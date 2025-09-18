HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gigi Mitre afirma que Maju Mantilla y productor Christian Rodríguez fueron invitados a dejar 'Arriba mi gente'

¡No habrían renunciado! Gigi Mitre aseguró en vivo que Maju Mantilla y el productor de Latina, Christian Rodríguez, con quien se les vincula sentimentalmente, habrían sido obligados a dejar el programa ‘Arriba mi gente’. 

Gigi Mitre contó que tantos años trabajando en televisión tiene fuentes confiables. Foto: Composición LR/Instagram/Latina.
Gigi Mitre contó que tantos años trabajando en televisión tiene fuentes confiables. Foto: Composición LR/Instagram/Latina.

Gigi Mitre soltó una tremenda bomba en la edición en vivo de ‘Amor y fuego’. Según la conductora, tanto Maju Mantilla como el productor de Latina, Christian Rodríguez, vinculados sentimentalmente, habrían sido presionados a dejar al programa ‘Arriba mi gente’ tras tres años, y no renunciaron voluntariamente como la exmiss Mundo aseguró en su mensaje de despedida del jueves 18 de septiembre.

“Con todo lo que está viviendo, con todo lo que está pasando, no todo el mundo tiene la fortaleza para hacerse la graciosita, la que está desconectada de la realidad. O sea, ella es casada, tiene hijos, y lo que se está diciendo de ella no es nada agradable”, le comento Gigi Mitre a Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’.

Fernando Díaz habla por primera vez sobre los rumores de su vínculo con Maju Mantilla en vivo: "Son intrascendentes"

lr.pe

Gigi Mitre señala a Gustavo Salcedo del duro momento que vive Maju Mantilla

Por su parte, Gigi Mitre señaló a Gustavo Salcedo como el principal responsable de la difícil situación que atraviesa hoy Maju Mantilla, su todavía esposa y madre de sus dos hijos.

“Todo esto salió de la boca de quién es su pareja. Puedo entender que los titulares no les gusta y seguramente hay cosas que no son como han sido. Pero lo que ha dejado claro, su actual esposo es que él ya se refería al productor como inescrupuloso, alguien sin valores, ¿por qué se refiere a él?”, expresó indignada Gigi en vivo durante la edición de ‘Amor y fuego’.

Seguidamente, añadió: “Mucha gente puede decir ahora el marido siempre le saco la vuelta. Puede ser, ¿nos consta? No. Nosotros lo que hemos visto es del episodio en el gimnasio (con Mariana de la Vega). Pero no sabemos qué hay detrás. Yo también creo, fuera de que seas Maju o algún famoso, si tú decides perdonar y continuar, es para que al menos lo hagan bien. Si no, deja pues a esa persona y sé libre para disfrutar la vida como quieras”.

Maju Mantilla se quiebra en vivo y anuncia su renuncia a 'Arriba mi gente' tras polémica de infidelidad: "Me siento muy afectada"

lr.pe

¿Qué dijo Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tras renuncia de exreina de belleza?

Las cámaras de ‘Amor y fuego’ captaron a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tras la sorpresiva renuncia de la exreina de belleza al programa ‘Arriba mi gente’. Un reportero del programa de Willax la abordó cuando se disponía a subir a su camioneta a las afueras de Latina, pero evitó responder las preguntas del periodista.

Por su parte, Gustavo Salcedo también fue interceptado por la prensa; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, prefirió no pronunciarse. El todavía esposo de Maju pidió disculpas al hombre de prensa y solicitó que respeten su derecho a no declara, para luego retirarse en su vehículo.

