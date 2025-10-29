Gustavo Salcedo fue visto en el velorio de la madre de su todavía esposa Maju Mantilla. Foto: Composición LR/América TV.

Gustavo Salcedo fue visto en el velorio de la madre de su todavía esposa Maju Mantilla. Foto: Composición LR/América TV.

Ethel Pozo lanzó duras críticas contra Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, por asistir a la ceremonia fúnebre de Elvia García, madre de la exmiss Mundo, fallecida el martes 28 de octubre.

Durante la reciente emisión de ‘América hoy’, la presentadora recordó todo el daño que el empresario le causó a la madre de sus hijos con sus declaraciones sobre su matrimonio, pese a saber el delicado estado de salud de su suegra. “Yo no lo hubiera dejado entrar”, aseguró Ethel Pozo, totalmente indignada.

Ethel Pozo explica por qué rechaza la presencia de Salcedo en velorio de la madre de Maju

Las cámaras de televisión captaron la presencia de Gustavo Salcedo en el velatorio de la madre de Maju Mantilla, lo que generó la molestia de Ethel Pozo, quien no dudó en condenar su asistencia tras las declaraciones de infidelidad que él realizó en televisión nacional.

“Díganme rencorosa, díganme lo que quieran, pero yo no lo hubiera dejado entrar al velorio. A una persona que tanto daño me ha hecho. Muchos no sabían que su mamita estaba mal, pero quien sí sabía, sin duda, era Gustavo Salcedo”, declaró en un inicio la hija de Gisela Valcárcel.

La conductora de ‘América hoy’ también cuestionó que el empresario ahora se muestra como “el buen esposo” al acompañar a la trujillana en este difícil momento tras la perdida de su madre, cuando semanas atrás hablaba pestes de ella en ‘Magaly TV; la firme’.

“Cuando expuso todo lo que ya sabemos (acusaciones de infidelidad). El honor, la honra y la carrera que Maju Mantilla ha levantado, ha trabajado durante 20 años públicamente, este hombre se la trajo abajo. Y ahora se presenta, claro, ahora dirán es el padre de los hijos y tiene que estar ahí, pero en el momento que hablaba pésimo de Maju ahí si no se acordaba”, señaló muy contrariada Ethel Pozo, mostrándole su apoyo total a la exreina de belleza.

¿Qué declaró Gustavo Salcedo de Maju Mantilla?

‘Magaly TV: la firme’ filtró una serie de audios en los que Gustavo Salcedo acusó a Maju Mantilla de haberle sido presuntamente infiel con el exproductor de Latina Christian Rodríguez y el actor colombiano George Slebi. Además, reveló detalles sobre el supuesto lugar donde habrían ocurrido los encuentros entre Rodríguez y la exmiss Mundo.

Salcedo también afirmó que colocó un GPS en el auto de su todavía esposa para obtener más pruebas de su vínculo con Rodríguez. Incluso, la amenazó con “echarla de patitas en la calle” que compartían con sus hijos si no firmaba una conciliación.