Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla, a los 75 años: familia y amigos le dan el último adiós en Miraflores

Maju Mantilla sufre la partida de su madre, Elvia Elizabeth García Linares. La noticia fue confirmada por familiares de la exreina de belleza, quien actualmente atraviesa un complicado momento familiar.

Elvia Elizabeth García Linares, madre de Maju Mantilla, falleció el 27 de octubre a los 75 años. La noticia de su fallecimiento fue confirmada este jueves 28 de octubre por los familiares de la exreina de belleza, quienes se reúnen en Miraflores para rendirle un emotivo último adiós.

La madre de la presentadora fue una figura muy cercana a su hija, acompañándola en momentos clave de su carrera y vida personal. Este duro golpe llega en medio de una etapa compleja para Maju, marcada por su reciente separación de Gustavo Salcedo, con quien compartió más de una década de matrimonio.

