Gustavo Salcedo acompaña a Maju Mantilla en el velorio de su madre, Elvia García

En medio de su mediática separación, Gustavo Salcedo es captado en el velorio de la madre de Maju Mantilla. Doña Elvia García falleció a los 75 años, dejando un profundo dolor en su familia y amigos.

La madre de Maju Mantilla falleció este 27 de octubre.
La madre de Maju Mantilla falleció este 27 de octubre. | Foto: composición LR/América TV/ATV

En medio de su mediática separación, Gustavo Salcedo se hizo presente en el velorio de la madre de Maju Mantilla para acompañarla en este momento de profundo dolor. Doña Elvia García, de 75 años, falleció el lunes 27 de octubre, dejando una gran tristeza entre sus familiares y amigos. La noticia fue confirmada por el entorno cercano de la exreina de belleza, mientras ella ha optado por enfrentar en silencio esta irreparable pérdida.

El ingeniero, actualmente en el centro de la polémica por el contexto de su ruptura con Maju tras más de 10 años de matrimonio, fue captado en el velorio de doña Elvia, quien en su momento tuvo palabras públicas muy elogiosas hacia él, cuando la relación con la exMiss Mundo 2024 atravesaba una etapa estable y armoniosa.

PUEDES VER: Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla, a los 75 años: familia y amigos le dan el último adiós en Miraflores

Gustavo Salcedo es visto en el velorio de la madre de Maju Mantilla

En medio del shock que ha dejado la partida de Elvia Elizabeth García Linares, madre de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo fue grabado saliendo del velorio, el cual se realiza en la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Miraflores, acompañado de sus hijos. Las imágenes fueron compartidas en Instagram por el periodista Víctor Ly.

En el video, uno de los hombres de prensa se dirige hacia Salcedo para hacerle expreso el pésame por esta lamentable pérdida familiar. El ingeniero no duda en agradecer con calma, mientras se dirige hacia los exteriores con los dos menores.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo asegura que jamás le fue infiel a Maju Mantilla con Mariana de la Vega: "Tengo todos los documentos"

Santi Lesmes revela que la madre de Maju Mantilla se encontraba mal de salud

Las causas del fallecimiento de doña Elvia Elizabeth García Linares aún no han sido reveladas públicamente por su familia, que ha optado por mantener en reserva los detalles médicos de su partida. Sin embargo, el presentador Santi Lesmes, amigo cercano de María Julia y su antiguo compañero en 'Arriba mi gente', compartió que su madre ya atravesaba un estado de salud. La situación habría sido conocida por el círculo íntimo de la exreina de belleza, que le dio soporte discretamente durante este proceso.

"Le hemos acompañado a Maju en todo este tiempo en que su mamá sabíamos que estaba mal", expresó Lesmes en declaraciones a la prensa en las afueras del velorio. Por su parte, Olga Zumarán reveló que se enteró por la noche sobre la lamentable noticia y que se había comunicado entonces con Mantilla. "Hemos conversado. Le he dicho que esté tranquila; me dijo que está pasando por momentos terribles", reveló.

