín’ y Gigi Mitre no ocultaron su indignación en vivo durante ‘Amor y fuego’. “Está en el peor momento de su vida, con el ataúd de su madre enfrente y ¿le pide una foto? Hay que ser desatinado. ¿Cómo le va a pedir eso en un momento así? Y Maju sonríe como puede”, expresó el conductor mientras debatía con su compañera si el hombre era un cura u otra persona.

Además, recordó una experiencia personal para expresar su empatía con la exmiss Mundo. “En el velorio de mi papá también me pedían foto… no es momento de fingir una sonrisa. ¿Cómo alguien puede ser tan desatinado de provocar una escena tan incómoda? Pedir un selfie frente al ataúd… discúlpame, pero no es el lugar”, declaró en vivo, mostrándole todo su apoyo a la trujillana.

Por su parte, Gigi Mitre coincidió con su compañero “Qué desatinado esa persona, sea cura o no. No se debe incomodar a alguien que está viviendo una pérdida”, señaló firme la presentadora.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo acompaña a Maju Mantilla en el velorio de su madre, Elvia García

Magaly Medina afirma que la madre de Maju Mantilla falleció a causa del cáncer

La muerte de Elvia García, madre de Maju Mantilla, a los 75 años, causó gran conmoción entre los familiares de la exmiss Mundo y de la farándula nacional. Aunque la causa exacta del fallecimiento no ha sido confirmada oficialmente, Magaly Medina aseguró que la progenitora de la exreina de belleza perdió la vida a causa de un cáncer con el que venía luchando desde hace un tiempo.

Hasta el momento, la trujillana no se ha pronunciado públicamente sobre la perdida de su madre, al igual que su todavía esposo, Gustavo Salcedo.

