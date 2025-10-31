La exreina de belleza Maju Mantilla atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su madre, Elvia García, ocurrido el pasado lunes 27 de octubre luego de una larga lucha contra el cáncer. A través de un conmovedor mensaje compartido en redes sociales junto con su hermana mayor, Elia Mantilla, la exconductora de 'Arriba mi gente' expresó su profundo dolor y recordó con amor los últimos días de vida de su progenitora.

“Tu ausencia pesa en el alma”, escribió la también modelo en una dedicatoria que acompañó con tiernas fotografías familiares que retratan distintos momentos junto a su madre, incluyendo su último cumpleaños, cuando la señora Elvia García había cumplido 75 años. En su mensaje, la aún esposa de Gustavo Salcedo agradeció las oraciones y muestras de cariño recibidas y destacó la fortaleza, fe y amor que su madre mantuvo hasta el final.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

Maju Mantilla también compartió fotografías familiares. Foto: captura Instagram

Maju Mantilla y su hermana revelan los últimos días de vida de su madre

En el extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Maju Mantilla relató cómo vivió los últimos momentos junto a su madre, quien fue diagnosticada con cáncer en 2020, año que marcó profundamente a toda su familia. “Ha sido muy doloroso, no hay nada que pueda explicar lo que sentimos”, expresó la exMiss Mundo 2004, recordando que su madre partió “cerca de las 7 p. m.” mientras estaba acompañada por ella, su hermana y su tía.

La conductora recordó que, pese al dolor y los tratamientos, su madre mantuvo una fe inquebrantable y una valentía ejemplar. “Su amor por Dios traspasó cualquier dolor”, escribió. Asimismo, destacó que uno de los mayores gozos de su madre fue compartir tiempo con sus nietos, a quienes siempre les obsequiaba rosarios, medallitas y estampitas religiosas como símbolo de su fe.

Maju Mantilla se despide de su madre con conmovedor mensaje

Durante su homenaje, Maju Mantilla recordó los momentos más significativos que compartieron como familia, desde las celebraciones de los 90 años de su padre hasta los cumpleaños de sus nietos. La exreina contó que el martes 28 de octubre, día central del Señor de los Milagros, realizaron el velorio de su madre rezando el rosario y cantando, tal como ella lo había pedido.

"Mamá, solo te mereces amor, flores, alegría, oraciones, cánticos y los más bellos recuerdos en casa, la alegría de tus nietos, reuniones familiares en tu nombre. Tu ausencia pesa en el alma, cómo será el silencio de tu voz, nuestro corazón tiene escrito tu nombre y en nosotros quedan tus abrazos y tu memoria". se lee el mensaje de la conductora de 41 años.